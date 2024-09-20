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استقبالات ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد في مقر إقامة سموه في نيويورك

9/20/2024 3:18:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 20 - 9 (كونا) -- استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في مقر إقامة سموه بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السيد جونثن غري الرئيس ومدير العمليات لشركة بلاك ستون.
كما استقبل سموه حفظه الله اليوم السيد ديفد روبنستين رئيس ومؤسس مجموعة كارلاي في مقر إقامة سموه بمدينة نيويورك.
كما استقبل سموه حفظه الله اليوم السيد ديفد سولمن المدير التنفيذي ورئيس مجلس الادارة لمجموعة جولدن ساكس والسيد محمد الدرباس المدير التنفيذي في الشركة بمقر إقامة سموه بمدينة نيويورك.
كما استقبل سموه حفظه الله اليوم السيد جدسون الثوف نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لشركة مايكروسوفت في مقر إقامة سموه بمدينة نيويورك.
كما استقبل سموه حفظه الله اليوم عضو غرفة التجارة الأمريكية من السيد ستيف لوتس نائب الرئيس لشؤون الشرق الأوسط وعدد من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية في مقر إقامة سموه بمدينة نيويورك.
هذا وقد نقل سموه حفظه الله خلال اللقاءات تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ورغبة صاحب السمو رعاه الله في تعزيز تواجد الشركات العالمية بدولة الكويت ونقل خبراتها كما جرى خلال اللقاءات مناقشة عدة مواضيع اقتصادية واستثمارية وتبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
حضر اللقاءات معالي وزير الخارجية عبد الله علي اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وسفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين صباح الناصر الصباح والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي. (النهاية)

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