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نظام معدل يتيح لـاليرموك منح الألقاب والشهادات الفخرية

9/20/2024 3:14:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان- عدلت الحكومة نظاما معدلا لنظام منح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك لسنة 2024، ويقرأ مع النظام رقم 118 لسنة 2003 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ووفقا للتعديلات، تم تعديل اسم النظام ليصبح نظام منح الدرجات العلمية والشهادات والألقاب الفخرية في جامعة اليرموك لسنة 2024، بعد أن كان "نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك".
كما تمت إضافة تعريف للرئيس ليصبح "رئيس الجامعة والألقاب الفخرية" التي تمنح لمن لا يتقاضى أجرا أو مكافأة من الجامعة لقاء مساهمته في التعليم أو التدريب أو البحث، على أن يكون عضو هيئة تدريس في إحدى الجامعات.
كما تم تعديل البند المتعلق بعبارة "درجة الدكتوراه" وإضافة عبارة "أو درجة فخرية أو شهادة مهنية أو أي شهادة أخرى يتم استحداثها بقرار من المجلس" بعد عبارة "أي درجة علمية".
ووفقا للتعديلات، تم إلغاء عبارة "دكتوراه الفلسفة" والاستعاضة عنها بالدكتوراه.
وجاء في التعديل الجديد: "تمنح الألقاب الفخرية بقرار من المجلس بتنسيب من الرئيس (رئيس الجامعة) لحامل الرتبة الأكاديمية الذي لا يتقاضى أجرا أو مكافأة من الجامعة لقاء مساهمته في التعليم أو التدريب أو البحث، ويصدر المجلس تعليمات منح الألقاب الفخرية".
بيد أن النظام السابق "نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك/ الصادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976"، أشار إلى أنه "تمنح الجامعة الدرجات العلمية الآتية: بكالوريوس، دكتور في الطب (M.D)، ماجستير، دكتوراه فلسفة (Ph.D)، وأناط بمجلس الجامعة منح دكتوراه فخرية.
وأشار النظام السابق إلى أن لمجلس الجامعة إحداث شهادات مهنية وشهادات أخرى، حيث كان ينيط بمجلس الجامعة بناء على تنسيب مجلس الكلية، درجة البكالوريوس والدبلوم والدكتور في الطب (M.D.).
وكان النظام السابق قبل التعديل أناط منح دبلوم الدراسات العليا ودرجات الماجستير ودكتوراه الفلسفة (PH.D.)، بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الدراسات العليا وتوصية من مجلس الكلية أو المعهد أو المركز واقتراح من مجلس الدائرة وليس توصية.
وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام منح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
وكانت منحت جامعة اليرموك في آذار (مارس) الماضي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمنائها الأسبق الراحل زيد الرفاعي، درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية من كلية الآداب.

MENAFN20092024000072011014ID1108697703

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