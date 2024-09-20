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أنشيلوتي يدافع عن نجومه.. وفياريال يسعى لاستغلال أحوال برشلونة

9/20/2024 3:15:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن- تجاهل مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، الانتقادات الموجهة لكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، حول دورهما دفاعيا.
ويشاع أن أنشيلوتي يخطط لتغيير خط الوسط، للحصول على سيطرة أكبر في المناطق المركزية، ويستند هذا إلى إحصائيات الاستحواذ الأخيرة مع كفاح مبابي وفينيسيوس جونيور لتقديم التوازن الدفاعي مع إنتاجهما الهجومي.
وكان أنشيلوتي مطمئنًا بشكل عام بشأن هذه القضية، قبل استضافة إسبانيول اليوم السبت، وزعم أن العمل الدفاعي هو جهد جماعي.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "هدف الفريق هو أن يكون متماسكًا، إذا ضغط فيني وكيليان ورودريجو عالياً ولم يتقدم لاعبو الوسط ولم يتقدم الدفاع، فهذه ليست مشكلتهم".
وأضاف: "أنا لا أقول إنه يتعين عليهم الدفاع أكثر، لكن يتعين علينا الاقتراب من خط الوسط. أتفهم أنك تعتقد أن هناك نقصًا في التوازن، لأن الثلاثة في المقدمة لا يعملون، لكن هذا ليس هو الحال".
من ناحية ثانية، قدم أنشيلوتي حلاً جريئًا لتجنب إضراب اللاعبين في ريال مدريد وجميع أنحاء أوروبا، على خلفية اعتراضهم على برنامج المباريات المزدحم. وأثارت إمكانية مشاركة لاعبين معينين لأكثر من 70 مباراة تنافسية قبل نهاية الصيف المقبل، مخاوف بشأن الإرهاق.
وأضافت مباراتان إضافيتان في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى فترات الراحة الدولية في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، إلى احتمالية زيادة الأعباء.
وألمح أنشيلوتي سابقًا إلى فكرة منح لاعبيه فترات راحة غير رسمية في منتصف الموسم بعد الواجب الدولي للتعامل مع الموقف.
وسُئل المدرب الإيطالي مرة أخرى عن الموقف، وادعى أن حجة رواتب اللاعبين ليست مبررا للمباريات المفرطة.
وأكد: "أكرر ما قلته في اليوم الآخر، كرة القدم بحاجة إلى التفكير. الهدف هو اللعب أقل لتجنب الإصابات. لا توجد مشكلة لدى اللاعبين في خفض الرواتب إذا لعبوا أقل".
إلى ذلك، أكد أنشيلوتي أنه مستعد لمنح البرازيلي إندريك مشاركته الأولى مع ريال مدريد كلاعب أساسي، بعد تألقه في الآونة الأخيرة.
وأوضح: "سيكون لاعبًا أساسيًا في إحدى المباريات القليلة المقبلة، وفي المستقبل سيكون لاعبًا أساسيًا في العديد من المباريات، إنه رجل متواضع للغاية، لا يتحدث كثيرا ويعمل بجد".
إلى ذلك، يستقبل فياريال المتألق هذا الموسم نظيره برشلونة متصدر الترتيب والعائد من خسارة مفاجئة في دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقيان اليوم الأحد ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في حين يسعى ريال مدريد حامل اللقب إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتحسين الأداء.
ورغم أن فياريال خسر العديد من لاعبيه البارزين خلال الصيف، لكنّ الوافد الجديد أيوسي بيريز ساعده على تسجيل بداية أكثر من رائعة حيث يحتل المركز الرابع بـ 11 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو وريال مدريد وخلف برسا المتصدر (15).
وينتظر رجال النادي الكاتالوني الذي سجّل بداية مثالية في سعيه لاستعادة اللقب بعد أن حصد خمسة انتصارات من خمس مباريات امتحانا صعبا للاحتفاظ بسجله النظيف.
وكان بيريز الذي كان جزءا من تشكيلة المنتخب الإسباني المتوجة بكأس أوروبا 2024 قد انضم الى "الغواصات الصفراء" في آب (أغسطس) الماضي قادما من ريال بيتيس.
