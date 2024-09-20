الروائي الكويتي طلال الرميضي يشارك في ملتقى الشارقة بمحاضرة عن الصقر في التراث الكويتي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من سالم المذن
الشارقة - 20 - 9 (كونا) -- شارك الروائي الكويتي طلال الرميضي اليوم الجمعة في ملتقى
الشارقة الدولي للراوي المنعقد تحت عنوان (لنفرد ونحلق سويا في حكايات الطيور) في معهد الشارقة للتراث خلال الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر الجاري بتقديم محاضرة عن الصقر في التراث الكويتي (الأمثال الشعبية نموذجا).
وقال الرميضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن هذه المشاركة إنه تناول في محاضرته موضوع "الصقر" الذي يعتبر من الطيور الكواسر التي حظيت باهتمام وعناية منذ القدم في المجتمع الكويتي وارتبط اسمه في التراث الشعبي.
وأشار إلى ما يميز الصقر عن باقي الطيور بعدة سمات منها الكبرياء والهيبة والقوة والسرعة وانه كانت له أدوار مهمة في الاستفادة من قدراته الهائلة لدى (الصقاقير) حيث يعتبر وسيلة مؤثرة في صيد الفرائس بسرعة انقضاضه عليها وقوته في الصراع معها.
وأفاد بأن اعتماد الصياد في السابق على الصقر في القنص كان بخلاف زماننا الحاضر الذي تطورت فيه الأسلحة النارية والتي أصبحت متوفرة وبطريقة أسهل إذ كانت نادرة ومكلفة ماديا بخلاف الزمن الماضي.
وبين الرميضي أن الصقر ورد ذكره في الأمثال الشعبية القديمة لكونه عنصرا مؤثرا في الحياة اليومية لدى الأجداد وهذه الأمثال الكويتية تتشابه مع الأمثال في دول الخليج العربي لوحدة التراث الشعبي الذي يجمعها منها (اللي ما يعرف الصقر يشويه) و(عين الحر ميزانه) و(ما كل من ينقل الطير صقار).
وذكر أن هناك عدة كتب تناولت توثيق الأمثال الشعبية بالتراث الكويتي أبرزها كتاب (من الأمثال العامية) للأديب خالد الزيد وكتاب (الأمثال الدارجة في الكويت) للشيخ عبد الله النوري وكتاب (الأمثال الكويتية المقارنة) للأديب أحمد الرومي وصدر في أربعة أجزاء وكتاب (دستور الأمثال الشعبية الكويتية) للشاعر سعد بن مشلح العازمي.
وتشارك في ملتقى الشارقة الدولي للراوي مجموعة واسعة من الدول يصل عددها إلى 32 دولة من قارات العالم إلى جانب ما يزيد على 145 راويا وخبيرا وباحثا وتقام خلاله عدة فعاليات تتضمن ورشا وعروضا مسرحية وأمسيات علمية تراثية تتماشى مع شعار الدورة لتعرض ثراء وتنوع الحكايات. (النهاية)
س خ م / ه س ص
MENAFN20092024000071011013ID1108697816
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