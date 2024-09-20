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الصين تستأنف استيراد المنتجات البحرية من اليابان بعد الاتفاق على تصريف مياه مفاعل فوكوشيما

9/20/2024 3:18:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 20 - 9 (كونا) -- أعلنت الصين اليوم الجمعة أنها ستستأنف "تدريجيا" استيراد المنتجات البحرية من اليابان بعد أن توصل الجانبان إلى توافق بشأن مسألة تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية الملوثة إلى البحر.
جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية الصينية بعد أن أجرت أكثر من 10 جولات من المشاورات بشأن تصريف المياه المتضررة مع اليابان والمنظمات الدولة ذات الصلة.
وأشار البيان إلى ترحيب اليابان بوضع ترتيب مراقبة دولي طويل الأجل يغطي مراحل تصريف المياه الرئيسية في إطار وكالة الطاقة الذرية الدولية مع مشاركة جميع أصحاب المصلحة بما فيهم الصين في أخذ العينات بشكل مستقل وتحليلها والمقارنة بين نتائجها.
وفي سياق متصل قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ اليوم في مؤتمر صحفي إن التوصل إلى التوافق مع اليابان لم يغير موقف بلادها المعارض لتصريف اليابان للمياه الملوثة مشيرة إلى أن أعمال التقييم والمراقبة الحالية لتصريف المياه غير كاملة وتفتقر إلى الشفافية والموثوقية.
يذكر أن مفاعلات محطة فوكوشيما النووية لتوليد الكهرباء تعرضت للانهيار جراء زلزال قوي عام 2011 مما أدى إلى ذوبان أنظمة التبريد.
ومنذ وقوع الحادث قامت اليابان بتخزين المياه المستخدمة لتبريد المفاعلات المتضررة وبدأت تصريفها في المحيط منذ 24 أغسطس 2023 على الرغم من معارضة دول كثيرة.
وانتقدت الصين هذه الخطوة اليابانية واصفة إياها بـ"غير مسؤولة" وردت بفرض حظر على جميع المنتجات البحرية اليابانية آنذاك.
وحسب وسائل إعلام يابانية قامت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية المشغلة لمحطة فوكوشيما بثماني جولات من تصريف المياه الملوثة نوويا بعد معالجتها خلال الـ 12 شهرا الماضية حيث صرفت ما يزيد عن 62 ألف و500 طن من المياه.(النهاية)

س ل ق / ه س ص



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