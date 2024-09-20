جيش الاحتلال يؤكد أنه لا يسعى إلى تصعيد واسع بعد الغارة على بيروت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أنه لا يسعى إلى "تصعيد واسع" مع حزب الله، وذلك في أعقاب غارة جوية على معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفرت عن استشهاد عدد من الأشخاص.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري في تصريحات للصحافيين "نحن لا نسعى إلى تصعيد واسع في المنطقة. نحن نعمل تماشيا مع أهداف (الحرب) وسنواصل القيام بذلك".
كما أعلن جيش الاحتلال "القضاء" على إبراهيم عقيل، قائد قوة الرضوان، وهي وحدة النخبة في حزب الله اللبناني، و"قادة كبار" آخرين، في غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأوضح جيش الاحتلال في بيان "في وقت سابق اليوم أغارت طائرات حربية بشكل دقيق في منطقة بيروت وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية وقضت على المدعو إبراهيم عقيل رئيس منظومة العمليات في حزب الله والقائد الفعلي لقوة الرضوان في حزب الله"، مضيفا "في الغارة تمّ القضاء مع عقيل على قادة كبار في قيادة منظومة العمليات وقوة الرضوان".
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال مع "إبراهيم عقيل تم (استهداف) نحو 10 مسؤولين من قوة الرضوان التابعة لحزب الله".-(وكالات)
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