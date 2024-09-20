الاحتلال يقول إن إبراهيم عقيل هو المستهدف بالهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن هدف الاغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت هو إبراهيم عقيل رئيس دائرة العمليات في حزب الله.
بدورها أفاد موقع واللا العبري أن تقديرات أولية تفيد بأن الغارة الإسرائيلية نفذت خلال اجتماع لقيادات من حزب الله.
واستشهد 5 أطفال اليوم الجمعة، بعدما شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.
كانت عدة انفجارات دوت عصر اليوم الجمعة، في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله اللبناني.
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