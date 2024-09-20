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شهداء وجرحى في غزة.. والقسام توقع جنودا صهاينة قتلى وجرحى

9/20/2024 3:14:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، منذ فجر أمس، جراء القصف الصهيوني على مناطق متفرقة من محافظات قطاع غزة.
في حين، أعلنت كتائب القسام قتل وإصابة عدد من الجنود الصهاينة داخل منزل تحصنوا فيه جنوب قطاع غزة.
واستشهد، 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف بعد ظهر أمس، مركبة ومبنيين سكنيين في مدينتي غزة ورفح.
وذكرت مصادر محلية أن 7 شهداء على الأقل ارتقوا لدى قصف طائرات الاحتلال منزلين لعائلة ضهير، في منطقة مصبح شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.
كما أعلن عن استشهاد 3 آخرين وإصابة عدد آخر، جراء استهداف الاحتلال مركبة قرب مفترق عباس غرب مدينة غزة.
واستشهد تسعة فلسطينيين وأصيب آخرون، بقصف طائرات الاحتلال منزلا في محيط تبة النويري غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.
وفجر أمس، انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين 6 شهداء، بينهم أطفال، جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية لعائلة "أبو الهطل" في عمارة سعد بمحيط متنزه البلدية وسط مدينة غزة.
كما انتشلت الطواقم سبعة شهداء وعدد من الإصابات، إثر استهداف منزل سكني لعائلة "الشيخ" خلف منجرة العشي في منطقة الدرج وسط مدينة غزة.
وفي شمال القطاع، أصيب صباح اليوم ثلاثة آخرين، باستهداف قوات الاحتلال سيارة في شارع البنات ببيت حانون.
كما استهدفت طائرات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في شارع الشعف شرقي مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد فلسطيني.
وفي السياق، نسفت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية جنوب شرقي غزة، وعددا من المباني شمال مخيم النصيرات.
إلى ذلك، دعا نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تيد شيبان، إلى وقف إطلاق النار فورا لحماية الأطفال في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وأكد شيبان في تصريح صحفي، استشهاد أكثر من 14.000 طفل في غزة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، مشددا على أهمية وضع حل سياسي يضمن حقوق الأطفال.- (وكالات)

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