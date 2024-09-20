حزب الله يقصف مواقع الاحتلال بعشرات الصواريخ وانقطاع للكهرباء في صفد



وقال الحزب إنه بصواريخ الكاتيوشا مقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 في ثكنة العليقة، ومقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف، ومقر قيادة فرقة الجولان 210 في نفح.



وأطلقت عشرات الصواريخ في رشقة جديدة من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.



وذكرت القناة 12 العبرية أن إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة بعد تضرر مركبته أثناء اعتراض بالجولان.



وأضافت القناة أن 10 فرق إطفاء تعمل في مواقع بصفد وكيبوتس أورتال بالجولان عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في صفد إثر القصف الأخير من لبنان.



وقد أطلقت دفعات كثيفة من الصواريخ نحو صفد والجليل الأعلى وجبل ميرون.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 130 صاروخا أطلقت من لبنان على دفعتين استهدفت صفد بالجليل الأعلى وشمالي الجولان. (الجزيرة)