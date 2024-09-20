7 % تراجع زوار الأردن في ثمانية أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان- تراجعت أعداد السياح الذين زاروا الأردن بنسبة 7 % في أول 8 أشهر من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبحسب البيانات الوزارية التي اطلعت عليها "الغد" فإن أعداد زوار الأردن في أول 8 أشهر من العام الحالي ناهز 4.2 مليون سائح مقارنة بـ4.5 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي متراجعة بمقدار 300 الف سائح.
وفي التفاصيل، تراجعت نسبة سياح المبيت 4.1 % لتبلغ 3.592 مليون سائح مقارنة مع 3.747 مليون سائح.
وما تزال الجنسيات العربية تحافظ على صدارتها من ناحية أكثر السياح زيارة الى المملكة إذ بلغت أعدادهم نحو 2.251 مليون سائح مرتفعة بنسبة 5.7 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت نسبة الزوار العرب كافة من اجمالي زوار المملكة قرابة 53.5 %.
وبلغ عدد الأردنيين المقيمين في الخارج (المغتربين) قرابة 1.214 مليون مرتفعة بنسبة تصل إلى 5 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت نسبة (المغتربين) من زوار المملكة نحو 28.9 % من إجمالي زوار المملكة.
وتراجعت نسبة زوار المملكة 26.7 % من مختلف الدول الأوروبية ليبلغ عدد الزوار نحو 495.1 ألف مقارنة بـ626.6 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وشكلت نسبة مساهمة الزوار الأوروبين من إجمالي زوار المملكة نحو 10.9 %.
ودخل المملكة أكثر من 129.3 ألف سائح من مختلف الدول الآسيوية مع 241.1 ألف، مسجلة نسبة تراجع وصلت إلى 46.3 % أو انخفاض يزيد على 111 ألف سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت نسبة زوار المملكة من الدول الآسيوية نحو 3 % من إجمالي الزوار.
وتراجعت نسبة أعداد زوار المملكة من الدول الأميركية نحو 49.8 % ليصل إلى 115.3 ألف زائر منخفضة قرابة 114.5ألف سائح عن الفترة ذاتها من العام السابق.
وشكلت نسبة سياح المملكة من الدول الأميركية من اجمالي الزوار نحو 2.7 %.
وبلغت أعداد زوار المملكة من مختلف الدول الأفريقية نحو 31.1 ألف سائح متراجعة بنسبة بلغت 1.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت نسبة مساهمة زوار المملكة من الدول الأفريقية نحو 0.7 % من إجمالي زوار المملكة.
ويشار إلى أن أعداد الزوار الدوليين القادمين إلى المملكة العام الماضي بلغت نحو 6.353 مليون زائر غالبيتهم سياح مبيت، إذ بلغت أعدادهم أكثر من 5.345 مليون سائح ونحو مليون سائح (زوار اليوم الواحد).
وبلغ الدخل السياحي في أول 8 أشهر من العام الحالي 2024 ما قيمته 3.5 مليار دينار بانخفاض نسبته 3.7 %.
ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 6.7 %، وفق بيانات البنك المركزي الأردني.
وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي لكل من الأردنيين المغتربين بنسبة 5.8 % والعرب بنسبة 11.5 %، في حين تراجع الدخل السياحي لكل من الجنسيات الأوروبية والأميركية والجنسيات الأخرى بنسبة 53.9 % و39.1 % و20.1 % على التوالي.
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