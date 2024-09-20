وزارة الصحة الفلسطينية: 716 شهيدا في الضفة منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رفع شهيد فلسطيني ارتقى اليوم الجمعة، حصيلة شهداء العدوان على الضفة الغربية المحتلة والقدس منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 716 شهيدا بينهم 160 طفلاً، و10 نساء، و9 مسنين.
وكان مئات الأهالي في بلدة ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، شيعوا اليوم الجمعة، جثمان الشهيد ياسر رائد فايز مطير (20 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم.
وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وصولا إلى منزل عائلته في المخيم لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل الصلاة على جثمانه الطاهر في مسجد مخيم قلنديا الكبير، ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.
وردد المشيعون الهتافات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، والداعية إلى تعزيز الوحدة الوطنية.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر اليوم عدة أحياء في بلدة قلنديا ومخيمها، وداهمت عدة منازل. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي مباشرة صوب عدد من الشبان، ما أدى إلى إصابة الشاب مطير بجروح حرجة في البطن، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، قبل أن يعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته. (وفا)
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