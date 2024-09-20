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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إثر الغارة على بيروت وتدعو لوقف التصعيد

9/20/2024 3:14:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن "قلقها الشديد" إزاء الوضع في لبنان ودعت إلى "وقف التصعيد" والتزام "أقصى درجات ضبط النفس"، وذلك بعد غارة من الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت لاستشهاد 12 شخصا.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "نحن قلقون بشدة بشأن التصعيد المكثف حول الخط الأزرق، بما في ذلك الضربة الدامية التي وقعت اليوم في بيروت. وندعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد على الفور. ويجب على الجميع التزام أقصى درجات ضبط النفس".

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