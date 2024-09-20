الضفة الغربية.. الاحتلال يتذرع بالمناطق العازلة لتوسيع استيطانه



و"لدواعٍ أمنية" قررت إسرائيل على مراحل متفاوتة منذ بدء الحرب على غزة في 7 من أكتوبر/ تشرين أول 2023، نزع ومصادرة ملكية أراض بالضفة الغربية في محيط بعض المستوطنات، وخلقت مناطق عازلة على حساب الفلسطينيين.



وبحسب رصد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، فرضت إسرائيل مناطق عازلة في 11 موقعا في الضفة الغربية ومنعت الفلسطينيين من الوصول إلى مئات الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) الزراعية.



يأتي ذلك بالتزامن مع حربة الإبادة المستمرة منذ نحو عام بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وعربدة المستوطنين في الضفة الغربية وسيطرتهم على مساحات واسعة من أراضيها.



وفي 9 سبتمبر/ أيلول الجاري قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان إن الجيش أصدر أمراً لمصادرة نحو 18 دونما من أراضي الفلسطينيين في قرى بورين ومادما وعصيرة القبلية بمحافظة نابلس شمال الضفة، لأغراض عسكرية وأمنية.



وأوضحت الهيئة أنه "عند مراجعة الأمر العسكري والخرائط المرفقة تبين أن سلطات الاحتلال تهدف من خلال ذلك إلى إنشاء وإقامة منطقة عازلة حول مستعمرة يتسهار (المقامة على أراضي المواطنين)، ما يؤدي إلى منع المواطنين من الوصول إلى مئات الدونمات التي تحيط بالمستعمرة من كافة اتجاهاتها، وفق البيان.



وتشير بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أنه مع هذا الأمر، يصل مجموع المناطق العازلة التي أقامتها دولة الاحتلال بعد السابع من أكتوبر إلى 11 منطقة عازلة تحيط بمستعمرات الضفة الغربية.



وعن ذلك يتحدث الفلسطيني سامي دغلس، الناشط بمقاومة الاستيطان في بلدة برقة (شمال نابلس)، للأناضول قائلا إن الاحتلال فرض حزاما بذريعة أمنية في محيط مستوطنة حومش، ما أسفر عن سرقة مئات الدونمات الزراعية.



ويضيف دغلس وهو صاحب أرض زراعة قرب المستوطنة: "بدواع أمنية قررت إسرائيل نزع ومصادرة ملكية أراض فلسطينية في محيط المستوطنة، وخلقت منطقة عازلة على حساب الفلسطيني".



دغلس الذي يملك أرضا في الموقع يقول: "يحظر علينا الوصول لها، ومن يحاول ذلك يجد المستوطنين له بالمرصاد".



ويصف ما يعيشونه بـ"حالة من الذعر الدائم" مواصلا: "المستوطنات تتوسع كل يوم بقرار مصادرة وبقرار الحكم الواقع ومناطق عازلة كلها مسميات لهدف واحد وهو السيطرة على الأرض وحصر السكان في أضيق منطقة جغرافية".

ويشير دغلس إلى أن البناء الاستيطاني يتوسع يوميا، وأن أعمال التجريف تشق طريقها نحو مزيد من الأراضي الزراعية.



الحال ذاته يعيشه الفلسطيني إبراهيم ريان من بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت شمال الضفة الغربية.



ويقول ريان للأناضول إن قرارا عسكري إسرائيلي صادر عدة دونمات في محيط مستوطنة رفافا المقامة على أراضي البلدة وبلدة حارس المجاورة حرم السكان من مئات الدونمات.



ويشير ريان إلى أنه يملك أرضا بمساحة 7 دونمات مزروعة بأشجار الزيتون (في محيط رفافا) باتت منطقة عازلة لا يمكنه الوصول لها.



وفي ذات السياق، يشير مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية أمير داوود إلى أن إسرائيل أعلنت 11 قرارا عسكريا لمصادرة أراضي بالضفة الغربية في محيط مستوطنات.



ويضيف داوود في حديث للأناضول: "بعد العودة إلى الخرائط لتلك الأراضي تبين أنها عبارة عن شريط يلتف حول المستوطنات ويشكل منطقة عازلة حولها".



الخطر يكمن في أن القرار يعزل في بعض الأماكن مئات الدونمات الزراعية ويحرم الفلسطينيين من الوصول إليها، أي أنه تم مصادرتها بشكل صامت دون إعلان، وفق داوود.



ويتابع: "في القانون الإسرائيلي أي أرض تبقى بورا لا تستخدم لثلاث سنوات تصبح أملاك دولة وهذا يعني أن تلك الأراضي بحكم الواقع ستصبح كذلك".



ويلفت مدير التوثيق إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ماضية في فرض مزيد من الوقائع على الأرض.



ويختم أنهم يوميا يتوقعون صدور قرارات مشابهة، وأن ما تشير إليه المعلومات خطير للغاية، حيث "تقام دولة للمستوطنين وحوّلت الضفة الغربية إلى معازل".



وتقع المناطق الـ 11 في محافظات نابلس وسلفيت شمال الضفة ورام الله وسط وبيت لحم (جنوب)، بحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.



ووفق تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. (الأناضول)