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وزارة الصحة الفلسطينية: 716 شهيدا في الضفة منذ 7 أكتوبر

9/20/2024 3:14:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رفع شهيد فلسطيني ارتقى اليوم الجمعة، حصيلة شهداء العدوان على الضفة الغربية المحتلة والقدس منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 716 شهيدا بينهم 160 طفلاً، و10 نساء، و9 مسنين.


وكان مئات الأهالي في بلدة ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، شيعوا اليوم الجمعة، جثمان الشهيد ياسر رائد فايز مطير (20 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم.


وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وصولا إلى منزل عائلته في المخيم لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل الصلاة على جثمانه الطاهر في مسجد مخيم قلنديا الكبير، ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.


وردد المشيعون الهتافات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، والداعية إلى تعزيز الوحدة الوطنية.


وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر اليوم عدة أحياء في بلدة قلنديا ومخيمها، وداهمت عدة منازل. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي مباشرة صوب عدد من الشبان، ما أدى إلى إصابة الشاب مطير بجروح حرجة في البطن، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، قبل أن يعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته. (وفا)


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