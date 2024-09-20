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فوائد مذهلة للإقلاع عن تناول السكر.. منها الوزن والتركيز

9/20/2024 3:14:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- يعد الإقلاع عن تناول السكر المكرر أحد أفضل القرارات التي يمكن اتخاذها على الإطلاق، فيما يتعلق بتحسين الصحة العامة. وبحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India، يساعد الإقلاع عن تناول السكر على إنقاص الوزن والتحكم في نسبة السكر في الدم، كما يوفر حماية من مجموعة من أمراض نمط الحياة غير الصحي.
ومع التوقف عن تناول السكر، تقل الرغبة الشديدة ويلاحظ الشخص تغييرا إيجابيا في الحالة المزاجية والتحكم في العواطف. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي تقليل تناول السكر المكرر إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما يلي:
- فقدان الوزن: يمكن أن يساعد الإقلاع عن تناول السكر في التخلص من الوزن الزائد بطريقة مستدامة. إذا تمكن الشخص من الاستمرار في تقييد تناول السكر، فيمكنه الحفاظ على فقدان الوزن مدى الحياة ويصبح في أفضل حالاته. إن تقليص تناول السكر المكرر من النظام الغذائي يعني أن الشخص لم يعد يتناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية فارغة أو ألياف قليلة، مثل البسكويت والخبز والمعكرونة وما إلى ذلك.
- التخلص من دهون البطن: ووفقا لدراسة نشرت في الدورية الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، يمكن أن تؤدي الأطعمة الغنية بالسكر إلى زيادة رواسب الدهون الحشوية الخطيرة حول القلب والبطن، مما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة. ولكن مع التوقف عن تناول السكر، ستذوب الدهون العنيدة والعميقة في البطن حول الكبد والقلب والبنكرياس ببطء.
- إبطاء شيخوخة الجلد: يؤدي استبعاد السكر من النظام الغذائي إلى فوائد غير متوقعة لمظهر البشرة. تقول الأبحاث إن تقليل تناول السكر يرتبط ببشرة أكثر شبابا لأنه يؤخر شيخوخة الجلد. يؤدي النظام الغذائي الغني بالسكر إلى إنتاج عناصر نهائية متقدمة للغليكوزيل AGE، التي ترتبط بشيخوخة الجلد بشكل أسرع.
- مزيد من النشاط: إن أحد التغييرات القليلة الأولى التي سيشعر بها الشخص بعد الإقلاع عن السكر المضاف أو تقليل تناول السكر بشكل كبير هو زيادة مستويات الطاقة. وعندما يقلل من تناول السكر المكرر والوجبات الخفيفة، تصبح مستويات السكر في الجسم أكثر توازناً، مما يمكن أن يساعده في الحفاظ على حالة مزاجية ومستويات طاقة أكثر ثباتا خلال اليوم. وسيشعر بنعاس أقل وبوضوح ذهني.
- مستوى طاقة ثابت: إن تناول نظام غذائي منخفض السكر وعالي الألياف والبروتين سيضمن بقاء الشخص متيقظا حتى بعد تناول الغداء؛ حيث تكون مستويات الغلوكوز في الدم أكثر توازناً. إن تناول الأطعمة ذات المؤشر الغلوكوزي المنخفض يرتبط بمستوى طاقة ثابت وحالة مزاجية جيدة طوال اليوم.
- تركيز أفضل: عندما يشعر الشخص بقلة النعاس وزيادة النشاط، يزداد تركيزه وإنتاجيته، مما يمكن أن يؤدي إلى إدارة أفضل لليوم، والمزيد من الوقت الجيد له ولعائلته.
- تقليل خطر الإصابة بالكبد الدهني: يمكن أن يؤدي عدم تناول الأطعمة السكرية إلى تحسين صحة الكبد بشكل كبير وتقليل خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني. يمكن أن يساعد الامتناع عن تناول السكر في تقليل دهون الكبد وتحسين وظيفة الأعضاء الداخلية.
- تحسن الحالة المزاجية: إن مستوى الغلوكوز في الدم المتوازن يعني أن الحالة المزاجية والعواطف تظل مستقرة أيضا على مدار اليوم.

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