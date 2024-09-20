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الأردن يسابق الزمن لإنقاذ الأونروا من مخططات التصفية

9/20/2024 3:14:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- يكثف الأردن والسويد من التحضيرات لمؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الذي سينظمه البلدان لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي، فيما أكد خبراء أن المؤتمر يعقد في ظل محاولات إسرائيل اغتيال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتصفيتها سياسيا، والذي هو جزء من مخططها لتصفية القضية الفلسطينية.
ويبحث المؤتمر، وفق مراقبين، الإستراتيجيات والخطط المستهدفة ضمان توفير الدعم اللازم للوكالة في ظل تواصل العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة، وحصار قدرة الوكالة على القيام بدورها في الضفة الغربية، ولتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، ووفق تكليفها الأممي.
وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، إن الأردن يحشد، بالتنسيق مع السويد، جهودا دبلوماسية لتنظيم المؤتمر، حيث تبذل المملكة جهودا كبيرة لدعم الوكالة، من خلال العمل المشترك مع الشركاء الدوليين، لحشد الدعم السياسي والمالي اللازم لتمكين الوكالة من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي لتستمر في تقديم خدماتها الصحية والتعليمية للاجئين.
وتابع الحجاحجة أن الأردن يعول على المؤتمر، في اعتماد إستراتيجيات وخطط فاعلة لضمان استمرار دعم الوكالة لإدامة خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية، في ظل محاولة إسرائيل اغتيال الوكالة الأممية وتصفية القضية الفلسطينية، موضحا ان هذا المخطط بات العالم يدركه بشكل أكبر، ومن هنا نرى أن كثيرا من الدول، رغم كل الاتهامات التي كيلت إلى الوكالة، ورغم كل المحاولات التي تمت من أجل تصفية الوكالة، مستمرة في دعم الأونروا.
وقال إن المؤتمر يعقد والأوضاع ما تزال تتفاقم بشكل مأساوي في قطاع غزة، فيما تبقى قدرة الأونروا على القيام بواجبها في غزة محدودة جداً بسبب المعوقات التي تفرضها قوات الاحتلال عليها.
وأضاف: "يهدف الأردن من عقد المؤتمر إلى وضع المجتمع الدولي في مواجهة الحقيقة، وهي أن الأونروا لا تملك ما تحتاجه من إمكانيات وموارد مالية للقيام بواجبها وفق تكليفها الأممي، وبالتالي هناك ضرورة للعمل على حشد الدعم المادي لها".
وعمل الأردن والسويد معا في السنوات الأخيرة لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا، حيث نظما منذ العام 2018 عدة مؤتمرات واجتماعات دولية أسهمت بشكل رئيس في تقليص العجز في موازنتها.
من جهته، أكد عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو، أن الأردن استطاع من خلال الدبلوماسية النشطة إقناع الكثير من الدول في المنطقة وخارجها بالوقوف مع الأونروا، لأن المملكة تؤمن بإنسانية الوكالة وبأهمية دورها ليس فقط في مساعدة الشعب الفلسطيني وتوفير التعليم والخدمات الصحية له، ولكن أيضا في بناء المستقبل الفلسطيني وإبقاء الأمل الفلسطيني، والحفاظ على قضية اللاجئين التي قد تمثل قضية أساسية في الصراع مع إسرائيل.
وتابع: "تمكن الأردن العام الماضي من حشد دعم سياسي واضح للوكالة من كثير من الدول، وتبدى ذلك في التصويت على تجديد ولاية الوكالة، كما يتبدى ذلك في استمرار الكثير من الدول، ليس فقط بتقديم الدعم لكن بالتأكيد على دور الأونروا وأهميته أيضا".
وزاد: "اليوم، يرى الأردن أن الحاجة لدعم الوكالة الأممية أكبر، وبالتالي فإن الهدف من المؤتمر تعجيل التحرك الدولي بشكل كبير لأن كل يوم تعجز فيه الوكالة عن القيام بدورها سيعاني الفلسطينيون بشكل أكبر".
ويرى الغزو، أن العالم اليوم أمام مخطط إسرائيلي لتصفية الوكالة في إطار مخطط أكبر لتصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر تنبه له الأردن مبكرا، ويواجهه بجهد دبلوماسي يعري من خلاله السردية الإسرائيلية في هذا الإطار، عبر جهد مدعوم من كثير من الدول للحفاظ على عمل الوكالة وحماية القضية الفلسطينية، انطلاقا من اقتناع دولي راسخ بأن تجسيد الدولة الفلسطينية وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني هو السبيل الوحيد للمستقبل الآمن، ومستقبل السلام في المنطقة.
ومنذ 11 عاما، تواجه "الأونروا" نقصا في التمويل، وفي كل عام يرحل النقص إلى العام الذي يليه، رغم توجيه النداءات والمناشدات في بداية كل عام لجمع 1.6 مليار دولار من أجل برامجها وعملياتها واستجابتها الطارئة في سورية ولبنان والضفة الغربية -التي تشمل القدس الشرقية- وقطاع غزة والأردن.
بدوره، أكد الدكتور علاء حمدان الخوالدة، أن الأردن والسويد مستمران بالعمل والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين في حشد الدعم لعقد مؤتمر دعم (الأونروا) الذي ستنظمه المملكة والسويد لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي، في إطار جهودهما لضمان استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي اللازم للوكالة لتتمكن من الاستمرار بعملها إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق المرجعيات والقرارات الدولية.
وشدد الخوالدة على ضرورة تنويع مصادر تمويل الوكالة في إطار مبدأ التشاركية في حمل الأعباء، ودعوة المانحين لتقديم تعهدات متعددة السنوات والالتزام بها، مضيفا إن "الأردن يدرك تماما أهمية الدور الذي تقوم به الأونروا، والذي لا يمكن الاستغناء عنه، وأهمية الدعم الذي تقدمه الدول المانحة لمساعدة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين".
وتابع: "الأردن يعي مدى حاجة الوكالة اليوم لهذا الدعم أكثر من أي وقت مضى، وبأنها تحتاج إلى تمويل مستدام وواضح على المدى الطويل لضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين".

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