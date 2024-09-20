أنشيلوتي يدافع عن نجومه.. وفياريال يسعى لاستغلال أحوال برشلونة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن- تجاهل مدرب ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي، الانتقادات الموجهة لكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، حول دورهما دفاعيا.
ويشاع أن أنشيلوتي يخطط لتغيير خط الوسط، للحصول على سيطرة أكبر في المناطق المركزية، ويستند هذا إلى إحصائيات الاستحواذ الأخيرة مع كفاح مبابي وفينيسيوس جونيور لتقديم التوازن الدفاعي مع إنتاجهما الهجومي.
وكان أنشيلوتي مطمئنًا بشكل عام بشأن هذه القضية، قبل استضافة إسبانيول اليوم السبت، وزعم أن العمل الدفاعي هو جهد جماعي.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "هدف الفريق هو أن يكون متماسكًا، إذا ضغط فيني وكيليان ورودريجو عالياً ولم يتقدم لاعبو الوسط ولم يتقدم الدفاع، فهذه ليست مشكلتهم".
وأضاف: "أنا لا أقول إنه يتعين عليهم الدفاع أكثر، لكن يتعين علينا الاقتراب من خط الوسط. أتفهم أنك تعتقد أن هناك نقصًا في التوازن، لأن الثلاثة في المقدمة لا يعملون، لكن هذا ليس هو الحال".
من ناحية ثانية، قدم أنشيلوتي حلاً جريئًا لتجنب إضراب اللاعبين في ريال مدريد وجميع أنحاء أوروبا، على خلفية اعتراضهم على برنامج المباريات المزدحم. وأثارت إمكانية مشاركة لاعبين معينين لأكثر من 70 مباراة تنافسية قبل نهاية الصيف المقبل، مخاوف بشأن الإرهاق.
وأضافت مباراتان إضافيتان في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى فترات الراحة الدولية في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، إلى احتمالية زيادة الأعباء.
وألمح أنشيلوتي سابقًا إلى فكرة منح لاعبيه فترات راحة غير رسمية في منتصف الموسم بعد الواجب الدولي للتعامل مع الموقف.
وسُئل المدرب الإيطالي مرة أخرى عن الموقف، وادعى أن حجة رواتب اللاعبين ليست مبررا للمباريات المفرطة.
وأكد: "أكرر ما قلته في اليوم الآخر، كرة القدم بحاجة إلى التفكير. الهدف هو اللعب أقل لتجنب الإصابات. لا توجد مشكلة لدى اللاعبين في خفض الرواتب إذا لعبوا أقل".
إلى ذلك، أكد أنشيلوتي أنه مستعد لمنح البرازيلي إندريك مشاركته الأولى مع ريال مدريد كلاعب أساسي، بعد تألقه في الآونة الأخيرة.
وأوضح: "سيكون لاعبًا أساسيًا في إحدى المباريات القليلة المقبلة، وفي المستقبل سيكون لاعبًا أساسيًا في العديد من المباريات، إنه رجل متواضع للغاية، لا يتحدث كثيرا ويعمل بجد".
إلى ذلك، يستقبل فياريال المتألق هذا الموسم نظيره برشلونة متصدر الترتيب والعائد من خسارة مفاجئة في دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقيان اليوم الأحد ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في حين يسعى ريال مدريد حامل اللقب إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتحسين الأداء.
ورغم أن فياريال خسر العديد من لاعبيه البارزين خلال الصيف، لكنّ الوافد الجديد أيوسي بيريز ساعده على تسجيل بداية أكثر من رائعة حيث يحتل المركز الرابع بـ 11 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو وريال مدريد وخلف برسا المتصدر (15).
وينتظر رجال النادي الكاتالوني الذي سجّل بداية مثالية في سعيه لاستعادة اللقب بعد أن حصد خمسة انتصارات من خمس مباريات امتحانا صعبا للاحتفاظ بسجله النظيف.
وكان بيريز الذي كان جزءا من تشكيلة المنتخب الإسباني المتوجة بكأس أوروبا 2024 قد انضم الى "الغواصات الصفراء" في آب (أغسطس) الماضي قادما من ريال بيتيس.
