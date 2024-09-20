مساواة تعقد ورشة فن الريزن لسيدات في مادبا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
مادبا - عقدت "مساواة للتدريب وحقوق الإنسان"، بالشراكة مع محور الجراءة للتنمية والتدريب، ورشة عمل لفن الريزن لمدة يومين في محافظة مادبا ضمن مبادرة "بيت الخبرة"، وشاركت بالورشة 15 سيدة من المجتمع المحلي.
الريزن هو مادة كيميائية نقية ذات قوام سائل وسميك، وهي مقاومة للاحتكاك وشديدة الصلابة. تستخدم كطلاء، وتدخل في تركيب الصمغ واللاصق لتشكيلها طبقة عازلة عند جفافها. بدأ استخدامها في الأعمال الإنشائية، وتلميع الأرضيات وتشطيبها والورنيش.
وكان أول استخدام لها في العام 1927 في الولايات المتحدة الأميركية من خلال شركة سيبا السويسرية لإنتاج الكيماويات. وحاليا، قام المبدعون حول العالم باستغلال خصائص مادة الريزن المميزة، وابتكار طرق لدمجها مع بعض المواد، وصنع تشكيلات وتأثيرات مختلفة، من خلال تحويلها إلى الشكل الصلب، وذلك بإحداث تفاعلات بين الريزن السائل ومادة المصلب بخلطهما معا بنسب معينة للوصول إلى حالة التصلب الأمثل، وتأخذ بذلك شكل أي قالب تصب فيه. وعادة يتم استخدام قوالب السيليكون لصنع القطع الفنية بأشكال عدة.
وأكدت الدكتورة هبة حدادين المديرة العامة للمساواة للتدريب وحقوق الإنسان، أن فن الرزين يعد أحدَط فنون الحرف اليدوية التي تنتج عنها أشكال مختلفة في العديد من المجالات، وأكثرها انتشارا في مجال الإكسسوارات المنزلية، ويمكن دمج هذه المادة مع خامات أخرى أيضا، ويختلف الشكل النهائي للمنتج بناء على خيال وإبداع المصممة.
في نهاية الورشة التي استمرت ليومين، أنتجت المشاركات العديد من الإكسسوارات من عملهن.
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