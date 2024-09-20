موتا يشيد بكونتي قبل قمة يوفنتوس ونابولي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أصر مدرب يوفنتوس تياجو موتا على أن نابولي ناد تم تأسيسه للفوز بلقب الدوري
الإيطالي، ولهذا السبب يريد أن يرى لاعبي فريقه يساعدون بعضهم البعض خلال مباراة
الطرفين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتحدث موتا عن المباراة المرتقبة على أرضه ضد نابولي في مؤتمر صحفي مساء أمس، وقال: "إنها مباراة كبيرة، مع لاعبين أقوياء على أرض الملعب، سنرى ما يمكننا فعله مع جماهيرنا، ومواجهة المباراة بوعي كبير واحترام الخصم ولعب كرة القدم
الخاصة بنا".
وتعرض لاعب
يوفنتويس فيديريكو جاتي لإصابة طفيفة خلال فوز يوم الثلاثاء 3-1 على آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، لكنه سيكون متاحًا للاختيار اليوم.
وقال موتا عن هذا: "فيدي متاح، لكن كونسيساو وأريك (ميليك) فقط لن يكونا متاحين غدًا، كل الآخرين متاحون ويمكنهم البدء. تدرب فيدي جيدًا أمس، وسيكون في المجموعة".
وسيعود مدرب نابولي أنتونيو كونتي إلى ملعب "أليانز"، لمواجهة فريقه السابق، وقد سبق له العمل مع موتا خلال توليه تدريب المنتخب الإيطالي في الماضي، عندما كان الثاني ما يزال لاعبا.
وبين موتا: "كان من دواعي سروري العمل مع كونتي، كانت بطولة أمم أوروبا غير عادية (2016). لقد خرجنا على يد فريق قوي (ألمانيا) في تلك اللحظة. كنا أيضًا فريقًا قويًا، ولكن في النهاية لم نتمكن من الوصول إلى الهدف، لكن العلاقة مع كونتي كانت رائعة دائمًا".
وأوضح: "نركز على كل مباراة على حدة، المباراة التالية ستكون ضد نابولي، وهو فريق جيد تم بناؤه للفوز بالسكوديتو، لقد فازوا به منذ فترة ليست طويلة بأسلوب لعب كان موضع تقدير في جميع أنحاء العالم. يجب أن نتبع طريقنا وأن يكون لدينا طموح صحي للتحسين. يجب أن نلعب مباراة رائعة لنا ولجماهيرنا".
وسجل مهاجم دوسان فلاهوفيتش هدفين في 5 مباريات هذا الموسم، ويبدو جيدًا من الناحية الفنية، لكن موتا سئل عما إذا كان المهاجم الصربي يحتاج إلى التحسن ذهنيا، فقال: "يمكن لدوسان أن يتحسن كما يمكنني أن أتحسن. يمكن للجميع أن يتحسنوا في كل شيء، ليس فقط عاطفيًا".
وأردف: "اللعبة لا تتعلق بالعواطف، وهناك العديد من الأشياء التي تساهم في ذلك. يشعر دوسان بأنه في حالة جيدة جدًا، نتحدث كل يوم. إنه يبتسم، إنه متاح وإيجابي. لقد قدم أداءً ممتازًا في المباراة الأخيرة، هجوميا ودفاعيا، وخلق خطورة. أنا سعيد بما يفعله ويجب أن يستمر على هذا النحو". -(وكالات)
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