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الأردنيان المصاطفة وشقرا يتأهلان إلى نهائي بطولة آسيا للكراتيه

9/20/2024 3:15:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تأهل لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه، عبدالرحمن المصاطفة وعمر شقرة، اليوم الجمعة، إلى نهائي بطولة آسيا للكبار والتي افتتحت في مدينة هانغتشو الصينية.


كما تأهل كل لاعبو المنتخب، محمد الجعفري، وعبدالله حماد، وجود الضروس، للعب على الميدالية البرونزية في أوزانهم.


وبدأ "المصاطفة" طريقه إلى نهائي وزن تحت 67 كغم بفوزه على اللاعب تشان هو هونغ من هونغ كونغ في دور الـ 16 قبل أن يحقق الفوز على اللاعب السعودي محمد العسيري في الدور ربع النهائي.


وواصل "المصاطفة" حامل برونزية أولمبياد طوكيو عام 2020 انتصاراته وفاز في الدور نصف النهائي على اللاعب الكازاخستاني ألتينبيك أولزهاس.


وسيلتقي عبدالرحمن المصاطفة في النهائي يوم الأحد المقبل مع اللاعب الياباني كوزاكي يوغو.


من جانبه افتتح اللاعب عمر شقرة مشواره نحو نهائي وزن تحت 55 كغم بالفوز على اللاعب الهندي رامانديب في الدور ربع النهائي قبل أن يحقق الفوز في الدور نصف النهائي على اللاعب الكويتي سالم العجمي بالأفضلية.


وسيلتقي "شقرة" في النهائي يوم بعد غد الأحد مع اللاعب الكازاخستاني بيجابيل زولامان.


وانتقل بدوره محمد الجعفري للعب على الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 84 كغم بعد فوزه في نزالين على كل من الصيني دو آن والنيبالي محمد شيخو، وفي نصف النهائي خسر "الجعفري" أمام اللاعب الإيراني مهدي خدابخشي.
وسيلتقي "الجعفري" في نزال الفوز بالميدالية البرونزية يوم الأحد مع اللاعب الفيتنامي نجوين.


بدوره، انتقل اللاعب عبدالله حماد للعب على الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 60 كغم بعد فوزه في نزالين على كل من النيبالي تامانج والماليزي كاليانا قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام اللاعب التايلاندي سيواكون وسيلتقي "حماد" في نزال الميدالية البرونزية مع اللاعب الكويتي عبدالله شعبان.


كما انتقلت اللاعبة جود الضروس للعب على الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 68 كغم، حيث تمكنت من الفوز في الدور ربع النهائي على اللاعبة الأوزبكية "إيجامبرديفا" قبل أن تخسر بالأفضلية بعد التعادل 0-0 أمام اللاعبة الإماراتية فاطمة خصيف في الدور نصف النهائي.


وستلتقي "الضروس" في نزال الميدالية البرونزية يوم الأحد المقبل مع اللاعبة اليابانية "كاما".

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