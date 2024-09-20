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استهدفت قياديا واجتماعا عسكريا لحزب الله.. قتلى وجرحى بغارة للاحتلال

9/20/2024 3:14:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بيروت - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس، ارتفاع عدد الشهداء في غارة الاحتلال الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى 12 قتيلا بينهم أطفال، بالإضافة إلى 59 جريحا وصلوا إلى المستشفيات، بينهم ثمانية توصف حالتهم بالحرجة.
فيما أكدت وسائل إعلام صهيونية أن الهجوم استهدف القيادي العسكري في حزب الله إبراهيم عقيل، خلال اجتماع عسكري لقيادات من وحدة الرضوان في حزب الله.
وقصفت طائرات الاحتلال بعدة صواريخ بناية سكنية في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "طائرة حربية معادية من نوع F35 شنت غارة بصاروخين على الأقل مستهدفة شقة في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية"، مشيرة إلى أن مركبات الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى المكان، وتعمل طواقمها على نقل الإصابات، وسط انتشار للجيش اللبناني.
وأضافت أن "الغارة المعادية جاءت في ساعة الذروة، ما تسبب بخسائر بشرية".
وتابعت أن "المبنى المستهدف في الضاحية الجنوبية بالقرب من مجمع القائم أصيب بأربعة صواريخ. وتواصل مركبات الإسعاف نقل شهداء وجرحى من المنطقة، وبينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، كون المبنى يقطنه مواطنون في منطقة مكتظة بالسكان".
وألحقت الغارة، دمارا في الشقة المستهدفة، وفي باقي شقق البناية، وفي المركبات المركونة أمامها.
وتواصل طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته، منذ ساعات أمس، قصف عدة بلدات ومواقع في جنوب لبنان، منها: ميس الجبل وكفر كلا والعديسة والطيبة وعيترون ويارون ووادي زبقين وحانين وبيت ليف وكفر شوبا وعيتا الشعب.
وأفاد مصدر أمني بأن الغارة على الضاحية الجنوبية استهدفت مسؤولين أمنيين وعسكريين بحزب الله، من بينهم مسؤول العمليات الخاصة في حزب الله إبراهيم عقيل.
وقالت إذاعة الجيش الصهيوني إن "سلاح الجو نفذ غارة دقيقة في بيروت استهدفت اجتماعا عسكريا لحزب الله، وليس واضحا ما إذا كان قد تم اغتيال إبراهيم عقيل".
وقالت مصادر طبية إن "الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية خلّفت 12 قتيلا بينهم 3 من قادة وحدة الرضوان و59 جريحا بينهم 8 في حالة حرجة"، في حين لم يصدر عن حزب الله أي تفاصيل عن مصير القيادي المستهدف.
بدوره، أكد موقع "والا" الصهيوني أن تقديرات أولية تفيد بأن الغارة نفذت خلال اجتماع لقيادات من حزب الله.
وفي أول رد فعل، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن استهداف منطقة مأهولة بالضاحية الجنوبية يثبت أن العدو الإسرائيلي لا يقيم وزنا لأي اعتبار إنساني وقانوني.
في المقابل أوضح مسؤول كبير لهيئة الإذاعة للكيان المحتل أن "تل أبيب تتأهب لرد من حزب الله بعد الغارة على بيروت وكل شيء مطروح على الطاولة".
وأضاف المسؤول الصهيوني "لا توجد خطوط حمراء حاليا والهدف هو ملاحقة حزب الله". بدوره، أكد جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن إسرائيل لم تخطر واشنطن بشكل مسبق بخصوص الهجوم على بيروت.
ونصح كيربي بقوة الأميركيين بعدم السفر إلى لبنان في الوقت الحالي.
من جهتها، نصحت الخارجية البريطانية مواطنيها بمغادرة لبنان فورا، كما نصحت بعدم السفر إلى لبنان لأي سبب.
ويشغل إبراهيم عقيل المعروف أيضا باسم تحسين منصب رئيس دائرة العمليات الخاصة، إضافة لعضوية المجلس الجهادي أعلى هيئة عسكرية في حزب الله.
وسبق أن اتهمت الولايات المتحدة عقيل بالمساهمة في تفجير السفارة الأميركية في بيروت عام 1983 وعرضت مكافأة قدرها 7 ملايين دولار للحصول على معلومات عنه.
ومنذ 8 تشرين الأول(اكتوبر) 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله من جهة، والجيش الصهيوني من جهة أخرى قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.
وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي يشنها الاحتلال بدعم أميركي على قطاع غزة، والتي خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.-(وكالات)

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