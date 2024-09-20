716 شهيدا بالضفة منذ السابع من أكتوبر.. وقوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها للمدن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نابلس- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول(اكتوبر) الماضي إلى 716 شهيدا، وتزامن ذلك مع تنفيذ قوات الاحتلال اقتحامات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة.
ووفقا للأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، كان من بين شهداء الضفة 160 طفلا، و10 نساء، و9 مسنين، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5750 جريحا.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الشاب ياسر رائد مطير من مخيم قلنديا متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال لمحيط المخيم امس.
وفي وقت لاحق امس شيعت جماهير فلسطينية في بلدة ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ، جثمان الشهيد مطير.
وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وصولا إلى منزل عائلته في المخيم لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل الصلاة على جثمانه الطاهر في مسجد مخيم قلنديا الكبير، ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.
وردد المشيعون الهتافات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والداعية إلى تعزيز الوحدة الوطنية.
وفي نابلس شمالي الضفة، أصيب فلسطينيون بحالات اختناق خلال قمع جيش الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بلدة بيتا.
وتتعرض بلدة بيتا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستعمرين، عقب إقامة البؤرة الاستعمارية "أفيتار" عنوة على أراضي الاهالي في قمة جبل صبيح.
وفي السادس من شهر أيلول(سبتمبر) الحالي، قتلت قوات الاحتلال المتضامنة الأميركية التركية عايشة-نور إيجي (26 عاما) خلال مشاركتها إلى جانب أهالي بلدة بيتا في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، لتنضم إلى 17 شهيدا ارتقوا في البلدة منذ إقامة بؤرة "أفيتار" في أيار(مايو) 2021.
واقتحمت قوة صهيونية قرية تل جنوب غرب المدينة، وسط إطلاق نار كثيف، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات مع فلسطينيين، كما اقتحمت حي عراق التايه داخل المدينة وداهمت بناية سكنية.
وافادت مصادر محلية بأن جيبات احتلالية اقتحمت قرية عراق التايه، وعددا من شوارع المنطقة الشرقية، وداهمت عددا من المنازل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات خلال الاقتحام.
من جهتها، قالت كتيبة نابلس في سرايا القدس إن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال في محور كلية الروضة، وأكدوا إمطار قوات الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة.
واقتحمت قوات صهيونية بلدة يعبد التابعة لمدينة جنين وداهمت عددا من المنازل ونصبت قناصة على أسطح عدد منها في الحي الشمالي واعتقلت شابين عقب مداهمة منزلي ذويهما.
وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المدمع صوب فلسطينيين ومنازلهم.
في المقابل، أفادت وسائل إعلام عبرية بإطلاق نار استهدف حافلة للمستوطنين قرب مدينة جنين شمالي الضفة صباح امس.
وأضافت أن أضرارا لحقت بحافلة المستوطنين، وهرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال لمداهمة المنطقة.
من جانب آخر، ارتفعت حصيلة ضحايا عملية الاحتلال العسكرية في بلدة قباطية جنوبي محافظة جنين إلى 7 شهداء و12 جريحا.
وتخلل العملية اقتحام منازل عدة وتحويلها إلى ثكنة عسكرية وشن حملة اعتقالات في البلدة، قبل أن يسحب جيش الاحتلال آلياته وجنوده من البلدة في وقت لاحق مساء اول من أمس الخميس.
وهذا الاقتحام الثاني لقباطية خلال يومين، وحاصر منزلا واعتقل فلسطينيا، قبل أن ينسحب.
وفي وقت لاحق امس، شيعت جماهير غفيرة في بلدة قباطية جنوب جنين، جثامين ثلاثة شهداء ارتقوا خلال عدوان الاحتلال على البلدة.
وردد المشيعون الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين، وبجريمة التنكيل بجثامين 4 شهداء في البلدة قبل احتجازها.
وفي الخليل، اعتقل جيش الاحتلال 3 فلسطينيين، وصادر مركبات ببلدة إذنا.
وفي مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات للاحتلال أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المدمع على فلسطينيين.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بير زيت وترمسعيا شمالي رام الله بالضفة الغربية.
93 عملا مقاوما بالضفة والقدس
وثق مركز معلومات فلسطين "معطي"، 93 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال الأسبوع الماضي، أدت إلى استشهاد 13 فلسطينيا.
وأشار المركز إلى أنه وقعت عملية طعن بطولية، إلى جانب 16 عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال.
وأضاف أن مقاومين فجروا 11 عبوة ناسفة ضمن تصديهم، لاقتحامات الاحتلال المتكررة لمدن ومخيمات الضفة الغربية، إضافة إلى التصدي لستة اعتداءات شنها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وأدت أعمال المقاومة إلى الإضرار بإحدى مركبات المستوطنين، وإحراق مركبة أخرى، فيما اندلعت مواجهات عنيف مع قوات الاحتلال في 47 نقطة، تخللها إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات.
وفي سياق آخر، خرجت على مدار الأسبوع الماضي تسع مظاهرات شعبية منددة بجرائم الاحتلال، وضد حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي.
40 ألفا يصلون الجمعة في "الأقصى"
أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الوصول إلى المسجد.
وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وعرقلت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر باب الأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا منهم.
وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة، وتمنع العديد من المواطنين الفلسطينيين من أداء الصلاة.
وتحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.
ومنذ بدء العدوان الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، في تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة.-(وكالات)
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