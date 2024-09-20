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الرمثا يصعد للمركز الثاني مؤقتا بفوز قاتل على الصريح

9/20/2024 3:15:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد - صعد فريق الرمثا للمركز الثاني في دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما حقق فوزا قاتلا على نظيره الصريح بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة، في المباراة التي احتضنها ملعب السلط الجمعة.
وتقدم الرمثا بشكل مؤقت للمركز الثاني على سلم الترتيب، بعد وصوله للنقطة العاشرة، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر فريق الأهلي، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق الصريح عند 5 نقاط وفي المركز السادس.
وتقدم الرمثا بالنتيجة بعد مرور 5 دقائق على انطلاق اللقاء، بعد أن مرر اللاعب بشار الذيايات كرة طويلة من منتصف الملعب، استلمها زميله علي العزايزة ووضعها بإتقان على يسار حارس مرمى الصريح خالد الياسين، لينتهي الشوط الأول بتقدم“غزلان الشمال” بهدف نظيف.
وتمكن الصريح من تعديل الكفة عند الدقيقة 58 برأسية من المدافع عدي ارقيبات، إثر متابعته لركلة ركنية نفذها زميله يوسف الرواشدة، قبل أن ينفذ بديل الرمثا مصعب اللحام كرة ثابتة تابعها زميله المدافع عبد الرحمن الدرايسة هدفا ثانيا لفريقه عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع للمباراة.
وأقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس، المواجهة الرابعة لحساب الجولة الخامسة، إذ التقى الجزيرة مع مغير السرحان على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.
وكان الأهلي قد افتتح الجولة بالفوز على نظيره شباب الأردن بثلاثة أهداف لهدفين، فيما تجاوز شباب العقبة ضيفه السلط بهدفين دون رد لحساب الجولة ذاتها.

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