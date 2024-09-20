12 شهيدا و66 جريحا بغارة إسرائيلية على بيروت (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 12 شخصا وجرح 66 آخرين حتى الآن جراء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.
وقالت الوزارة إن المستشفيات اللبنانية استقبلت حتى الآن تسعة وخمسين جريحا، من بينهم ثمانية جرحى حالتهم حرجة.
وكانت عدة انفجارات دوت عصر اليوم الجمعة، في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله اللبناني.
أحد المباني المستهدفة في الضاحية
واستهدف القصف مبان سكنية في منطقة الجاموس بالضاحية مخلفا دمارا كبيرا.
بدورها نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن هدف الاغتيال في بيروت هو إبراهيم عقيل رئيس دائرة العمليات في حزب الله.
وبدأ الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الجمعة تصعيدا كبيرا في جبهة جنوب لبنان، غداة انفجارات الاتصال اللاسلكية التي استهدفت مقاتلي الحزب يومي الثلاثاء والأربعاء.
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