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مساواة تعقد ورشة فن الريزن لسيدات في مادبا

9/20/2024 3:14:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة مادبا - عقدت "مساواة للتدريب وحقوق الإنسان"، بالشراكة مع محور الجراءة للتنمية والتدريب، ورشة عمل لفن الريزن لمدة يومين في محافظة مادبا ضمن مبادرة "بيت الخبرة"، وشاركت بالورشة 15 سيدة من المجتمع المحلي.
الريزن هو مادة كيميائية نقية ذات قوام سائل وسميك، وهي مقاومة للاحتكاك وشديدة الصلابة. تستخدم كطلاء، وتدخل في تركيب الصمغ واللاصق لتشكيلها طبقة عازلة عند جفافها. بدأ استخدامها في الأعمال الإنشائية، وتلميع الأرضيات وتشطيبها والورنيش.
وكان أول استخدام لها في العام 1927 في الولايات المتحدة الأميركية من خلال شركة سيبا السويسرية لإنتاج الكيماويات. وحاليا، قام المبدعون حول العالم باستغلال خصائص مادة الريزن المميزة، وابتكار طرق لدمجها مع بعض المواد، وصنع تشكيلات وتأثيرات مختلفة، من خلال تحويلها إلى الشكل الصلب، وذلك بإحداث تفاعلات بين الريزن السائل ومادة المصلب بخلطهما معا بنسب معينة للوصول إلى حالة التصلب الأمثل، وتأخذ بذلك شكل أي قالب تصب فيه. وعادة يتم استخدام قوالب السيليكون لصنع القطع الفنية بأشكال عدة.
وأكدت الدكتورة هبة حدادين المديرة العامة للمساواة للتدريب وحقوق الإنسان، أن فن الرزين يعد أحدَط فنون الحرف اليدوية التي تنتج عنها أشكال مختلفة في العديد من المجالات، وأكثرها انتشارا في مجال الإكسسوارات المنزلية، ويمكن دمج هذه المادة مع خامات أخرى أيضا، ويختلف الشكل النهائي للمنتج بناء على خيال وإبداع المصممة.
في نهاية الورشة التي استمرت ليومين، أنتجت المشاركات العديد من الإكسسوارات من عملهن.

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