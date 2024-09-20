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الفحيص يقسو على كوسيدار ويلاقي الفتاة الكويتي بنصف نهائي السلة العربية

9/20/2024 3:15:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – اختتم فريق نادي شباب الفحيص مشواره في الدور التمهيدي من بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، بالفوز على نظيره فريق كوسيدار الجزائري بنتيجة 79-52 (النصف الأول 43-35)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الفحيص، ليضرب موعدا مع الفتاة الكويتي في الدور نصف النهائي، الذي يقام يوم غد.
وفي نتائج مباريات أمس، تغلب فريق غاز الشمال العراقي على فريق الوحدة السوري بنتيجة 86-75 (النصف الأول 50-34)، ليغادر الفريقان البطولة من دورها التمهيدي، فيما فاز العلا السعودي على الفتاة الكويتي بنتيجة 81-65 (النصف الأول 42-29)، ليكملا عقد المتأهلين للمربع الذهبي إلى جانب فريقي الفحيص وكوسيدار.
وبعد اعتماد الاتحاد العربي (فارق المواجهات) معيارا لترتيب الفرق المتساوية بعدد النقاط، رغم تأكيده سابقا على اعتماد معيار فارق السلات المسجلة (+-)، قفز العلا السعودي إلى صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط، يليه الفحيص ثانيا بالرصيد النقطي ذاته، وحل الفتاة الكويتي ثالثا برصيد 8 نقاط، وكوسيدار رابعا برصيد 7 نقاط.
وطبقا لنظام البطولة، تأهلت الفرق صاحبة المراكز الأربع الأولى إلى الدور نصف النهائي“المربع الذهبي”، والذي يلتقي فيه العلا (الأول) مع كوسيدار (الرابع)، والفحيص (الثاني) مع الفتاة (الثالث)، حيث يلعب الفائزان من هذا الدور مباراة فاصلة على اللقب، فيما يلعب الخاسران مباراة حاسمة على المركز الثالث“الميدالية البرونزية”.
الفحيص 79 كوسيدار 52
بدأ مدرب الفحيص نايف عصفور اللقاء معتمدا على الخماسي، بروكي ويليامز ورشا عبده وماسه النوباني وزاره النجار وانجيلا تومبكينز، فيما اعتمد مدرب كوسيدار سفيان طاوي على الخماسي، بديعة كلال وغراسي ايروبي وريبيكا عقل ومنال تقى وهند جلول.
واكتفى الفحيص بسلة ثلاثية لتومبكينز في الدقائق الأربع الأولى، فيما كانت لاعبات كوسيدار هند وغراسي وبديعة يسجلن لكوسيدار من المحاور كافة، قبل أن تدخل لاعبات الفحيص في أجواء المباراة بسلات متنوعة ودقيقة لتومبكينز وجانسيت وجوانا من المسافات كافة، ليحسم الفحيص الفترة الأولى لصالحه (22-16).
وعلى إيقاع سلتين للمحترفتين تومبكينز وويليامز، بدأ الفحيص عنفوانه الهجومي في الفترة الثانية، قبل أن ترد رانيا وريبيكا وياسمين بسلات متنوعة لكوسيدار، فيما كانت تومبكينز وويليامز بقمة حضورهما الفني والذهني، ليواصلن طرق سلة الفريق الجزائري من المسافة البعيدة إلى جانب ماسه النوباني، ليعزز الفحيص تقدمه في النصف الأول (43-35) بعدما تفوق في الفترة الثانية (21-19).
وضرب الفحيص سلة كوسيدار بأربع سلات لتومبكينز وجوانا وماسه والنجار من المسافتين خلال بداية الفترة الثالثة (54-35)، فيما كان كوسيدار يصوم عن التسجيل، ليطلب مدربه وقتا مستقطعا لإعادة ترتيب أوراقه، لكن ذلك لم يمنع لاعبات الفحيص من مواصلة عنفوانهن الهجومي بسلات دقيقة لجانسيت ورشا والمحترفتين، ليتقدم في النتيجة الإجمالية (71-44) بعدما حسم الفترة الثالثة (28-9)، والتي شهدت مشاركة ليليانا أبو جبارة بعد تعافيها من الإصابة، ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الأخيرة مع تعادل الفريقان في النتيجة (8-8)، ليفوز الفحيص في النتيجة النهائية للمباراة (79-52).
وبرزت الأميركية انجيلا تومبكينز في اللقاء من جانب لاعبات الفحيص محققة“الدبل دبل” بتسجيلها 35 نقطة و16 متابعة وتمريرتين حاسمتين بفاعلية 45.

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