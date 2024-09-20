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السلط يتخطى الأهلي ويتوج بلقب سوبر اليد

9/20/2024 3:15:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد - انتزع فريق السلط لقب كأس السوبر لكرة اليد للمرة الثانية عشرة، بعد أن حقق الفوز على فريق الأهلي بنتيجة 24-20، في المباراة التي جمعتهما أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، إيذانا بافتتاح الموسم 2024.
وتمكن السلط من الدخول في أجواء المباراة بعد 10 دقائق عندما أدرك التعادل، وبدأ بفرض سيطرته الكاملة من خلال تناسق ألعابه الهجومية التي نجح بها معتصم الدبعي المحترف التونسي نزار ومحمود الهنداوي وصهيب أبو رمان ويزيد قطيشات، في الوصول للمرمى كثيرا، في الوقت الذي حاول فيه لاعبو الأهلي أحمد باسم وعلي جعارة ومعاذ طه وحمزة عبيدات وأحمد الأنصاري كشف دفاعات السلط من خلال الهجمات المنوعة والتي نجحت في بعض الأحيان وخصوصا في الشوط الثاني، لكن أفضلية السلط، ونجاح لاعبيه في استثمار الهجمات الخاطفة، إلى جانب تسرع لاعبي الاهلي في تسديد الكرات، أبقت النتيجة لمصلحة السلط حتى صافرة النهاية.
وعقب المباراة توج رئيس الاتحاد تيسير المنسي وبحضور أسرة الناديين لاعبي الفريقين وسلم كأس السوبر لقائد فريق السلط وسط فرحة كبيرة ومشروعة لأنصار الفريق.
وأدار المباراة باقتدار طاقم الحكام الدولي والمكون من أكرم الزيات وياسر عواد.
من ناحية ثانية، ويتنافس فريقا عمان وحرثا للظفر بلقب كأس السوبر للسيدات، وذلك عندما يلتقيان عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
ويظهر فريق عمان في هذه المباراة بصفته بطلا لدوري أندية السيدات وبطلا لكأس الأميرة سمية لموسم 2023، فيما جاء فريق حرثا وصيفا للبطل في هاتين البطولتين.
الفريقان تدربا جيدا لهذه المباراة، والتي تعتبر باكورة البطولات النسوية للموسم الحالي 2024، وهما يضمان العديد من اللاعبات اللواتي يتمتعن بمستويات جيدة.

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