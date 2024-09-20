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روسيا تنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا

9/20/2024 3:14:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو نشرت أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، محذرة في الوقت ذاته من استهداف أوكرانيا أراضيها بأسلحة غربية طويلة المدى.


وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا :"نشرت روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، إن طبيعة النزاع مع أوكرانيا تغيرت بسبب الولايات المتحدة ودول الناتو؛ ما يؤدي بدوره إلى اتخاذ روسيا قرار لمواجهة هذه التهديدات".

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