استقبالات ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد في مقر إقامة سموه في نيويورك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 20 - 9 (كونا) -- استقبل ممثل
حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في مقر إقامة سموه بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السيد جونثن غري الرئيس ومدير العمليات لشركة بلاك ستون.
كما استقبل سموه حفظه الله اليوم السيد ديفد روبنستين رئيس ومؤسس مجموعة كارلاي في مقر إقامة سموه بمدينة نيويورك.
كما استقبل سموه حفظه الله اليوم السيد ديفد سولمن المدير التنفيذي ورئيس مجلس الادارة لمجموعة جولدن ساكس والسيد محمد الدرباس المدير التنفيذي في الشركة بمقر إقامة سموه بمدينة نيويورك.
كما استقبل سموه حفظه الله اليوم السيد جدسون الثوف نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لشركة مايكروسوفت في مقر إقامة سموه بمدينة نيويورك.
كما استقبل سموه حفظه الله اليوم عضو غرفة التجارة الأمريكية من السيد ستيف لوتس نائب الرئيس لشؤون الشرق الأوسط وعدد من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية في مقر إقامة سموه بمدينة نيويورك.
هذا وقد نقل سموه حفظه الله خلال اللقاءات تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ورغبة صاحب السمو رعاه الله في تعزيز تواجد الشركات العالمية بدولة الكويت ونقل خبراتها كما جرى خلال اللقاءات مناقشة عدة مواضيع اقتصادية واستثمارية وتبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
حضر اللقاءات معالي وزير الخارجية عبد الله علي اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وسفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين صباح الناصر الصباح والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي. (النهاية)
ه س ص
MENAFN20092024000071011013ID1108697811
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