شهداء وجرحى في غزة.. والقسام توقع جنودا صهاينة قتلى وجرحى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غزة - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، منذ فجر أمس، جراء القصف الصهيوني على مناطق متفرقة من محافظات قطاع غزة.
في حين، أعلنت كتائب القسام قتل وإصابة عدد من الجنود الصهاينة داخل منزل تحصنوا فيه جنوب قطاع غزة.
واستشهد، 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون في قصف
للاحتلال استهدف بعد ظهر أمس، مركبة ومبنيين سكنيين في مدينتي غزة ورفح.
وذكرت مصادر محلية أن 7 شهداء على الأقل ارتقوا لدى قصف طائرات الاحتلال منزلين لعائلة ضهير، في منطقة مصبح شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.
كما أعلن عن استشهاد 3 آخرين وإصابة عدد آخر، جراء استهداف الاحتلال مركبة قرب مفترق عباس غرب مدينة غزة.
واستشهد تسعة فلسطينيين وأصيب آخرون، بقصف طائرات الاحتلال منزلا في محيط تبة النويري غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.
وفجر أمس، انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين 6 شهداء، بينهم أطفال، جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية لعائلة "أبو الهطل" في عمارة سعد بمحيط متنزه البلدية وسط مدينة غزة.
كما انتشلت الطواقم سبعة شهداء وعدد من الإصابات، إثر استهداف منزل سكني لعائلة "الشيخ" خلف منجرة العشي في منطقة الدرج وسط مدينة غزة.
وفي شمال القطاع، أصيب صباح اليوم ثلاثة آخرين، باستهداف قوات الاحتلال سيارة في شارع البنات ببيت حانون.
كما استهدفت طائرات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في شارع الشعف شرقي مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد فلسطيني.
وفي السياق، نسفت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية جنوب شرقي غزة، وعددا من المباني شمال مخيم النصيرات.
إلى ذلك، دعا نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تيد شيبان، إلى وقف إطلاق النار فورا لحماية الأطفال في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وأكد شيبان في تصريح صحفي، استشهاد أكثر من 14.000 طفل في غزة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، مشددا على أهمية وضع حل سياسي يضمن حقوق الأطفال.- (وكالات)
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