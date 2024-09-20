ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بيروت إلى 12 قتيلا و66 جريحا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 20 - 9 (كونا) -- ارتفع عدد ضحايا الغارة الجوية التي نفذتها طائرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الجمعة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت إلى 12 قتيلا و66 جريحا.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية إن تسعة من الجرحى المتواجدين في المستشفيات حالتهم حرجة.
من جانبها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن عمليات رفع الانقاض وانتشال المصابين والمصابين من المبنى المستهدف مستمرة وأخليت المنطقة من الناس لعدم إعاقة عمليات الإنقاذ.
كانت طائرة إسرائيلية من طراز إف 35 قد قصف
بأربعة صواريخ
عصر اليوم مبنى في منطقة "الرويس" في الضاحية الجنوبية لبيروت ما أوقع العشرات بين قتيل وجريح. (النهاية)
ك ب ش / ه س ص
MENAFN20092024000071011013ID1108697815
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.