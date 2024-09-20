الحسين إربد يكشف أسباب رفض اعتماد ستاد الحسن آسيويا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد - كشف نادي الحسين إربد عن الأسباب التي دفعت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لرفض اعتماد ستاد الحسن كملعب بيتي للفريق في مبارياته بدوري
أبطال آسيا 2.
وأشار النادي في بيان رسمي نشره عبر مركزه الإعلامي، إلى أن عدم جاهزية أرضية الملعب، وعدم قدرة نظام الإنارة الاحتياطي على تلبية المتطلبات، وعدم جاهزية بعض المرافق، وعدم جاهزية مدرجات الجماهير من حيث عدم الترقيم والكراسي التالفة، كانت من أسباب رفض اعتماد الملعب من قبل الاتحاد القاري.
ومن المتوقع أن يختار نادي الحسين ستاد عمان الدولي ملعبا بيتيا له في مبارياته الآسيوية، في ظل اعتماده من قبل "الآسيوي" مؤخرا، وهو الذي استضاف مؤخرا مباراة الوحدات وسباهان أصفهان الإيراني لحساب البطولة نفسها.
وبين النادي أنه تقدم من بداية الموسم الماضي بطلب الحصول على الرخصة الآسيوية للمشاركة ببطولات الاتحاد الآسيوي، وتم اختيار ستاد مدينة الحسن كملعب بيتي، وتم الحصول على موافقة إدارة مدينة الحسن على طلبه، ليتم بعدها مخاطبة إدارة مدينة الحسن عن طريق اتحاد الكرة، بالمتطلبات والشروط الواجب توفرها حسب شروط الاتحاد الآسيوي منذ حصول النادي على رخصة المشاركة الأسيوية.
وأضاف البيان: "تم تشكيل لجنة من قبل إدارة نادي الحسين لمتابعة اعتماد ستاد الحسن والتواصل مع إدارة مدينة الحسن واتحاد الكرة، ومن خلال متابعتنا تبين عدم تجهيز ستاد الحسن بالعديد من المتطلبات والشروط الواجب توفيرها قبل موعد الزيارة الأولى بتاريخ 29/7/2024، حيث قامت إدارة النادي وعلى نفقتها والتي بلغت 10000 دينارا تقريبا، بالعمل على تزويد ستاد الحسن بمولدات كهربائية وكوابل كهربائية وعمليات الدهان والنظافة واللوحات الإرشادية، وذلك قبل موعد الزيارة الأولى، وتمت الزيارة من قبل مندوب الاتحاد الآسيوي الذي أرسل خطابا رسميا بعدم جاهزية الملعب لاستضافة المباريات".
وكشف النادي أنه تمت مخاطبة الاتحاد الآسيوي عن طريق اتحاد الكرة لتحديد موعد زيارة أخرى، بعد تعهد إدارة مدينة الحسن بتوفير المتطلبات والشروط ووافق الاتحاد الآسيوي على ذلك، وتحديد موعد زيارة جديدة بتاريخ 15/9/2024، ليتم الكشف عليه ويتجدد قرار الرفض.
الجدير بالذكر أن الحسين قد خسر مباراته الأولى على يد شباب أهلي دبي بثلاثة أهداف لهدف، فيما يستضيف الكويت الكويتي بالجولة الثانية من المجموعة الرابعة يوم الثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
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