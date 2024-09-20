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قانون الطاقة يضعف الاستفادة من إتاحة مشاريع المتجددة فوق 1 ميغا

9/20/2024 3:15:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان - يرى خبراء في قطاع الطاقة أن قرار إعادة منح الموافقة لمشاريع الطاقة المتجددة التي تزيد قدرتها على 1 ميغا، لن يجد نفعا في ظل تعقيدات القانون المعدل لقانون الطاقة وترشيد الطاقة والنظام الملحق به، بسبب الرسوم والمحددات التي يفرضها هذ القانون على المستثمرين.
وأكد الخبراء أن تعليمات قانون الطاقة المتجددة الجديد، تحول دون مقدرة المستثمر على معرفة فترة استرداد كلف نظامه.
وأكدو لـ"الغد"، أن أي قرار يتخذ يجب أن يراعي التحولات التكنولوجية الجديدة بما يضمن مصالح كل أطراف النظام الكهربائي.
وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأسبوع الماضي عن موافقة مجلس الوزراء على إلغاء قراره السابق الصادر العام 2019، والمتعلق بوقف منح أي موافقات جديدة لمشاريع الطاقة الكهربائية بطريقة العبور أو صافي القياس لأي مشروع تزيد استطاعته عن 1 ميغاواط.
وأشارت الوزارة في ذلك الوقت إلى أن القرار يأتي بالتزامن مع تاريخ نفاذ نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024.
المستشارة في قطاع الطاقة رانيا الهنداوي تؤكد أن التعليمات الجديدة التي تضمنها القانون المعدل تضع العراقيل أمام التوسع في استثمارات الطاقة المتجددة على اختلاف أحجامها، وتجعل من الصعب على هؤلاء عمل حسابات دقيقة لكلفهم والجدوى الاقتصادية لاستثماراتهم.
واضافت أن القانون المعدل يتضمن محاباة لشركات التوزيع مثل، فرض رسوم وكلف على بعض شرائح مستثمري ومستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى انخفاض تعرفة التصدير من أنظمتهم إلى الشبكة مقابل ارتفاع تعرفة الاستجرار منها ما يجعل من غير المجدي الاستثمار في هذه الأنظمة.
وأوضحت أن البنوك مثلا، من أكثر القطاعات تضررا، فعلى سبيل المثال تبلغ تعرفة الكهرباء حاليا للبنوك 28 قرشا، فيما تبلغ تعرفة الشراء (بيع الكهرباء من نظام طاقة متجددة في البنوك إلى الشبكة الكهربائية) 4 قروش، وفي حين اعتماد البنك نظام طاقة متجددة يتم بيع الكهرباء له من قبل الشركة بـ24 قرشا.
وبهذا، فإن التفكير بإقامة مشاريع طاقة متجددة كبيرة تفوق استطاعتها 1 ميغاواط لن يكون محل اهتمام المشتثمرين، كذلك هو الأمر بالنسبة للمشاريع الأصغر في المنازل، حيث ستفقد جدواها الاقتصادية في ظل ما يفرض عليهم من رسوم، بحسب الهندي.
وأشارت إلى أن أي قرار يتخذ يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التحولات التكنولوجية الجديدة ووضع أطر تنظيمية وتشريعية تأخذ هذه التحولات بعين الاعتبار، بما يضمن مصالح كل أطراف النظام الكهربائي من التوليد وصولا إلى المستخدمين.
وبين مستثمر في القطاع فضل عدم ذكر اسمه أن القرار الحكومي الأخير، لن يساعد على نشر أو توسعة استخدامات الطاقة المتجددة أو حتى يكون ذو أثر في دعم شركة الكهرباء الوطنية فينا أو ماليا.
وقال: "إن تعليمات قانون الطاقة المتجددة الجديد تحول دون مقدرة المستثمر على معرفة فترة استرداد كلف نظامه، نتيجة تباين آليات احتساب التعرفة وارتفاعها عليهم".
وقال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه د.ماهر مطالقة: "إن التعلميات الواردة في النظام الملحق بالقانون المعدل منفرة لمن يفكر بالاستثمار في نظام طاقة متجددة جديد".
وأوضح أن الرسوم المفروضة على هذه الأنظمة تختلف من قطاع لآخر في وقت تصل فيه لبعض القطاعات الراغبة في استخدام أنظمة طاقة متجددة مثل الاتصالات والبنوك إلى 144 ألف دينار، بموجب التعديلات الجديدة كرسوم استخدام شبكة فقط، وهي أرقام عالية جدا.
من جهته، قال عميد الكلية الوطنية للكنولوجيا د.أحمد السلايمة: "إن جدوى هذه المشاريع تعتمد على فترة استخدام النظام، إذ إنه سيكون مجديا لبعض المنشآت التي تستخدم الإنتاج للاستهلاك الذاتي نهارا، غير أنه لن يكون مجديا لها بالفترة المسائية، ما لم يكن هناك تخزينا لهذه الطاقة المنتجة نهارا"، علما أن تخزين الطاقة المتجددة يحتاج مشاريع مرافقة لتخزين هذه الطاقة.
أما المشاريع الكبرى التي تفوق استطاعتها 1 ميغا واط، لبيع هذه الطاقة إلى الشبكة الوطنية، فإنها لن تتأثر بالتعليمات الجديدة التي أوردها القانون المعدل، لأنها غير مدرجة ضمنه.
من جهتها، قالت وزارة الطاقة: "إن قرار إعادة السماح بالترخيص لهذه المشاريع يأتي تلبية لتزايد الطلبات من قبل المواطنين والشركات لتركيب أنظمة طاقة متجددة، تلبي احتياجاتهم وبالتزامن مع صدور القانون المعدل لقانون الطاقة وترشيد الطاقة رقم (12) لسنة 2024، وقرار اعتماد نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة".
كما بينت أن النظام المقر يهدف إلى ضمان الاستمرار في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وزيادة كفاءتها؛ للمساهمة في تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام، إضافة إلى تنظيم وتحديد آليات ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وأحكامها وشروطها الخاصة، لغايات ضمان سلامة النظام الكهربائي في المملكة، ورفع كفاءته التشغيلية وضمان التوزيع العادل للموافقات على المشتركين.

MENAFN20092024000072011014ID1108697725

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