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ديربي بمعنويات متباينة يجمع الوحدات والفيصلي في دوري المحترفين

9/20/2024 3:15:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - تفرض قمة الوحدات والفيصلي نفسها على الشارع الرياضي، نظرا لأهميتها جماهيريا عبر تاريخ الكرة الأردنية، في مواجهة مثيرة فنيا، تحظى باهتمام استثنائي.
ويستضيف الوحدات غريمه الفيصلي في لقاء الليلة على ستاد عمان الدولي ضمن الجولة الخامسة من دروي المحترفين، عند الساعة السابعة مساء.
ولم تشهد الأيام المقبلة إقبالا كبيرا على التذاكر من خلال البيع الإلكتروني على غير العادة، مع توقعات بأن تكون الساعات المقبلة حاسمة في مسألة ازدياد الحضور الجماهيري.
وتبدو الحسابات مختلفة بين الفريقين نظرا للبداية المتعثرة للفيصلي في الموسم الحالي، والصحوة المميزة التي أصابت الوحدات مؤخرا وتحديدا بعد الفوز على سباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا 2، مع توقعات بأن تكون المواجهة مصيرية بالنسبة للجهاز الفني في كلا الفريقين.
أفضلية“خضراء”
وبالعودة إلى سجل المواجهات بدوري المحترفين عبر التاريخ، التقى الفريقان في 93 مباراة سابقة، وفاز الوحدات في 34 مباراة، متقدما بفارق مواجهة وحيدة عن الفيصلي (33 انتصارا)، فيما انتهت 26 مباراة بنتيجة التعادل.
ويملك الوحدات الأفضلية أيضا بعدد الأهداف المسجلة في مواجهة الفريقين، حيث زار شباك منافسه التقليدي في 93 مناسبة، بينما سجل الفيصلي 84 هدفا في مبارياته بـ“الديربي” في الدوري، علما بأن أول لقاء جمع الفريقين كان في العام 1976 وانتهى بفوز الفيصلي بثلاثية نظيفة، وآخر مواجهة بينهما بالدوري كانت الموسم الماضي وانتهت 2-0 لصالح الفيصلي أيضا.
ويدخل“الأخضر” اللقاء وفي سجله 7 نقاط بدوري المحترفين من فوزين سجلهما على الصريح ومعان، وتعادل وحيد أمام مغير السرحان، مسجلا 7 أهداف في مبارياته الثلاث، مع استقباله 3 أهداف، علما بأنه تم تأجيل مباراته أمام السلط بسبب مشاركته الآسيوية.
وعلى الطرف الآخر، لا يعيش الفيصلي أفضل أيامه بعد أن جمع 6 نقاط من 4 مباريات، بعد فوزه في لقاء وحيد على شباب الأردن، والتعادل أمام معان، السلط والأهلي، مسجلا 5 أهداف فقط، مقابل تلقيه 4 أهداف.
خيارات فنية
تبدو الخيارات الفنية المهمة والمميزة عديدة لدى الفريقين، نظرا لتوفر أسماء في كل جهة قادرة على خوض اللقاء وتقديم المردود الفني الجيد.
ويعلم الجهاز الفني لفريق الوحدات بقيادة المدرب رأفت علي، أهمية الفوز في لقاء القطبين، حيث شارك بتلك الموقعة في العديد من المناسبات كلاعب، ويعلم القيمة المضافة للمدرب حينما ينتصر بالمباراة الأهم محليا.
وكان رأفت علي على رأس القيادة الفنية في آخر مواجهة جمعت الفريقين وانتهت بخسارة فريقه بهدفين دون رد، حيث قدم وقتها فريقه أداء طيبا في أول مباراة رسمية له كمدرب، إلا أن التاريخ يذكر النتائج فقط، وهو الأمر الذي أوصله للاعبين خلال التدريبات الأخيرة.
وتتنوع خيارات المدرب في مباراة الليلة، إلا أن التشكيلة الأقرب لخوض المباراة بصفة أساسية تتكون من عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، عرفات الحاج، إيشاكا ديارا، مصطفى كمال، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت، مهند سمرين، عامر جاموس، أوسينو سيزار وإبراهيم صبرة.
وعلى الطرف الآخر، يعلم المدرب السوري لفريق الفيصلي رأفت محمد، أن الفوز ولا شيء سواه، سيعيد ثقة جماهير فريقه به وباللاعبين، من أجل العودة للمسار الصحيح ببطولة الدوري.
وحاول رأفت محمد خلال التدريبات الأخيرة للفريق، معالجة العقم الهجومي الذي يعاني منه الفيصلي رغم الوصول المتكرر والدائم لمرمى المنافسين، إضافة لتوفر العديد من اللاعبين الذين يعرفون طريق المرمى، مع إداركه بأن أي فرصة ضائعة في“الديربي” سيكون ثمنها كبيرا جدا.
ويعول المدرب في قائمته الأساسية على كل من نور الدين بني عطية، مصعب البطاط، حسام أبو الذهب، براء مرعي، سالم العجالين، مهند خير الله، خالد زكريا، عمر هاني، محمد ريحانية، أحمد العرسان وسيمون ديديو.
صافرة أردنية
وأسندت دائرة التحكيم مهمة إدارة المباراة للحكم الدولي أدهم المخادمة، ليدير قمة الدوري طاقما تحكيما محلي للمباراة الخامسة على التوالي التي تجمع الفريقين بصفة رسمية.
وأدار المخادمة مواجهة واحدة فقط في دوري المحترفين الحالي وجمعت فريقي شباب العقبة ومعان بالجولة الرابعة، مثلما أدار“ديربي عمان” للمرة الأخيرة في العام الماضي، خلال لقاء ذهاب كأس السوبر، وانتهى بفوز الوحدات بهدفين لهدف.
ويعاون المخادمة في اللقاء كل من المساعد الأول محمد الخلف، المساعد الثاني أحمد الرويلي، والحكم الرابع أحمد يعقوب.
غياب وحيد
 ويغيب عن الفيصلي بداعي الإيقاف لاعب خط الوسط محمد كحلان، وهو واحد من 5 لاعبين مثلوا قطبي الكرة الأردنية عبر التاريخ، متوفرين في قائمة الفريقين للموسم الحالي.
ويتواجد في الفيصلي أيضا المدافع مهند خير الله، والمهاجم منذر أبو عمارة، ممن سبق لهم اللعب في مواسم سابقة مع الوحدات، حيث لعب الأول لموسم واحد فقط، فيما نشأ الثاني في الوحدات ولعب معه لمواسم طويلة.
ويضم الوحدات لاعبين اثنين سبق لهما اللعب مع الفيصلي، دون أن يبرزا معه، وهما المهاجمان سيف البشابشة ومحمد أبو عرقوب.

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