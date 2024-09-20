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شقرة والمصاطفة يتأهلان إلى نهائي وزنيهما في بطولة آسيا للكراتيه

9/20/2024 3:15:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - يخوض لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه عبد الرحمن المصاطفة وعمر شقرة يوم غد، المباراتين النهائيتين لوزنيهما في بطولة آسيا للكبار التي تقام منافساتها في مدينة هانغزو الصينية.
وفي السياق ذاته، تأهل اللاعبون محمد الجعفري وجود الضروس وعبد الله حماد للعب على الميدالية البرونزية غدا أيضا.
ويخوض المنتخب الوطني للرجال اليوم منافسات القتال الجماعي، ويمثل المنتخب، زكي أبو قاعود، محمد الجعفري، عبد الرحمن المصاطفة، سيف بني فارس، عبد الله حماد وعمر شقرة وعفيف غيث.
وتأهل شقرة للدور النهائي لوزن تحت 55 كغم بعد فوزه على لاعب الهند رمضان كابور 2-1، وفي الدور نصف النهائي فاز على لاعب الكويت أحمد العجمي بالافضلية بعد التعادل 5-5، وسيلعب في الدور النهائي يوم غد أمام لاعب كازاخستان زهلومان بيجالي.
كما تأهل المصاطفة للدور النهائي لوزن تحت 67 كغم بعد فوزه على لاعب هونج كونج هون هو شان 9-1 وعلى لاعب السعودية محمد العسيري 9-3 وعلى لاعب كازاخستان الزاهز التينبيك 9-5 ، وييلاقي في الدور النهائي يوم غد لاعب اليابان يوغو كوزاكي.
من جهته يلعب يوم غد الجعفري على الميدالية البرونزية لوزن تحت 84 كغم، أمام لاعب فيتنام ترون نيجوين، بعد فوزه على لاعب الصين بيي دوان 9-1، وعلى لاعب نيبال شيخو محمد علام 10-0، قبل خسارته في الدور نصف النهائي خلال الثواني الأخيرة أمام لاعب إيران مهدي خودبكجي 4-6.
وتلعب الضروس غدا أيضا على الميدالية البروزية لوزن تحت 67 كم، أمام لاعبة اليابان كاما تسوباتسيا، وكانت قد فازت على لاعبة الصين تايبيه يوهان هيسه 6-0، وعلى لاعبة أوزبكستان 7-4، وخسرت أمام لاعبة الامارات فاطمة كاسيف بالأفضلية بعد التعادل 0-0.
ويلعب حماد على الميدالية البرونزية يوم غد أمام لاعب الكويت عبد الله شعبان، بعدما فاز على لاعب نيبال باهدور تامان وعلى لاعب ماليزيا ثيفيندران سندرم 5-2، وخسر أمام لاعب تايلند سيكوان موتونق 3-7.
وودع البطولة كل من لين حقروص في وزن تحت 55 كغم، بعد خسارتها أمام لاعبة اليابان شيما 0-1، ويارا بشار في وزن تحت 61 كغم، بعد خسارتها أمام لاعبة الصين لي غونغ 0-8، وأمام لاعبة ماليزيا
زكية عدنان 7-10، وسيف الدين بني فارس في وزن تحت 75 كم، الذي فاز لاعب اليابان يوسي سكاياما 6-3، وخسر أمام لاعب تركمنستان داوود نزميراتوف 9-5، وزكي أبو قاعود في وزن فوق 84 كغم، الذي فاز في مباراته الأولى على لاعب كوريا الجنوبية كيم جونهويك 11-2، وخسر في الثانية أمام لاعب الصين تايبيه شين يان 2-5.

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