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ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بيروت إلى 12 قتيلا و66 جريحا

9/20/2024 3:18:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 20 - 9 (كونا) -- ارتفع عدد ضحايا الغارة الجوية التي نفذتها طائرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الجمعة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت إلى 12 قتيلا و66 جريحا.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية إن تسعة من الجرحى المتواجدين في المستشفيات حالتهم حرجة.
من جانبها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن عمليات رفع الانقاض وانتشال المصابين والمصابين من المبنى المستهدف مستمرة وأخليت المنطقة من الناس لعدم إعاقة عمليات الإنقاذ.
كانت طائرة إسرائيلية من طراز إف 35 قد قصف بأربعة صواريخ عصر اليوم مبنى في منطقة "الرويس" في الضاحية الجنوبية لبيروت ما أوقع العشرات بين قتيل وجريح. (النهاية)

ك ب ش / ه س ص



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