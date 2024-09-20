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الحسين إربد يكشف أسباب رفض اعتماد ستاد الحسن آسيويا

9/20/2024 3:15:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد - كشف نادي الحسين إربد عن الأسباب التي دفعت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لرفض اعتماد ستاد الحسن كملعب بيتي للفريق في مبارياته بدوري أبطال آسيا 2.
وأشار النادي في بيان رسمي نشره عبر مركزه الإعلامي، إلى أن عدم جاهزية أرضية الملعب، وعدم قدرة نظام الإنارة الاحتياطي على تلبية المتطلبات، وعدم جاهزية بعض المرافق، وعدم جاهزية مدرجات الجماهير من حيث عدم الترقيم والكراسي التالفة، كانت من أسباب رفض اعتماد الملعب من قبل الاتحاد القاري.
ومن المتوقع أن يختار نادي الحسين ستاد عمان الدولي ملعبا بيتيا له في مبارياته الآسيوية، في ظل اعتماده من قبل "الآسيوي" مؤخرا، وهو الذي استضاف مؤخرا مباراة الوحدات وسباهان أصفهان الإيراني لحساب البطولة نفسها.
وبين النادي أنه تقدم من بداية الموسم الماضي بطلب الحصول على الرخصة الآسيوية للمشاركة ببطولات الاتحاد الآسيوي، وتم اختيار ستاد مدينة الحسن كملعب بيتي، وتم الحصول على موافقة إدارة مدينة الحسن على طلبه، ليتم بعدها مخاطبة إدارة مدينة الحسن عن طريق اتحاد الكرة، بالمتطلبات والشروط الواجب توفرها حسب شروط الاتحاد الآسيوي منذ حصول النادي على رخصة المشاركة الأسيوية.
وأضاف البيان: "تم تشكيل لجنة من قبل إدارة نادي الحسين لمتابعة اعتماد ستاد الحسن والتواصل مع إدارة مدينة الحسن واتحاد الكرة، ومن خلال متابعتنا تبين عدم تجهيز ستاد الحسن بالعديد من المتطلبات والشروط الواجب توفيرها قبل موعد الزيارة الأولى بتاريخ 29/7/2024، حيث قامت إدارة النادي وعلى نفقتها والتي بلغت 10000 دينارا تقريبا، بالعمل على تزويد ستاد الحسن بمولدات كهربائية وكوابل كهربائية وعمليات الدهان والنظافة واللوحات الإرشادية، وذلك قبل موعد الزيارة الأولى، وتمت الزيارة من قبل مندوب الاتحاد الآسيوي الذي أرسل خطابا رسميا بعدم جاهزية الملعب لاستضافة المباريات".
وكشف النادي أنه تمت مخاطبة الاتحاد الآسيوي عن طريق اتحاد الكرة لتحديد موعد زيارة أخرى، بعد تعهد إدارة مدينة الحسن بتوفير المتطلبات والشروط ووافق الاتحاد الآسيوي على ذلك، وتحديد موعد زيارة جديدة بتاريخ 15/9/2024، ليتم الكشف عليه ويتجدد قرار الرفض.
الجدير بالذكر أن الحسين قد خسر مباراته الأولى على يد شباب أهلي دبي بثلاثة أهداف لهدف، فيما يستضيف الكويت الكويتي بالجولة الثانية من المجموعة الرابعة يوم الثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

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