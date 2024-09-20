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الروائي الكويتي طلال الرميضي يشارك في ملتقى الشارقة بمحاضرة عن الصقر في التراث الكويتي

9/20/2024 3:18:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن

الشارقة - 20 - 9 (كونا) -- شارك الروائي الكويتي طلال الرميضي اليوم الجمعة في ملتقى الشارقة الدولي للراوي المنعقد تحت عنوان (لنفرد ونحلق سويا في حكايات الطيور) في معهد الشارقة للتراث خلال الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر الجاري بتقديم محاضرة عن الصقر في التراث الكويتي (الأمثال الشعبية نموذجا).
وقال الرميضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن هذه المشاركة إنه تناول في محاضرته موضوع "الصقر" الذي يعتبر من الطيور الكواسر التي حظيت باهتمام وعناية منذ القدم في المجتمع الكويتي وارتبط اسمه في التراث الشعبي.
وأشار إلى ما يميز الصقر عن باقي الطيور بعدة سمات منها الكبرياء والهيبة والقوة والسرعة وانه كانت له أدوار مهمة في الاستفادة من قدراته الهائلة لدى (الصقاقير) حيث يعتبر وسيلة مؤثرة في صيد الفرائس بسرعة انقضاضه عليها وقوته في الصراع معها.
وأفاد بأن اعتماد الصياد في السابق على الصقر في القنص كان بخلاف زماننا الحاضر الذي تطورت فيه الأسلحة النارية والتي أصبحت متوفرة وبطريقة أسهل إذ كانت نادرة ومكلفة ماديا بخلاف الزمن الماضي.
وبين الرميضي أن الصقر ورد ذكره في الأمثال الشعبية القديمة لكونه عنصرا مؤثرا في الحياة اليومية لدى الأجداد وهذه الأمثال الكويتية تتشابه مع الأمثال في دول الخليج العربي لوحدة التراث الشعبي الذي يجمعها منها (اللي ما يعرف الصقر يشويه) و(عين الحر ميزانه) و(ما كل من ينقل الطير صقار).
وذكر أن هناك عدة كتب تناولت توثيق الأمثال الشعبية بالتراث الكويتي أبرزها كتاب (من الأمثال العامية) للأديب خالد الزيد وكتاب (الأمثال الدارجة في الكويت) للشيخ عبد الله النوري وكتاب (الأمثال الكويتية المقارنة) للأديب أحمد الرومي وصدر في أربعة أجزاء وكتاب (دستور الأمثال الشعبية الكويتية) للشاعر سعد بن مشلح العازمي.
وتشارك في ملتقى الشارقة الدولي للراوي مجموعة واسعة من الدول يصل عددها إلى 32 دولة من قارات العالم إلى جانب ما يزيد على 145 راويا وخبيرا وباحثا وتقام خلاله عدة فعاليات تتضمن ورشا وعروضا مسرحية وأمسيات علمية تراثية تتماشى مع شعار الدورة لتعرض ثراء وتنوع الحكايات. (النهاية)

س خ م / ه س ص



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