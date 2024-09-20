حزب الله يقصف مواقع الاحتلال بعشرات الصواريخ وانقطاع للكهرباء في صفد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله اللبناني قصفه اليوم الجمعة، بصواريخ الكاتيوشا مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع الإسرائيلية.
وقال الحزب إنه قصف بصواريخ الكاتيوشا مقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 في ثكنة العليقة، ومقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف، ومقر قيادة فرقة الجولان 210 في نفح.
وأطلقت عشرات الصواريخ في رشقة جديدة من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.
وذكرت القناة 12 العبرية أن إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة بعد تضرر مركبته أثناء اعتراض صواريخ بالجولان.
وأضافت القناة أن 10 فرق إطفاء تعمل في مواقع بصفد وكيبوتس أورتال بالجولان عقب إطلاق صواريخ من لبنان.
كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في صفد إثر القصف الأخير من لبنان.
وقد أطلقت دفعات كثيفة من الصواريخ نحو صفد والجليل الأعلى وجبل ميرون.
وقال الجيش الإسرائيلي إن 130 صاروخا أطلقت من لبنان على دفعتين استهدفت صفد بالجليل الأعلى وشمالي الجولان. (الجزيرة)
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