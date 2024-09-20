روسيا تنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا

روسيا تنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا
التاريخ
9/20/2024 3:14:34 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو نشرت أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، محذرة في الوقت ذاته من استهداف أوكرانيا أراضيها بأسلحة غربية طويلة المدى.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا :"نشرت روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، إن طبيعة النزاع مع أوكرانيا تغيرت بسبب الولايات المتحدة ودول الناتو؛ ما يؤدي بدوره إلى اتخاذ روسيا قرار لمواجهة هذه التهديدات".
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