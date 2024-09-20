اليونيسيف: ارتفاع عدد النازحين بغزة إلى 1.9 مليون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعا نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تيد شيبان، إلى وقف إطلاق النار فورًا لحماية الأطفال في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وقال شيبان في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الجمعة، إن أكثر من 14000 طفل في غزة استشهدوا، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، مشددا على أهمية وضع حل سياسي يضمن حقوق الأطفال.
وأوضح، أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا، حيث ارتفع عدد النازحين إلى 1.9 مليون شخص، بينما انخفض عدد شاحنات المساعدات من 100 شاحنة يوميًا في آب، إلى 15 شاحنة فقط في أيلول، مما زاد من معاناة النازحين.
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