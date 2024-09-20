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فتح باب التسجيل في جائزة التميز للأمن السيبراني

9/20/2024 3:15:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان– أعلنت الحكومة أخيرا من خلال المركز الوطني للأمن السيبراني، عن فتح باب التسجيل في جائزة التميّز في الأمن السيبراني للشركات الخاصة والأفراد بالشراكة مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز.
وأعلن المركز أنه سيتم إغلاق باب التسجيل في المسابقة في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول(أكتوبر) 2024، لتجميع أسماء المتقدمين ومن ثم العمل على فلترة الأسماء وترشيح المشاركين في هذا التحدي الذي يعتبر الأول من نوعه في الأردن والمنطقة.
وأكد المركز أن هذه الجائزة مضمار سباق وتحدٍ جديد، ستتسابق فيه المؤسسات الوطنية لإثبات تميزها وريادتها في حماية بياناتها وأصولها الرقمية، وستكون دافعاً للمواهب السيبرانية الوطنية للإبداع والابتكار بهدف تعزيز مكانة الأردن الرائدة في الأمن السيبراني إقليمياً وعالمياً.
وأشار إلى أن المسابقة ستشكل أيضا نواة تحول جديدة تساهم في تطوير قطاع الأعمال السيبرانية على المستوى الوطني حيث إن الارتقاء بالأمن السيبراني وتعزيز سمعة الفضاء السيبراني الأردني يجذب الاستثمارات في القطاع التكنولوجي والأمني وهذا يمكن أن يساعد في تطوير شراكات إستراتيجية وتطوير الاقتصاد الرقمي الأردن.
وبحسب المركز ستنقسم الجائزة لثلاث فئات: جائزة التميز في الأمن السيبراني للقطاع العام وجائزة التميز في الأمن السيبراني للقطاع الخاص وجائزة الإبداع والابتكار في الأمن السيبراني، بهدف دعم تحقيق الإستراتيجية الوطنية للفضاء السيبراني الأردني للأعوام 2024-2028 والمتمثلة في " فضاء سيبراني أردني، آمن وموثوق، قادر على الصمود، معتمد على القدرات الوطنية، مُعزز للاقتصاد والرفاه المجتمعي" .
وبالنسبة لشروط التسجيل في المسابقة بالنسبة للمؤسسات، قال المركز "إنها تتضمن أن تكون المؤسسة مسجلة قانونيا لدى وزارة الصناعة والتجارة، وأن يكون لديها نشاط متواصل وموثق خلال السنوات الخمس الماضية على الأقل، وأن تتمتع بأداء مالي جيد بشكل عام، وتمتلك على هيكلها التنظيمي وحدة تنظيمية خاصة بمتابعة العمليات الفنية أو العمليات السيبرانية، وأن تكون المؤسسة مصنفة كمؤسسة خدماتية ولا يقل عدد موظفيها عن (150موظفا بالحد الأدنى)".
أما عن شروط التسجيل لفرق الأفراد قال المركز، تتضمن أن يكون المشارك أردني الجنسية، كون المشاركة على هيئة فرق يكون الفريق بالحد الأدنى (3) مشاركين وبالحد الأعلى (6) مشاركين، على ألا يكون بحق المشارك أي قيود أمنية ترتبط بجنحة أو جناية، وأن يسمي الفريق المشارك قائداً له، وأن يتم تسمية الفريق بأي اسم يختاره أعضاء الفريق.

MENAFN20092024000072011014ID1108697727

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