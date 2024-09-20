Friday, 20 September 2024 11:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكويت تحرز ذهبية وفضية في منافسات كرة الطاولة بالبطولة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة

9/20/2024 3:18:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة 20 - 9 (كونا) -- فاز نادى الطموح الرياضي الكويتي للإعاقات الذهنية بميدالية ذهبية وأخرى فضية في منافسات كرة الطاولة (فئة 21 سنة) بالبطولة الدولية الخامسة للأشخاص ذوى الاعاقة التي تستضيفها العاصمة المصرية (القاهرة).
وقالت مديرة نادى الطموح هدى الخالدي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة ان اللاعب حسن المطوع نجح في احراز الميدالية الذهبية بعد المباراة النهائية التي جمعته بزميله محسن المشموم الذي حصل على الميدالية الفضية.
وأعربت الخالدي عن خالص التهنئة لأبطال الكويت على هذا الإنجاز المشرف والأداء المميز الذي قدموه خلال المنافسات كما وجهت الشكر للفريق الاداري والفني على الدعم والتشجيع للاعبين لتحقيق هذه الارقام والميداليات.
واوضحت أن اللاعب حسن المطوع كان قد حجز مقعده في المباراة النهائية بعد فوزه على لاعب نادى (بورفؤاد البورسعيدي) بنتيجة 2/ 0 كما تمكن اللاعب محسن المشموم من بلوغ النهائي بعد فوزه على لاعب (نادى الزمالك) بنتيجة 2/ 0 ليتقابل اللاعبان الكويتيان في المباراة النهائية .
وأشارت الى أنه من المقرر ان يخوض اللاعبين حسن المطوع ومحسن المشموم ومحمد العتيبي غدا منافسات العاب القوى في سباقي 100متر و200 متر مؤكدة ثقتها في اللاعبين لمواصلة الانجاز ورفع غلة الكويت من الميداليات.
وكانت البطولة الدولية الخامسة لذوي القدرات الخاصة قد انطلقت أمس الخميس في مدينة (الشروق) بالقاهرة بمشاركة 244 لاعبا يمثلون 20 ناديا من بينهم نادي الطموح الكويتي الرياضي للإعاقات الذهنية الذي يشارك في منافسات كرة الطاولة وألعاب القوى بثلاثة لاعبين هم محسن المشموم وحسن المطوع ومحمد العتيبي .
ويترأس الوفد المشارك بالبطولة أمين السر المساعد للنادي فهد السهلي ويضم الى جانب اللاعبين المدرب بلال الهمامي.(النهاية) ا س م / ه س ص

MENAFN20092024000071011013ID1108697818

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث