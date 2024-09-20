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اليونيسيف: ارتفاع عدد النازحين بغزة إلى 1.9 مليون

9/20/2024 3:14:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تيد شيبان، إلى وقف إطلاق النار فورًا لحماية الأطفال في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.


وقال شيبان في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الجمعة، إن أكثر من 14000 طفل في غزة استشهدوا، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، مشددا على أهمية وضع حل سياسي يضمن حقوق الأطفال.


وأوضح، أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا، حيث ارتفع عدد النازحين إلى 1.9 مليون شخص، بينما انخفض عدد شاحنات المساعدات من 100 شاحنة يوميًا في آب، إلى 15 شاحنة فقط في أيلول، مما زاد من معاناة النازحين.

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