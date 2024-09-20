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716 شهيدا بالضفة منذ السابع من أكتوبر.. وقوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها للمدن

9/20/2024 3:14:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نابلس- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول(اكتوبر) الماضي إلى 716 شهيدا، وتزامن ذلك مع تنفيذ قوات الاحتلال اقتحامات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة.
ووفقا للأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، كان من بين شهداء الضفة 160 طفلا، و10 نساء، و9 مسنين، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5750 جريحا.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الشاب ياسر رائد مطير من مخيم قلنديا متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال لمحيط المخيم امس.
وفي وقت لاحق امس شيعت جماهير فلسطينية في بلدة ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ، جثمان الشهيد مطير.
وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وصولا إلى منزل عائلته في المخيم لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل الصلاة على جثمانه الطاهر في مسجد مخيم قلنديا الكبير، ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.
وردد المشيعون الهتافات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والداعية إلى تعزيز الوحدة الوطنية.
وفي نابلس شمالي الضفة، أصيب فلسطينيون بحالات اختناق خلال قمع جيش الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بلدة بيتا.
وتتعرض بلدة بيتا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستعمرين، عقب إقامة البؤرة الاستعمارية "أفيتار" عنوة على أراضي الاهالي في قمة جبل صبيح.
وفي السادس من شهر أيلول(سبتمبر) الحالي، قتلت قوات الاحتلال المتضامنة الأميركية التركية عايشة-نور إيجي (26 عاما) خلال مشاركتها إلى جانب أهالي بلدة بيتا في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، لتنضم إلى 17 شهيدا ارتقوا في البلدة منذ إقامة بؤرة "أفيتار" في أيار(مايو) 2021.
واقتحمت قوة صهيونية قرية تل جنوب غرب المدينة، وسط إطلاق نار كثيف، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات مع فلسطينيين، كما اقتحمت حي عراق التايه داخل المدينة وداهمت بناية سكنية.
وافادت مصادر محلية بأن جيبات احتلالية اقتحمت قرية عراق التايه، وعددا من شوارع المنطقة الشرقية، وداهمت عددا من المنازل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات خلال الاقتحام.
من جهتها، قالت كتيبة نابلس في سرايا القدس إن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال في محور كلية الروضة، وأكدوا إمطار قوات الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة.
واقتحمت قوات صهيونية بلدة يعبد التابعة لمدينة جنين وداهمت عددا من المنازل ونصبت قناصة على أسطح عدد منها في الحي الشمالي واعتقلت شابين عقب مداهمة منزلي ذويهما.
وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المدمع صوب فلسطينيين ومنازلهم.
في المقابل، أفادت وسائل إعلام عبرية بإطلاق نار استهدف حافلة للمستوطنين قرب مدينة جنين شمالي الضفة صباح امس.
وأضافت أن أضرارا لحقت بحافلة المستوطنين، وهرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال لمداهمة المنطقة.
من جانب آخر، ارتفعت حصيلة ضحايا عملية الاحتلال العسكرية في بلدة قباطية جنوبي محافظة جنين إلى 7 شهداء و12 جريحا.
وتخلل العملية اقتحام منازل عدة وتحويلها إلى ثكنة عسكرية وشن حملة اعتقالات في البلدة، قبل أن يسحب جيش الاحتلال آلياته وجنوده من البلدة في وقت لاحق مساء اول من أمس الخميس.
وهذا الاقتحام الثاني لقباطية خلال يومين، وحاصر منزلا واعتقل فلسطينيا، قبل أن ينسحب.
وفي وقت لاحق امس، شيعت جماهير غفيرة في بلدة قباطية جنوب جنين، جثامين ثلاثة شهداء ارتقوا خلال عدوان الاحتلال على البلدة.
وردد المشيعون الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين، وبجريمة التنكيل بجثامين 4 شهداء في البلدة قبل احتجازها.
وفي الخليل، اعتقل جيش الاحتلال 3 فلسطينيين، وصادر مركبات ببلدة إذنا.
وفي مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات للاحتلال أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المدمع على فلسطينيين.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بير زيت وترمسعيا شمالي رام الله بالضفة الغربية.
93 عملا مقاوما بالضفة والقدس
وثق مركز معلومات فلسطين "معطي"، 93 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال الأسبوع الماضي، أدت إلى استشهاد 13 فلسطينيا.
وأشار المركز إلى أنه وقعت عملية طعن بطولية، إلى جانب 16 عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال.
وأضاف أن مقاومين فجروا 11 عبوة ناسفة ضمن تصديهم، لاقتحامات الاحتلال المتكررة لمدن ومخيمات الضفة الغربية، إضافة إلى التصدي لستة اعتداءات شنها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وأدت أعمال المقاومة إلى الإضرار بإحدى مركبات المستوطنين، وإحراق مركبة أخرى، فيما اندلعت مواجهات عنيف مع قوات الاحتلال في 47 نقطة، تخللها إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات.
وفي سياق آخر، خرجت على مدار الأسبوع الماضي تسع مظاهرات شعبية منددة بجرائم الاحتلال، وضد حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي.
40 ألفا يصلون الجمعة في "الأقصى"
أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الوصول إلى المسجد.
وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وعرقلت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر باب الأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا منهم.
وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة، وتمنع العديد من المواطنين الفلسطينيين من أداء الصلاة.
وتحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.
ومنذ بدء العدوان الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، في تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة.-(وكالات)

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