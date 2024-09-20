Friday, 20 September 2024 11:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبرز المعلومات المتوفرة عن إبراهيم عقيل الرجل العسكري الثاني في حزب الله

9/20/2024 3:14:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استهدفت غارة اسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الجمعة، القيادي البارز في حزب الله اللبناني إبراهيم عقيل، المعروف أيضا باسم تحسين.
وفيما يلي أبرز ما يتوفر عنه من معلومات:

الرجل العسكري الثاني في حزب الله بعد فؤاد شكر، الذي قُتل بغارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية في 30 يوليو/تموز الماضي.


قائد قوة الرضوان، وهي وحدات النخبة في حزب الله.


عضو مجلس الجهاد، وهو أعلى هيئة عسكرية في حزب الله.


رصدت وزارة الخارجية الأميركية، في أبريل/نيسان 2023 مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يُقدم معلومات عن عقيل.


في 10 سبتمبر/أيلول 2019، صنفته وزارة الخارجية الأميركية على أنه "إرهابي عالمي".


في 21 يوليو/تموز 2015، صنفت وزارة الخزانة الأميركية عقيل على أنه "إرهابي".


خلال الثمانينيات، كان عقيل عضوا رئيسيا في تنظيم "الجهاد الإسلامي" الذي تبنى تفجيرات السفارة الأميركية في بيروت ومركز المارينز، في أبريل/أنيسان 1983.


وفور عملية الاستهداف، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "سلاح الجو نفذ غارة دقيقة في بيروت استهدفت اجتماعا عسكريا لحزب الله، وليس واضحا ما إذا كان قد تم اغتيال إبراهيم عقيل".

وأفاد مراسل الجزيرة بأن طائرة إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ باتجاه مبنى سكني في منطقة القائم بالضاحية الجنوبية، مؤكدا أن المنطقة المستهدَفة مكتظة بالأبنية السكنية والمحال التجارية.

ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية فقد استهدفت طائرة معادية من طراز "إف-35" (F35) شقة بمنطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية بصاروخين. (الجزيرة)

MENAFN20092024000072011014ID1108697693

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث