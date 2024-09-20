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ريال مدريد يراضي بيلنغهام وفينيسيوس لمنع التوتر مع مبابي

9/20/2024 3:15:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حصل ثنائي ريال مدريد جود بيلنغهام وفينيسيوس جونيور على زيادة في راتبهما السنوي ليتساويا مع زميلهما الفرنسي كيليان مبابي، وذلك لمنع وجود أي توتر في الفريق، وفقا لتقارير في إسبانيا.

ووصل قائد منتخب فرنسا كلاعب حر بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، وتم منحه 15 مليون يورو كراتب سنوي، ما يجعله صاحب أعلى أجر في النادي متقدما على بيلنغهام وفينيسيوس.

وعلى الرغم من حصوله على مكافأة كبيرة تضاف إلى دخله السنوي، فإن الراتب الذي يتقاضاه مبابي يظل هو الحد الأقصى لريال مدريد، حيث حصل كريستيانو رونالدو وغاريث بيل وإيدن هازارد سابقا على نفس المبلغ.

لكن قبل انضمام المهاجم، كان بيلنغهام وفينيسيوس على قمة سلم الأجور في مدريد، حيث كان الثنائي يتقاضى 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.

ومع ذلك، زعمت صحيفة "أو كيه دياريو" أن الفارق في الراتب البالغ 5 ملايين يورو لصالح مبابي، ربما جعل إدارة ريال مدريد تشعر بعدم الارتياح والتخوف، وهو ما دفع النادي إلى اتخاذ إجراء زيادة الثنائي الإنجليزي والبرازيلي.

وقرر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، جعل رواتب اللاعبين الثلاثة متساوية، بحسب ما ذكرته الصحيفة، وذلك لتجنب أي خلافات محتملة بينهما.

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