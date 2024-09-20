فتح باب التسجيل في جائزة التميز للأمن السيبراني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان– أعلنت الحكومة أخيرا من خلال المركز الوطني للأمن السيبراني، عن فتح باب التسجيل في جائزة التميّز في الأمن السيبراني للشركات الخاصة والأفراد بالشراكة مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز.
وأعلن المركز أنه سيتم إغلاق باب التسجيل في المسابقة في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول(أكتوبر) 2024، لتجميع أسماء المتقدمين ومن ثم العمل على فلترة الأسماء وترشيح المشاركين في هذا التحدي الذي يعتبر الأول من نوعه في الأردن والمنطقة.
وأكد المركز أن هذه الجائزة مضمار سباق وتحدٍ جديد، ستتسابق فيه المؤسسات الوطنية لإثبات تميزها وريادتها في حماية بياناتها وأصولها الرقمية، وستكون دافعاً للمواهب السيبرانية الوطنية للإبداع والابتكار بهدف تعزيز مكانة الأردن الرائدة في الأمن السيبراني إقليمياً وعالمياً.
وأشار إلى أن المسابقة ستشكل أيضا نواة تحول جديدة تساهم في تطوير قطاع الأعمال السيبرانية على المستوى الوطني حيث إن الارتقاء بالأمن السيبراني وتعزيز سمعة الفضاء السيبراني الأردني يجذب الاستثمارات في القطاع التكنولوجي والأمني وهذا يمكن أن يساعد في تطوير شراكات إستراتيجية وتطوير الاقتصاد الرقمي الأردن.
وبحسب المركز ستنقسم الجائزة لثلاث فئات: جائزة التميز في الأمن السيبراني للقطاع العام وجائزة التميز في الأمن السيبراني للقطاع الخاص وجائزة الإبداع والابتكار في الأمن السيبراني، بهدف دعم تحقيق الإستراتيجية الوطنية للفضاء السيبراني الأردني للأعوام 2024-2028 والمتمثلة في " فضاء سيبراني أردني، آمن وموثوق، قادر على الصمود، معتمد على القدرات الوطنية، مُعزز للاقتصاد والرفاه المجتمعي" .
وبالنسبة لشروط التسجيل في المسابقة بالنسبة للمؤسسات، قال المركز "إنها تتضمن أن تكون المؤسسة مسجلة قانونيا لدى وزارة الصناعة والتجارة، وأن يكون لديها نشاط متواصل وموثق خلال السنوات الخمس الماضية على الأقل، وأن تتمتع بأداء مالي جيد بشكل عام، وتمتلك على هيكلها التنظيمي وحدة تنظيمية خاصة بمتابعة العمليات الفنية أو العمليات السيبرانية، وأن تكون المؤسسة مصنفة كمؤسسة خدماتية ولا يقل عدد موظفيها عن (150موظفا بالحد الأدنى)".
أما عن شروط التسجيل لفرق الأفراد قال المركز، تتضمن أن يكون المشارك أردني الجنسية، كون المشاركة على هيئة فرق يكون الفريق بالحد الأدنى (3) مشاركين وبالحد الأعلى (6) مشاركين، على ألا يكون بحق المشارك أي قيود أمنية ترتبط بجنحة أو جناية، وأن يسمي الفريق المشارك قائداً له، وأن يتم تسمية الفريق بأي اسم يختاره أعضاء الفريق.
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