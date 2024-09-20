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الهلال الأحمر الكويتي يشرف على مشروعات المياه والصرف في بورتسودان

9/20/2024 3:18:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بورتسودان (السودان) - 20 - 9 (كونا) --أشرف فريق الهلال الأحمر الكويتي على تنفيذ مشروعات المياه وأنظمة الصرف الصحي في 15 مركزا من مراكز الإيواء بمدينة بورتسودان التي تستضيف نحو 120 أسرة في كل مركز.
وقال رئيس الفريق عبد الرحمن الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المشروع يشمل صيانة وإنشاء آبار مياه حيث تتضمن المرحلة الأولى إنشاء 12 بئرا بالإضافة إلى مرافق صحية يستفيد منها نحو 9 آلاف شخص في مراكز الإيواء.
وأشار الصالح إلى أن وفد تقييم الجمعية وقف في وقت سابق على الأوضاع الميدانية ولاحظ انتشار بعض الأوبئة والحشرات في تلك المراكز.
كما وزع الوفد مساعدات غذائية وبطانيات على المحتاجين إذ أوضح الصالح أن السلال الغذائية التي وزعت تكفي احتياجات الأسرة المكونة من خمسة أفراد لمدة شهر كامل.
وأكد الصالح استمرار التزام دولة الكويت بدعم الشعب السوداني معربا عن تقديره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به الوفد الكويتي من قبل الشعب السوداني أثناء تواجده الميداني.
من جهته أعرب المدير التنفيذي لفرع الهلال الأحمر السوداني بولاية البحر الأحمر أونور أبو علي محمود في تصريح لـ(كونا) عن شكره وتقديره لجهود الهلال الأحمر الكويتي في المساهمة بمعالجة مشكلات المياه والصرف الصحي في مراكز الإيواء ببورتسودان.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة بورتسودان تستضيف نحو 3 ملايين شخص من المتضررين جراء الأحداث والسيول والفيضانات في السودان ويوجد بها حوالي 100 مركز إيواء تعاني من الاكتظاظ ونقص البنية التحتية للمياه والصرف الصحي. (النهاية)

م ع م / ه س ص



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