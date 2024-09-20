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خلوة حكوميَّة السبت بعنوان: رؤية التَّحديث الاقتصادي.. ليتواصل الإنجاز

9/20/2024 3:14:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تُعقد في رئاسة الوزراء غداً السَّبت، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، خلوة حكوميَّة تشمل الوزراء والأمناء العامِّين وممثِّلين عن وحدات متابعة الأداء والإنجاز في الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة.


وتهدف الخلوة التي تحمل عنوان: "رؤية التَّحديث الاقتصادي..ليتواصل الإنجاز" إلى تنظيم عمل الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة، ضمن منظومة لقياس الأداء، وتقييم المخرجات المرتبطة ببرامج الحكومة، وذلك في إطار رؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وكتاب التَّكليف السَّامي.--(بترا)

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