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الدفاع المدني يخمد حريق مستودع مفروشات في إربد

9/20/2024 3:12:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استجابت فرق الإطفاء التابعة لمديرية دفاع مدني شرق اربد اليوم لحريق شب في مستودع تابع لاحد معارض المفروشات في محافظة اربد.


وأوضح الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء التي تميزت بسرعة استجابتها وجاهزيتها العالية اخمدت الحريق في المستودع الذي احتوى على اثاث جاهز قدرت مساحته ب(170) متر في منطقة شارع الهاشمي.
‏ونتج عن الحريق اصابة سيدة بضيق في التنفس اثر استنشاقها للادخنة وتولت فرق الاسعاف الاسعافات الاولية اللازمة لها ونقلها الى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي لتلقي العلاج، وبوشر التحقيق.

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