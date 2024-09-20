Friday, 20 September 2024 11:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


7 % تراجع زوار الأردن في ثمانية أشهر

9/20/2024 3:15:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم عمان- تراجعت أعداد السياح الذين زاروا الأردن بنسبة 7 % في أول 8 أشهر من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبحسب البيانات الوزارية التي اطلعت عليها "الغد" فإن أعداد زوار الأردن في أول 8 أشهر من العام الحالي ناهز 4.2 مليون سائح مقارنة بـ4.5 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي متراجعة بمقدار 300 الف سائح.
وفي التفاصيل، تراجعت نسبة سياح المبيت 4.1 % لتبلغ 3.592 مليون سائح مقارنة مع 3.747 مليون سائح.
وما تزال الجنسيات العربية تحافظ على صدارتها من ناحية أكثر السياح زيارة الى المملكة إذ بلغت أعدادهم نحو 2.251 مليون سائح مرتفعة بنسبة 5.7 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت نسبة الزوار العرب كافة من اجمالي زوار المملكة قرابة 53.5 %.
وبلغ عدد الأردنيين المقيمين في الخارج (المغتربين) قرابة 1.214 مليون مرتفعة بنسبة تصل إلى 5 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت نسبة (المغتربين) من زوار المملكة نحو 28.9 % من إجمالي زوار المملكة.
وتراجعت نسبة زوار المملكة 26.7 % من مختلف الدول الأوروبية ليبلغ عدد الزوار نحو 495.1 ألف مقارنة بـ626.6 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وشكلت نسبة مساهمة الزوار الأوروبين من إجمالي زوار المملكة نحو 10.9 %.
ودخل المملكة أكثر من 129.3 ألف سائح من مختلف الدول الآسيوية مع 241.1 ألف، مسجلة نسبة تراجع وصلت إلى 46.3 % أو انخفاض يزيد على 111 ألف سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت نسبة زوار المملكة من الدول الآسيوية نحو 3 % من إجمالي الزوار.
وتراجعت نسبة أعداد زوار المملكة من الدول الأميركية نحو 49.8 % ليصل إلى 115.3 ألف زائر منخفضة قرابة 114.5ألف سائح عن الفترة ذاتها من العام السابق.
وشكلت نسبة سياح المملكة من الدول الأميركية من اجمالي الزوار نحو 2.7 %.
وبلغت أعداد زوار المملكة من مختلف الدول الأفريقية نحو 31.1 ألف سائح متراجعة بنسبة بلغت 1.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت نسبة مساهمة زوار المملكة من الدول الأفريقية نحو 0.7 % من إجمالي زوار المملكة.
ويشار إلى أن أعداد الزوار الدوليين القادمين إلى المملكة العام الماضي بلغت نحو 6.353 مليون زائر غالبيتهم سياح مبيت، إذ بلغت أعدادهم أكثر من 5.345 مليون سائح ونحو مليون سائح (زوار اليوم الواحد).
وبلغ الدخل السياحي في أول 8 أشهر من العام الحالي 2024 ما قيمته 3.5 مليار دينار بانخفاض نسبته 3.7 %.
ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 6.7 %، وفق بيانات البنك المركزي الأردني.
وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي لكل من الأردنيين المغتربين بنسبة 5.8 % والعرب بنسبة 11.5 %، في حين تراجع الدخل السياحي لكل من الجنسيات الأوروبية والأميركية والجنسيات الأخرى بنسبة 53.9 % و39.1 % و20.1 % على التوالي.

MENAFN20092024000072011014ID1108697726

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث