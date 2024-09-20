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الحكومة السويسرية تعلن عن خطة تقشفية لتوفير 4ر5 مليارات دولار بحلول 2030

9/20/2024 3:18:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برن - 20 - 9 (كونا) -- أعلن المجلس الاتحادي السويسري (الحكومة السويسرية) اليوم الجمعة عن خطة تقشفية شاملة مست كل القطاعات خاصة الاجتماعية بهدف توفير 6ر3 مليارات فرنك سويسري (233ر4 مليارات دولار) بحلول عام 2027 و6ر4 مليارات فرنك (4ر5 مليارات دولار) بحلول 2030.
وقالت وزيرة المالية للحكومة الاتحادية كارين كيلر سوتر في تصريح على الموقع الرسمي لمؤسسة الإذاعة والتلفزة السويسرية إن الخطة المقدمة "شاملة ومتوازنة وتساهم في خفض العجز المتوقع".
وأضافت أن "الحكومة ركزت على الحد من ارتفاع النفقات وتخلت عن إدراج ضرائب جديدة لتجنب العبء الإضافي المفرط على دافعي الضرائب".
وكانت الحكومة السويسرية قد كلفت فريقا من الخبراء برئاسة المدير السابق للإدارة المالية الاتحادية سيرج جيلارد ليقدم تقريرا مفصلا مطلع هذا الشهر يتضمن تدابير من شأنها خفض الانفاق بمقدار 4 أو 5 مليارات فرنك (7ر4 أو 8ر5 مليارات دولار).
ويدفع القطاع الاجتماعي الثمن الأكبر في خطة التقشف الجديدة بعد إعلان الحكومة عن خفض نفقات التعليم إضافة إلى الصناديق الاجتماعية والسياحة ورياض الأطفال التي شهدت اقتطاعا بقيمة مليار فرنك (18ر1 مليار دولار).
ويخطط المجلس الاتحادي لإعادة تحديد الأولويات في سياسة المناخ بخفض مستوى الإعانات وتوفير 383 مليون فرنك (450 مليون دولار) بحلول عام 2027 إضافة إلى خفض المساهمات الحكومية في قطاع النقل خاصة صناديق السكك الحديدية والطرق.
ولا تستثني الخطة قطاع الإعلام إذ تنوي الحكومة خفض الدعم غير المباشر للصحافة من 50 مليون فرنك (9ر58 مليون دولار) إلى 25 مليونا (98ر32 مليون دولار) كما تهدف إلى تجميد الإنفاق على التعاون الدولي بحلول 2030 لتوفير 313 مليون فرنك (368 مليون دولار).
وعلى عكس اقتراح فريق الخبراء فقد رفعت الحكومة بعد موافقة البرلمان سقف الإنفاق الدفاعي بمقدار 4 مليارات فرنك (71ر4 مليارات دولار) وذلك في الفترة من 2025 إلى 2028.
يذكر أن الخطة قد نالت العديد من الانتقادات لا سيما من الأحزاب اليسارية المعارضة للحكومة ومنها الحزب الاشتراكي الذي اعتبر أن الخطة قد تبنت "أولويات خاطئة". (النهاية)

ا م خ / م ن ف




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