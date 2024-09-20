شقرة والمصاطفة يتأهلان إلى نهائي وزنيهما في بطولة آسيا للكراتيه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - يخوض لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه عبد الرحمن المصاطفة وعمر شقرة يوم غد، المباراتين النهائيتين لوزنيهما في بطولة آسيا للكبار التي تقام منافساتها في مدينة هانغزو الصينية.
وفي السياق ذاته، تأهل اللاعبون محمد الجعفري وجود الضروس وعبد الله حماد للعب على الميدالية البرونزية غدا أيضا.
ويخوض المنتخب الوطني للرجال اليوم منافسات القتال الجماعي، ويمثل المنتخب، زكي أبو قاعود، محمد الجعفري، عبد الرحمن المصاطفة، سيف بني فارس، عبد الله حماد وعمر شقرة وعفيف غيث.
وتأهل شقرة للدور النهائي لوزن تحت 55 كغم بعد فوزه على لاعب
الهند رمضان كابور 2-1، وفي الدور نصف النهائي فاز على لاعب الكويت أحمد العجمي بالافضلية بعد التعادل 5-5، وسيلعب في الدور النهائي يوم غد أمام لاعب كازاخستان زهلومان بيجالي.
كما تأهل المصاطفة للدور النهائي لوزن تحت 67 كغم بعد فوزه على لاعب هونج كونج هون هو شان 9-1 وعلى لاعب السعودية محمد العسيري 9-3 وعلى لاعب كازاخستان الزاهز التينبيك 9-5 ، وييلاقي في الدور النهائي يوم غد لاعب اليابان يوغو كوزاكي.
من جهته يلعب يوم غد الجعفري على الميدالية البرونزية لوزن تحت 84 كغم، أمام لاعب فيتنام ترون نيجوين، بعد فوزه على لاعب الصين بيي دوان 9-1، وعلى لاعب نيبال شيخو محمد علام 10-0، قبل خسارته في الدور نصف النهائي خلال الثواني الأخيرة أمام لاعب إيران مهدي خودبكجي 4-6.
وتلعب الضروس غدا أيضا على الميدالية البروزية لوزن تحت 67 كم، أمام لاعبة اليابان كاما تسوباتسيا، وكانت قد فازت على لاعبة الصين تايبيه يوهان هيسه 6-0، وعلى لاعبة أوزبكستان 7-4، وخسرت أمام لاعبة الامارات فاطمة كاسيف بالأفضلية بعد التعادل 0-0.
ويلعب حماد على الميدالية البرونزية يوم غد أمام لاعب الكويت عبد الله شعبان، بعدما فاز على لاعب نيبال باهدور تامان وعلى لاعب ماليزيا ثيفيندران سندرم 5-2، وخسر أمام لاعب تايلند سيكوان موتونق 3-7.
وودع البطولة كل من لين حقروص في وزن تحت 55 كغم، بعد خسارتها أمام لاعبة اليابان شيما 0-1، ويارا بشار في وزن تحت 61 كغم، بعد خسارتها أمام لاعبة الصين لي غونغ 0-8، وأمام لاعبة ماليزيا
زكية عدنان 7-10، وسيف الدين بني فارس في وزن تحت 75 كم، الذي فاز لاعب اليابان يوسي سكاياما 6-3، وخسر أمام لاعب تركمنستان داوود نزميراتوف 9-5، وزكي أبو قاعود في وزن فوق 84 كغم، الذي فاز في مباراته الأولى على لاعب كوريا الجنوبية كيم جونهويك 11-2، وخسر في الثانية أمام لاعب الصين تايبيه شين يان 2-5.
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