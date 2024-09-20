نظام معدل يتيح لـاليرموك منح الألقاب والشهادات الفخرية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حنان بشارات
عمان- عدلت الحكومة نظاما معدلا لنظام منح الدرجات والشهادات في جامعة
اليرموك لسنة 2024، ويقرأ مع النظام رقم 118 لسنة 2003 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ووفقا للتعديلات، تم تعديل اسم النظام ليصبح نظام منح الدرجات العلمية والشهادات والألقاب الفخرية في جامعة اليرموك لسنة 2024، بعد أن كان "نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك".
كما تمت إضافة تعريف للرئيس ليصبح "رئيس الجامعة والألقاب الفخرية" التي تمنح لمن لا يتقاضى أجرا أو مكافأة من الجامعة لقاء مساهمته في التعليم
أو التدريب أو البحث، على أن يكون عضو هيئة تدريس في إحدى الجامعات.
كما تم تعديل البند المتعلق بعبارة "درجة الدكتوراه" وإضافة عبارة "أو درجة فخرية أو شهادة مهنية أو أي شهادة أخرى يتم استحداثها بقرار من المجلس" بعد عبارة "أي درجة علمية".
ووفقا للتعديلات، تم إلغاء عبارة "دكتوراه الفلسفة" والاستعاضة عنها بالدكتوراه.
وجاء في التعديل الجديد: "تمنح الألقاب الفخرية بقرار من المجلس بتنسيب من الرئيس (رئيس الجامعة) لحامل الرتبة الأكاديمية الذي لا يتقاضى أجرا أو مكافأة من الجامعة لقاء مساهمته في التعليم أو التدريب أو البحث، ويصدر المجلس تعليمات منح الألقاب الفخرية".
بيد أن النظام السابق "نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك/ الصادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976"، أشار إلى أنه "تمنح الجامعة الدرجات العلمية الآتية: بكالوريوس، دكتور في الطب (M.D)، ماجستير، دكتوراه فلسفة (Ph.D)، وأناط بمجلس الجامعة منح دكتوراه فخرية.
وأشار النظام السابق إلى أن لمجلس الجامعة إحداث شهادات مهنية وشهادات أخرى، حيث كان ينيط بمجلس الجامعة بناء على تنسيب مجلس الكلية، درجة البكالوريوس والدبلوم والدكتور في الطب (M.D.).
وكان النظام السابق قبل التعديل أناط منح دبلوم الدراسات العليا ودرجات الماجستير ودكتوراه الفلسفة (PH.D.)، بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الدراسات العليا وتوصية من مجلس الكلية أو المعهد أو المركز واقتراح من مجلس الدائرة وليس توصية.
وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام منح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
وكانت منحت جامعة اليرموك في آذار (مارس) الماضي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمنائها الأسبق الراحل زيد الرفاعي، درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية من كلية الآداب.
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