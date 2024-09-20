الهلال الأحمر الكويتي يشرف على مشروعات المياه والصرف في بورتسودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بورتسودان (السودان) - 20 - 9 (كونا) --أشرف فريق الهلال الأحمر الكويتي على تنفيذ مشروعات المياه وأنظمة الصرف الصحي في 15 مركزا من مراكز الإيواء بمدينة بورتسودان التي تستضيف نحو 120 أسرة في كل مركز.
وقال رئيس الفريق عبد الرحمن الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المشروع يشمل صيانة وإنشاء آبار مياه حيث تتضمن المرحلة الأولى إنشاء 12 بئرا بالإضافة إلى مرافق صحية يستفيد منها نحو 9 آلاف شخص في مراكز الإيواء.
وأشار الصالح إلى أن وفد تقييم الجمعية وقف في وقت سابق على الأوضاع الميدانية ولاحظ انتشار بعض الأوبئة والحشرات في تلك المراكز.
كما وزع الوفد مساعدات غذائية وبطانيات على المحتاجين إذ أوضح الصالح أن السلال الغذائية التي وزعت تكفي احتياجات الأسرة المكونة من خمسة أفراد لمدة شهر كامل.
وأكد الصالح استمرار التزام دولة الكويت بدعم الشعب السوداني معربا عن تقديره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به الوفد الكويتي من قبل الشعب السوداني أثناء تواجده الميداني.
من جهته أعرب المدير التنفيذي لفرع الهلال الأحمر السوداني بولاية البحر الأحمر أونور أبو علي محمود في تصريح لـ(كونا) عن شكره وتقديره لجهود الهلال الأحمر الكويتي في المساهمة بمعالجة مشكلات المياه والصرف الصحي في مراكز الإيواء ببورتسودان.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة بورتسودان تستضيف نحو 3 ملايين شخص من المتضررين جراء الأحداث والسيول والفيضانات في السودان ويوجد بها حوالي 100 مركز إيواء تعاني من الاكتظاظ ونقص البنية التحتية للمياه والصرف الصحي. (النهاية)
م ع م / ه س ص
MENAFN20092024000071011013ID1108697817
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