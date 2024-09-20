Friday, 20 September 2024 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال يؤكد أنه لا يسعى إلى تصعيد واسع بعد الغارة على بيروت

9/20/2024 3:14:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أنه لا يسعى إلى "تصعيد واسع" مع حزب الله، وذلك في أعقاب غارة جوية على معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفرت عن استشهاد عدد من الأشخاص.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري في تصريحات للصحافيين "نحن لا نسعى إلى تصعيد واسع في المنطقة. نحن نعمل تماشيا مع أهداف (الحرب) وسنواصل القيام بذلك".
كما أعلن جيش الاحتلال "القضاء" على إبراهيم عقيل، قائد قوة الرضوان، وهي وحدة النخبة في حزب الله اللبناني، و"قادة كبار" آخرين، في غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأوضح جيش الاحتلال في بيان "في وقت سابق اليوم أغارت طائرات حربية بشكل دقيق في منطقة بيروت وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية وقضت على المدعو إبراهيم عقيل رئيس منظومة العمليات في حزب الله والقائد الفعلي لقوة الرضوان في حزب الله"، مضيفا "في الغارة تمّ القضاء مع عقيل على قادة كبار في قيادة منظومة العمليات وقوة الرضوان".
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال مع "إبراهيم عقيل تم (استهداف) نحو 10 مسؤولين من قوة الرضوان التابعة لحزب الله".-(وكالات)

MENAFN20092024000072011014ID1108697689

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث