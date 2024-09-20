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الاحتلال يقول إن إبراهيم عقيل هو المستهدف بالهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت

9/20/2024 3:14:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن هدف الاغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت هو إبراهيم عقيل رئيس دائرة العمليات في حزب الله.

بدورها أفاد موقع واللا العبري أن تقديرات أولية تفيد بأن الغارة الإسرائيلية نفذت خلال اجتماع لقيادات من حزب الله.

واستشهد 5 أطفال اليوم الجمعة، بعدما شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.

كانت عدة انفجارات دوت عصر اليوم الجمعة، في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله اللبناني.



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