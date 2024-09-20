الأردنيان المصاطفة وشقرا يتأهلان إلى نهائي بطولة آسيا للكراتيه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تأهل لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه، عبدالرحمن المصاطفة وعمر شقرة، اليوم الجمعة، إلى نهائي بطولة آسيا للكبار والتي افتتحت في مدينة هانغتشو الصينية.
كما تأهل كل لاعبو المنتخب، محمد الجعفري، وعبدالله حماد، وجود الضروس، للعب على الميدالية البرونزية في أوزانهم.
وبدأ "المصاطفة" طريقه إلى نهائي وزن تحت 67 كغم بفوزه على اللاعب تشان هو هونغ من هونغ كونغ في دور الـ 16 قبل أن يحقق الفوز على اللاعب السعودي محمد العسيري في الدور ربع النهائي.
وواصل "المصاطفة" حامل برونزية أولمبياد طوكيو عام 2020 انتصاراته وفاز في الدور نصف النهائي على اللاعب الكازاخستاني ألتينبيك أولزهاس.
وسيلتقي عبدالرحمن المصاطفة في النهائي يوم الأحد المقبل مع اللاعب الياباني كوزاكي يوغو.
من جانبه افتتح اللاعب عمر شقرة مشواره نحو نهائي وزن تحت 55 كغم بالفوز على اللاعب الهندي رامانديب في الدور ربع النهائي قبل أن يحقق الفوز في الدور نصف النهائي على اللاعب الكويتي سالم العجمي بالأفضلية.
وسيلتقي "شقرة" في النهائي يوم بعد غد الأحد مع اللاعب الكازاخستاني بيجابيل زولامان.
وانتقل بدوره محمد الجعفري للعب على الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 84 كغم بعد فوزه في نزالين على كل من الصيني دو آن والنيبالي محمد شيخو، وفي نصف النهائي خسر "الجعفري" أمام اللاعب الإيراني مهدي خدابخشي.
وسيلتقي "الجعفري" في نزال الفوز بالميدالية البرونزية يوم الأحد مع اللاعب الفيتنامي نجوين.
بدوره، انتقل اللاعب عبدالله حماد للعب على الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 60 كغم بعد فوزه في نزالين على كل من النيبالي تامانج والماليزي كاليانا قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام اللاعب التايلاندي سيواكون وسيلتقي "حماد" في نزال الميدالية البرونزية مع اللاعب الكويتي عبدالله شعبان.
كما انتقلت اللاعبة جود الضروس للعب على الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 68 كغم، حيث تمكنت من الفوز في الدور ربع النهائي على اللاعبة الأوزبكية "إيجامبرديفا" قبل أن تخسر بالأفضلية بعد التعادل 0-0 أمام اللاعبة الإماراتية فاطمة خصيف في الدور نصف النهائي.
وستلتقي "الضروس" في نزال الميدالية البرونزية يوم الأحد المقبل مع اللاعبة اليابانية "كاما".
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