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حسان يتواصل مع أعضاء مجلس النواب

9/20/2024 3:14:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يقوم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان تباعاً وخلال الأيام المقبلة بالتَّواصل هاتفيَّاً وبشكل شخصي مع أعضاء مجلس النُّوَّاب العشرين.
يأتي ذلك من قبيل فتح قنوات للتَّواصل المباشر مع النوَّاب وتهنئتهم بفوزهم في الانتخابات النِّيابيَّة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر قد أكَّد في ردِّه على كتاب التَّكليف السَّامي أنَّ الحكومة "ستحرص على علاقة تعاون أساسها الدّستور مع مجلس الأمَّة والأحزاب، وستكون حريصة أيضاً على إدامة قنوات للتَّواصل مع جميع الكتل النِّيابيَّة وتعزيز أسس التَّحديث السِّياسي لبناء حياة حزبيَّة برامجيَّة".

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