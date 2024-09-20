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التوقعات المفرطة بالعلاقات: كيف تقف عائقا أمام السعادة الزوجية؟

9/20/2024 3:14:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة ‏ عمان - تشكل التوقعات المرتفعة التي قد يضعها البعض على العلاقة الزوجية، تحديا كبيرا؛ حيث يؤكد العديد من اختصاصيي الأسرة والنفس أن الزواج السعيد لا يتحقق من خلال الأحلام المثالية وغير الواقعية، بل من خلال الصداقة الحقيقية والجهود المستمرة لفهم الشريك.
محمد وسارة، زوجان يعيشان حياة زوجية فيها الكثير من الرضا والسعادة منذ 15 عاما. وعن سر نجاح علاقتهما، يقول محمد: "في البداية، كنا نتوقع الكثير من بعضنا بعضا. كنت أعتقد أن سارة ستفهم كل ما أفكر فيه من دون أن أتكلم، وأنها ستكون دائما على استعداد لتحقيق رغباتي. لكن مع مرور الوقت، أدركنا أن هذه التوقعات غير واقعية".
تقول سارة "تعلمنا أن نتحدث بصراحة عن مشاعرنا وتوقعاتنا، وبدأنا نرى الزواج كصداقة عميقة وتشاركية، وأصبحنا نغفر أخطاء بعضنا بعضا مع الوقت، ويكون الحوار والتفاهم أساسيا بيننا".
أما الزوجان ليلى وعلي، فقد مرا بتجربة مختلفة. يقول علي: "واقع الزواج مختلف عند عيش تفاصيله. وبعد سنوات من الزواج، بدأ الخلاف يزداد مع عدم معرفة طريقة تفكير الآخر، حتى قررنا التوقف عن لوم بعضنا بعضا، وبدلًا من ذلك، حاولنا إنقاذ زواجنا. بدأنا نتحدث عما نريده من الآخر ، والآن نعيش حياة هادئة ومستقرة، حيث تحل معظم المشاكل بالحوار والتفاهم".
في ملخص لنظرية الدكتور النفسي جون جوتمان، أستاذ في جامعة واشنطن سياتل، يتحدث عن أن الصداقة تعد أساس العلاقة الناجحة بين الزوجين، حيث تبنى على معرفة عميقة بالذات والشريك.
ويؤكد جوتمان أن تعزيز الصداقة وتقليل الخلافات يعززان القدرة على إبداء العاطفة والتمتع بروح الفكاهة.
وفي كتابه "المبادئ السبعة للزواج الناجح"، يقدم جوتمان سبعة مبادئ أساسية لضمان علاقة زوجية ناجحة، وهي تحسين خرائط الحب عن طريق اكتشاف تفاصيل حياة الشريك واستكشافها باستمرار لتعزيز التفاهم، ومن خلال تعزيز مشاعر الإعجاب وتغذية الإعجاب المتبادل لزيادة الطاقة الإيجابية بين الطرفين.
وينصح، في كتابه، بالاقتراب بين الشركاء من خلال تعزيز المشاركة والتعاون بين الزوجين بدلا من الاستقلالية الزائدة وتأثير الشريك في الآخر من خلال تبادل التأثير والسلطة داخل العلاقة، خصوصا من قبل الرجال. لذا ينبغي استخدام مهارات إدارة الخلافات لحل المشكلات الزوجية، وتحديد أهداف مشتركة.
وبحسب خبراء، فإن خفض سقف التوقعات بين الأزواج أحد أهم أسباب نجاح واستمرارية الزواج، والنظرية الأساسية وراء ذلك هي أن الفرد ليس ضحية شريكه، بل هو ضحية لتوقعاته غير الواقعية.
اختصاصي علم النفس الدكتور علي الغزو، يؤكد أن الزواج السعيد يتطلب من الزوجين النظر إلى بعضهما بعضا كشريكين في رحلة الحياة، مع قبول العيوب والأخطاء، وعندما يكون سقف التوقعات مرتفعا، يصبح من الصعب جدا تحقيق السعادة.
ويؤكد الغزو أهمية بناء علاقة صداقة قوية بين الزوجين، فهي بداية الرحلة، إذ إن الشعور بالصداقة يجعل الحياة مريحة بينهما بعيدا عن الضغط المجتمعي والتوقعات التي يرسمها كل شخص عن الزواج، والصداقة داخل العلاقة الزوجية معناها الشعور بالراحة والحديث المستمر مع الآخر ومحاولة توطيد العلاقة والعمل على إدامتها والاستثمار فيها كما يحدث مع الأصدقاء.
ووفق الغزو، فإن بعض شركاء الحياة يعتقدون أن مجرد الوصول للزواج كأنه ملكية العمر، فتصبح الاهتمامات مختلفة، وهذا يجعل توقعات ما قبل الزواج تتحطم، فالأصل بالمتزوجين البقاء مستمرين بهذه العلاقة ويسعون لفهم التغيرات لشريك الحياة، فالشخص يتغير ويتطور ويختلف بطباعه وأفكاره.
ويوضح أن شعور الصداقة بين الزوجين يوفر بيئة آمنة للتعبير عن المشاعر والأفكار، ويعزز من قدرتهما على التكيف مع التغيرات التي قد تطرأ على شخصيتيهما مع مرور الوقت.
اختصاصي الشؤون الأسرية والاجتماعية مفيد سرحان، يتفق مع الغزو بأن "الزواج الناجح يبدأ بصداقة قوية عندما يعتبر الزوجان بعضهما بعضا صديقين أولا، يصبح من السهل تجاوز الصعوبات والخلافات".
وذلك يتطلب من كلا الزوجين بذل جهد مستمر لفهم بعضهما بعضا؛ فالناس يتغيرون مع مرور الوقت، وما يعجبك في شريكك في بداية الزواج قد يتغير مع الوقت، لذا من الضروري أن يكون هناك جهد مستمر لفهم الشريك ومواكبة هذه التغيرات.
ويشدد على أن فكرة الزواج السعيد لا تعني العيش الهانئ دائما، موضحا أن ما يعني الزواج السعيد هو القدرة على التعايش مع مشاكل قابلة للحل عن طريق الحديث عنها وحلها ومواكبة كل جديد في حياة الشريك وتقريب البعيد.
ويؤكد أن الزواج السعيد لا يتحقق بتوقعات مثالية، بل عبر العمل المشترك والصداقة العميقة والتفهم المتبادل، تلك هي الركائز التي يوصي بها الخبراء لضمان حياة زوجية مستقرة وسعيدة.

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