وبعد أن خسر المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث ثاني هدّافي الدوري الموسم الماضي لمصلحة أتلتيكو، وضع فريق المدرب مارسيلينو جارسيا تورال ثقته ببيريز وقد نجح رهانه الى حدّ الآن.
وسجّل المهاجم البالغ 31 عاما هدفا قاتلا ليمنح فريقه الفوز على ريال مايوركا الأسبوع الماضي، كما سجّل هدف التعادل أمام فالنسيا وآخر حاسم ضد إشبيلية، ليصبح في رصيده ثلاثة اهداف بفارق هدف عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة متصدر ترتيب الهدافين.
وقال بيريز: "ما أزال في طور التأقلم، أكتسب المزيد حيال أفكار المدرب وزملائي، ما زلت أرى ما يحتاجه الفريق مني، والثقة ترتفع مع الأهداف ويجب أن أستمر على هذا النحو".
وقال المهاجم أنه يشعر بالسعادة والتقدير في فياريال، في ما بدا أنّه رسالة مبطنة لفريقه السابق.
وقال بيريز لشبكة دازون "كل شيء يحدث لسبب ما، لقد سعى فياريال بقوة من أجلي، لقد منحني قيمة كبيرة كلاعب كرة قدم، ومنحني الأهمية التي أستحقها. أنا سعيد بالتغيير، وبتواجدي هنا، وبكيفية سير الأمور والبداية القوية".
ويبدو أنّ التغييرات التي أجراها فياريال كانت ذات صوابية عالية فشكّل وصول كل من دييجو كوندي، سيرجي كاردونا، لوجان كوستا من الرأس الأخضر وآخرين قوة دفع كبيرة له.
وسيسعى أصحاب الأرض للاستفادة من إرهاق النادي الكاتالوني الناتج عن خوضه الخميس مباراة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا أمام موناكو الذي يشارك في الدوري الفرنسي والتي خسرها العملاق الكاتالوني بشكل مفاجئ 1-2.
ويؤازر أيوزي صانع اللعب أليكس بايينا وجناح برشلونة السابق المغربي إلياس أخوماش المنتقل الى فياريال الموسم الماضي.
وقال أخوماش معترفا بأنها مباراة خاصة بالنسبة له "من الصعب دائما مواجهة برشلونة، فهم متصدرو الدوري الإسباني، لكن لدينا أفكار واضحة ونعمل على تنفيذها حتى تتحقق في المباراة".
وأضاف: "قضيت طفولتي كلها هناك ولدي ذكريات رائعة، كل ما أخذته من النادي كان إيجابيا".
يغيب عن برشلونة فيرّان توريس بداعي الإيقاف، إضافة إلى قائمة طويلة من الغيابات بسبب الإصابة وفي طليعتهم الأوروجوياني رونالد أراوخو والهولندي فرينكي دي يونغ.
ومن ناحية أخرى، يستضيف ريال مدريد نظيره إسبانيول اليوم، ساعيا الى مواصلة سلسلة انتصاراته وتحسين الاداء.
وفاز "ميرينجي" في مبارياته الثلاث الأخيرة منها على حساب شتوتجارت الألماني 3-1 في دوري الأبطال الثلاثاء.
وبعد أن استهل الموسم بتعادلين من أصل مبارياته الثلاث الأولى، استعاد فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وهج الانتصارات حيث يأمل في الوصول إلى قمة مستوياته التي يطمح اليها بعد وصول النجم الفرنسي كيليان مبابي.
ويحلّ أتلتيكو مدريد ضيفا على رايو فايكانو غدا، حيث تتجه الأنظار الى الوافد الجديد إلى الثاني، الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد السابق.
وخاض الدولي الكولومبي ظهوره الأول بقميص رايو الإثنين قادما من دكة الاحتياط، ومن المرتقب أن يشارك لوقت أطول في نهاية الأسبوع.
وستكون خبرة رودريجيز مهمة جدا للفريق في سعيه لتحقيق نتيجة جيدة أمام فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني الذي استهل الموسم بصورة قوية. -(من المصدر)

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