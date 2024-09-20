السلط يتخطى الأهلي ويتوج بلقب سوبر اليد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد - انتزع فريق السلط لقب كأس السوبر لكرة اليد للمرة الثانية عشرة، بعد أن حقق الفوز على فريق الأهلي بنتيجة 24-20، في المباراة التي جمعتهما أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، إيذانا بافتتاح الموسم 2024.
وتمكن السلط من الدخول في أجواء المباراة بعد 10 دقائق عندما أدرك التعادل، وبدأ بفرض سيطرته الكاملة من خلال تناسق ألعابه الهجومية التي نجح بها معتصم الدبعي المحترف التونسي نزار ومحمود الهنداوي وصهيب أبو رمان ويزيد قطيشات، في الوصول للمرمى كثيرا، في الوقت الذي حاول فيه لاعبو الأهلي أحمد باسم وعلي جعارة ومعاذ طه وحمزة عبيدات وأحمد الأنصاري كشف دفاعات السلط من خلال الهجمات المنوعة والتي نجحت في بعض الأحيان وخصوصا في الشوط الثاني، لكن أفضلية السلط، ونجاح لاعبيه في استثمار الهجمات الخاطفة، إلى جانب تسرع لاعبي الاهلي في تسديد الكرات، أبقت النتيجة لمصلحة السلط حتى صافرة النهاية.
وعقب المباراة توج رئيس الاتحاد تيسير المنسي وبحضور أسرة الناديين لاعبي الفريقين وسلم كأس السوبر لقائد فريق السلط وسط فرحة كبيرة ومشروعة لأنصار الفريق.
وأدار المباراة باقتدار طاقم الحكام الدولي والمكون من أكرم الزيات وياسر عواد.
من ناحية ثانية، ويتنافس فريقا عمان وحرثا للظفر بلقب كأس السوبر للسيدات، وذلك عندما يلتقيان عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
ويظهر فريق عمان في هذه المباراة بصفته بطلا لدوري أندية السيدات وبطلا لكأس الأميرة سمية لموسم 2023، فيما جاء فريق حرثا وصيفا للبطل في هاتين البطولتين.
الفريقان تدربا جيدا لهذه المباراة، والتي تعتبر باكورة البطولات النسوية للموسم الحالي 2024، وهما يضمان العديد من اللاعبات اللواتي يتمتعن بمستويات جيدة.
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