حسان يتواصل مع أعضاء مجلس النواب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يقوم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان تباعاً وخلال الأيام المقبلة بالتَّواصل هاتفيَّاً وبشكل شخصي مع أعضاء مجلس النُّوَّاب العشرين.
يأتي ذلك من قبيل فتح قنوات للتَّواصل المباشر مع النوَّاب وتهنئتهم بفوزهم في الانتخابات النِّيابيَّة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر قد أكَّد في ردِّه على كتاب التَّكليف السَّامي أنَّ الحكومة "ستحرص على علاقة تعاون أساسها الدّستور مع مجلس الأمَّة والأحزاب، وستكون حريصة أيضاً على إدامة قنوات للتَّواصل مع جميع الكتل النِّيابيَّة وتعزيز أسس التَّحديث السِّياسي لبناء حياة حزبيَّة برامجيَّة".
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