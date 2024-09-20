أبرز المعلومات المتوفرة عن إبراهيم عقيل الرجل العسكري الثاني في حزب الله

MENAFN - Alghad Newspaper)وفيما يلي أبرز ما يتوفر عنه من معلومات:الرجل العسكري الثاني في حزب الله بعد فؤاد شكر، الذي قُتل بغارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية في 30 يوليو/تموز الماضي.



قائد قوة الرضوان، وهي وحدات النخبة في حزب الله.



عضو مجلس الجهاد، وهو أعلى هيئة عسكرية في حزب الله.



رصدت وزارة الخارجية الأميركية، في أبريل/نيسان 2023 مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يُقدم معلومات عن عقيل.



في 10 سبتمبر/أيلول 2019، صنفته وزارة الخارجية الأميركية على أنه "إرهابي عالمي".



في 21 يوليو/تموز 2015، صنفت وزارة الخزانة الأميركية عقيل على أنه "إرهابي".



خلال الثمانينيات، كان عقيل عضوا رئيسيا في تنظيم "الجهاد الإسلامي" الذي تبنى تفجيرات السفارة الأميركية في بيروت ومركز المارينز، في أبريل/أنيسان 1983.



وفور عملية الاستهداف، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "سلاح الجو نفذ غارة دقيقة في بيروت استهدفت اجتماعا عسكريا لحزب الله، وليس واضحا ما إذا كان قد تم اغتيال إبراهيم عقيل".



وأفاد مراسل الجزيرة بأن طائرة إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ باتجاه مبنى سكني في منطقة القائم بالضاحية الجنوبية، مؤكدا أن المنطقة المستهدَفة مكتظة بالأبنية السكنية والمحال التجارية.



ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية فقد استهدفت طائرة معادية من طراز "إف-35" (F35) شقة بمنطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية بصاروخين. (الجزيرة)