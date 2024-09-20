الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إثر الغارة على بيروت وتدعو لوقف التصعيد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن "قلقها الشديد" إزاء الوضع في لبنان ودعت إلى "وقف التصعيد" والتزام "أقصى درجات ضبط النفس"، وذلك بعد غارة من الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت لاستشهاد 12 شخصا.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "نحن قلقون بشدة بشأن التصعيد المكثف حول الخط الأزرق، بما في ذلك الضربة الدامية التي وقعت اليوم في بيروت. وندعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد على الفور. ويجب على الجميع التزام أقصى درجات ضبط النفس".
MENAFN20092024000072011014ID1108697691
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.