وبعد أن خسر المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث ثاني هدّافي الدوري الموسم الماضي لمصلحة أتلتيكو، وضع فريق المدرب مارسيلينو جارسيا تورال ثقته ببيريز وقد نجح رهانه الى حدّ الآن.
وسجّل المهاجم البالغ 31 عاما هدفا قاتلا ليمنح فريقه الفوز على ريال مايوركا الأسبوع الماضي، كما سجّل هدف التعادل أمام فالنسيا وآخر حاسم ضد إشبيلية، ليصبح في رصيده ثلاثة اهداف بفارق هدف عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة متصدر ترتيب الهدافين.
وقال بيريز: "ما أزال في طور التأقلم، أكتسب المزيد حيال أفكار المدرب وزملائي، ما زلت أرى ما يحتاجه الفريق مني، والثقة ترتفع مع الأهداف ويجب أن أستمر على هذا النحو".
وقال المهاجم أنه يشعر بالسعادة والتقدير في فياريال، في ما بدا أنّه رسالة مبطنة لفريقه السابق.
وقال بيريز لشبكة دازون "كل شيء يحدث لسبب ما، لقد سعى فياريال بقوة من أجلي، لقد منحني قيمة كبيرة كلاعب كرة قدم، ومنحني الأهمية التي أستحقها. أنا سعيد بالتغيير، وبتواجدي هنا، وبكيفية سير الأمور والبداية القوية".
ويبدو أنّ التغييرات التي أجراها فياريال كانت ذات صوابية عالية فشكّل وصول كل من دييجو كوندي، سيرجي كاردونا، لوجان كوستا من الرأس الأخضر وآخرين قوة دفع كبيرة له.
وسيسعى أصحاب الأرض للاستفادة من إرهاق النادي الكاتالوني الناتج عن خوضه الخميس مباراة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا أمام موناكو الذي يشارك في الدوري الفرنسي والتي خسرها العملاق الكاتالوني بشكل مفاجئ 1-2.
ويؤازر أيوزي صانع اللعب أليكس بايينا وجناح برشلونة السابق المغربي إلياس أخوماش المنتقل الى فياريال الموسم الماضي.
وقال أخوماش معترفا بأنها مباراة خاصة بالنسبة له "من الصعب دائما مواجهة برشلونة، فهم متصدرو الدوري الإسباني، لكن لدينا أفكار واضحة ونعمل على تنفيذها حتى تتحقق في المباراة".
وأضاف: "قضيت طفولتي كلها هناك ولدي ذكريات رائعة، كل ما أخذته من النادي كان إيجابيا".
يغيب عن برشلونة فيرّان توريس بداعي الإيقاف، إضافة إلى قائمة طويلة من الغيابات بسبب الإصابة وفي طليعتهم الأوروجوياني رونالد أراوخو والهولندي فرينكي دي يونغ.
ومن ناحية أخرى، يستضيف ريال مدريد نظيره إسبانيول اليوم، ساعيا الى مواصلة سلسلة انتصاراته وتحسين الاداء.
وفاز "ميرينجي" في مبارياته الثلاث الأخيرة منها على حساب شتوتجارت الألماني 3-1 في دوري الأبطال الثلاثاء.
وبعد أن استهل الموسم بتعادلين من أصل مبارياته الثلاث الأولى، استعاد فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وهج الانتصارات حيث يأمل في الوصول إلى قمة مستوياته التي يطمح اليها بعد وصول النجم الفرنسي كيليان مبابي.
ويحلّ أتلتيكو مدريد ضيفا على رايو فايكانو غدا، حيث تتجه الأنظار الى الوافد الجديد إلى الثاني، الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد السابق.
وخاض الدولي الكولومبي ظهوره الأول بقميص رايو الإثنين قادما من دكة الاحتياط، ومن المرتقب أن يشارك لوقت أطول في نهاية الأسبوع.
وستكون خبرة رودريجيز مهمة جدا للفريق في سعيه لتحقيق نتيجة جيدة أمام فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني الذي استهل الموسم بصورة قوية. -(من المصدر)
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