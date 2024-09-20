الفحيص يقسو على كوسيدار ويلاقي الفتاة الكويتي بنصف نهائي السلة العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – اختتم فريق نادي شباب الفحيص مشواره في الدور التمهيدي من بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، بالفوز على نظيره فريق كوسيدار الجزائري بنتيجة 79-52 (النصف الأول 43-35)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الفحيص، ليضرب موعدا مع الفتاة الكويتي في الدور نصف النهائي، الذي يقام يوم غد.
وفي نتائج مباريات
أمس، تغلب فريق غاز الشمال العراقي على فريق الوحدة السوري بنتيجة 86-75 (النصف الأول 50-34)، ليغادر الفريقان البطولة من دورها التمهيدي، فيما فاز العلا السعودي على الفتاة الكويتي بنتيجة 81-65 (النصف الأول 42-29)، ليكملا عقد المتأهلين للمربع الذهبي إلى جانب فريقي الفحيص وكوسيدار.
وبعد اعتماد الاتحاد العربي (فارق المواجهات) معيارا لترتيب الفرق المتساوية بعدد النقاط، رغم تأكيده سابقا على اعتماد معيار فارق السلات المسجلة (+-)، قفز العلا السعودي إلى صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط، يليه الفحيص ثانيا بالرصيد النقطي ذاته، وحل الفتاة الكويتي ثالثا برصيد 8 نقاط، وكوسيدار رابعا برصيد 7 نقاط.
وطبقا لنظام البطولة، تأهلت الفرق صاحبة المراكز الأربع الأولى إلى الدور نصف النهائي“المربع الذهبي”، والذي يلتقي فيه العلا (الأول) مع كوسيدار (الرابع)، والفحيص (الثاني) مع الفتاة (الثالث)، حيث يلعب الفائزان من هذا الدور مباراة فاصلة على اللقب، فيما يلعب الخاسران مباراة حاسمة على المركز الثالث“الميدالية البرونزية”.
الفحيص 79 كوسيدار 52
بدأ مدرب الفحيص نايف عصفور اللقاء معتمدا على الخماسي، بروكي ويليامز ورشا عبده وماسه النوباني وزاره النجار وانجيلا تومبكينز، فيما اعتمد مدرب كوسيدار سفيان طاوي على الخماسي، بديعة كلال وغراسي ايروبي وريبيكا عقل ومنال تقى وهند جلول.
واكتفى الفحيص بسلة ثلاثية لتومبكينز في الدقائق الأربع الأولى، فيما كانت لاعبات كوسيدار هند وغراسي وبديعة يسجلن لكوسيدار من المحاور كافة، قبل أن تدخل لاعبات الفحيص في أجواء المباراة بسلات متنوعة ودقيقة لتومبكينز وجانسيت وجوانا من المسافات كافة، ليحسم الفحيص الفترة الأولى لصالحه (22-16).
وعلى إيقاع سلتين للمحترفتين تومبكينز وويليامز، بدأ الفحيص عنفوانه الهجومي في الفترة الثانية، قبل أن ترد رانيا وريبيكا وياسمين بسلات متنوعة لكوسيدار، فيما كانت تومبكينز وويليامز بقمة حضورهما الفني والذهني، ليواصلن طرق سلة الفريق الجزائري من المسافة البعيدة إلى جانب ماسه النوباني، ليعزز الفحيص تقدمه في النصف الأول (43-35) بعدما تفوق في الفترة الثانية (21-19).
وضرب الفحيص سلة كوسيدار بأربع سلات لتومبكينز وجوانا وماسه والنجار من المسافتين خلال بداية الفترة الثالثة (54-35)، فيما كان كوسيدار يصوم عن التسجيل، ليطلب مدربه وقتا مستقطعا لإعادة ترتيب أوراقه، لكن ذلك لم يمنع لاعبات الفحيص من مواصلة عنفوانهن الهجومي بسلات دقيقة لجانسيت ورشا والمحترفتين، ليتقدم في النتيجة الإجمالية (71-44) بعدما حسم الفترة الثالثة (28-9)، والتي شهدت مشاركة ليليانا أبو جبارة بعد تعافيها من الإصابة، ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الأخيرة مع تعادل الفريقان في النتيجة (8-8)، ليفوز الفحيص في النتيجة النهائية للمباراة (79-52).
وبرزت الأميركية انجيلا تومبكينز في اللقاء من جانب لاعبات الفحيص محققة“الدبل دبل” بتسجيلها 35 نقطة و16 متابعة وتمريرتين حاسمتين بفاعلية 45.
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