الكويت تحرز ذهبية وفضية في منافسات كرة الطاولة بالبطولة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة 20 - 9 (كونا) -- فاز نادى الطموح الرياضي
الكويتي للإعاقات الذهنية بميدالية ذهبية وأخرى فضية في منافسات كرة الطاولة (فئة 21 سنة) بالبطولة الدولية الخامسة للأشخاص ذوى الاعاقة التي تستضيفها العاصمة المصرية (القاهرة).
وقالت مديرة نادى الطموح هدى الخالدي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة ان اللاعب حسن المطوع نجح في احراز الميدالية الذهبية بعد المباراة النهائية التي جمعته بزميله محسن المشموم الذي حصل على الميدالية الفضية.
وأعربت الخالدي عن خالص التهنئة لأبطال الكويت على هذا الإنجاز المشرف والأداء المميز الذي قدموه خلال المنافسات كما وجهت الشكر للفريق الاداري والفني على الدعم والتشجيع للاعبين لتحقيق هذه الارقام والميداليات.
واوضحت أن اللاعب حسن المطوع كان قد حجز مقعده في المباراة النهائية بعد فوزه على لاعب نادى (بورفؤاد البورسعيدي) بنتيجة 2/ 0 كما تمكن اللاعب محسن المشموم من بلوغ النهائي بعد فوزه على لاعب (نادى الزمالك) بنتيجة 2/ 0 ليتقابل اللاعبان الكويتيان في المباراة النهائية .
وأشارت الى أنه من المقرر ان يخوض اللاعبين حسن المطوع ومحسن المشموم ومحمد العتيبي غدا منافسات العاب القوى في سباقي 100متر و200 متر مؤكدة ثقتها في اللاعبين لمواصلة الانجاز ورفع غلة الكويت من الميداليات.
وكانت البطولة الدولية الخامسة لذوي القدرات الخاصة قد انطلقت أمس الخميس في مدينة (الشروق) بالقاهرة بمشاركة 244 لاعبا يمثلون 20 ناديا من بينهم نادي الطموح الكويتي الرياضي للإعاقات الذهنية الذي يشارك في منافسات كرة الطاولة وألعاب القوى بثلاثة لاعبين هم محسن المشموم وحسن المطوع ومحمد العتيبي .
ويترأس الوفد المشارك بالبطولة أمين السر المساعد للنادي فهد السهلي ويضم الى جانب اللاعبين المدرب بلال الهمامي.(النهاية) ا س م / ه س ص
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