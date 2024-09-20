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282 مليون شخص في العالم يواجهون الجوع الحاد

9/20/2024 3:14:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، دومينيك بورغون، إن نحو 282 مليون شخص حول العالم "يواجهون الجوع الحاد".


وذكر بورغون، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، أن هذا العدد قد يرتفع مع بداية ظاهرة "النينو" الجوية.


وقال المسؤول الأممي: "يسبب تغير المناخ زيادة في تواتر وشدة الأحداث الطبيعية المتطرفة، مثل تلك المرتبطة بظاهرة النينو".


وأوضح، أن سلسلة الفيضانات والأعاصير التي تحدث في أفريقيا وآسيا وأوروبا، هي تذكير واضح بمدى عالمية هذه المشكلة.


وحذر من أن النظم الغذائية الزراعية، التي تعتبر شديدة الحساسية لتغير المناخ، قد تواجه تأثيرات طويلة المدى، مثل تدهور التربة وقلة الموارد المائية.
وأضاف، أن مواسم الزراعة المضطربة، وانخفاض الإنتاجية، والخسائر الحيوانية ستجعل من الصعب على المزارعين الحفاظ على الإنتاج وهذا يدفع الملايين من الناس إلى المزيد من الجوع.
وزاد: "لا يمكننا أن نسمح باستمرار هذه الدورة، ولا نستطيع أن ننتظر أكثر، حان الوقت لإدارة الكوارث بصورة مختلفة".
و"النينو" هي ظاهرة طبيعية تصيب المحيطات كل 4 - 12 عاما، حيث ترتفع درجة حرارة المياه السطحية؛ مما يولد كتلا وتيارات مائية دافئة في المناطق المدارية تحدث تغيرات مناخية.
--(بترا)

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