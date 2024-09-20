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موتا يشيد بكونتي قبل قمة يوفنتوس ونابولي

9/20/2024 3:15:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أصر مدرب يوفنتوس تياجو موتا على أن نابولي ناد تم تأسيسه للفوز بلقب الدوري الإيطالي، ولهذا السبب يريد أن يرى لاعبي فريقه يساعدون بعضهم البعض خلال مباراة الطرفين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتحدث موتا عن المباراة المرتقبة على أرضه ضد نابولي في مؤتمر صحفي مساء أمس، وقال: "إنها مباراة كبيرة، مع لاعبين أقوياء على أرض الملعب، سنرى ما يمكننا فعله مع جماهيرنا، ومواجهة المباراة بوعي كبير واحترام الخصم ولعب كرة القدم الخاصة بنا".
وتعرض لاعب يوفنتويس فيديريكو جاتي لإصابة طفيفة خلال فوز يوم الثلاثاء 3-1 على آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، لكنه سيكون متاحًا للاختيار اليوم.
وقال موتا عن هذا: "فيدي متاح، لكن كونسيساو وأريك (ميليك) فقط لن يكونا متاحين غدًا، كل الآخرين متاحون ويمكنهم البدء. تدرب فيدي جيدًا أمس، وسيكون في المجموعة".
وسيعود مدرب نابولي أنتونيو كونتي إلى ملعب "أليانز"، لمواجهة فريقه السابق، وقد سبق له العمل مع موتا خلال توليه تدريب المنتخب الإيطالي في الماضي، عندما كان الثاني ما يزال لاعبا.
وبين موتا: "كان من دواعي سروري العمل مع كونتي، كانت بطولة أمم أوروبا غير عادية (2016). لقد خرجنا على يد فريق قوي (ألمانيا) في تلك اللحظة. كنا أيضًا فريقًا قويًا، ولكن في النهاية لم نتمكن من الوصول إلى الهدف، لكن العلاقة مع كونتي كانت رائعة دائمًا".
وأوضح: "نركز على كل مباراة على حدة، المباراة التالية ستكون ضد نابولي، وهو فريق جيد تم بناؤه للفوز بالسكوديتو، لقد فازوا به منذ فترة ليست طويلة بأسلوب لعب كان موضع تقدير في جميع أنحاء العالم. يجب أن نتبع طريقنا وأن يكون لدينا طموح صحي للتحسين. يجب أن نلعب مباراة رائعة لنا ولجماهيرنا".
وسجل مهاجم دوسان فلاهوفيتش هدفين في 5 مباريات هذا الموسم، ويبدو جيدًا من الناحية الفنية، لكن موتا سئل عما إذا كان المهاجم الصربي يحتاج إلى التحسن ذهنيا، فقال: "يمكن لدوسان أن يتحسن كما يمكنني أن أتحسن. يمكن للجميع أن يتحسنوا في كل شيء، ليس فقط عاطفيًا".
وأردف: "اللعبة لا تتعلق بالعواطف، وهناك العديد من الأشياء التي تساهم في ذلك. يشعر دوسان بأنه في حالة جيدة جدًا، نتحدث كل يوم. إنه يبتسم، إنه متاح وإيجابي. لقد قدم أداءً ممتازًا في المباراة الأخيرة، هجوميا ودفاعيا، وخلق خطورة. أنا سعيد بما يفعله ويجب أن يستمر على هذا النحو". -(وكالات)

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