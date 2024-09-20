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كيف سينعكس مشروع الهيدروجين الأخضر على العقبة؟

9/20/2024 3:12:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- يؤكد خبراء بيئيون ومستثمرون، أن مضي العقبة باتجاه مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء، تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي، من شأنه مواكبة الأهداف الساعية إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات الاستثمار وتشغيل العمالة الوطنية بشكل عام، إلى جانب دعم الصناعات الخضراء وتحول المدينة الساحلية إلى مدينة خضراء وفقا لإستراتيجية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأضافوا، أن الأردن ينظر إلى الهيدروجين الأخضر بوصفه أحد القطاعات الواعدة للنمو الاقتصادي في البلاد، خاصة مع دمجه بقطاع الأسمدة، في ظل خطط إستراتيجية تستهدف تحويل المملكة إلى مركز عالمي في الصناعات عالية القيمة، وكذلك استغلال تطور الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة التي وصلت إلى 27 % عام 2022، والعمل لمضاعفة الإنتاج ليصل إلى 50 % في عام 2030، مشيرين إلى أن موقع الأردن الإستراتيجي على البحر الأحمر يعد موقعا جذابا لدعم الهيدروجين الأخضر في البلاد.
علميا، يتم إنتاج الأمونيا الخضراء عن طريق تفاعل الهيدروجين والنتروجين معا عند درجات حرارة مرتفعة وضغط عال، فيما يعرف بعملية "هابر-بوش" (Haber-Bosch). وعلى عكس "الأمونيا البنية"، التي يتم تصنيعها باستخدام الوقود الأحفوري أو الغاز الطبيعي كمادة وسيطة، فإن المواد الخام للأمونيا الخضراء هي الهيدروجين الذي يتم الحصول عليه من خلال التحليل الكهربائي للماء.
وتعمل الأمونيا الخضراء، التي تنتج عن تفاعل النيتروجين مع الهيدروجين الأخضر الناتج عن التحليل الكهربائي من مصادر الطاقة المتجددة، على تقليل انبعاثات غازات الدفيئة المنبثقة من الأسمدة الضرورية للتنمية الزراعية، في وقت تواجه الكثير من البلدان، بما في ذلك أوروبا، تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي حسب دراسات عالمية.
وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة قد وقعتا مع شركة أمونيا الأردن الخضراء المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اتفاقية استخدام الأراضي المحددة لبناء وتطوير الدراسات اللازمة لإنتاج وصناعة الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في الأردن، بكلفة تصل إلى مليار و200 مليون يورو توفر ما يقارب 8 آلاف فرصة عمل.
ووفق رئيس مجلس إدارة شركة أمونيا الأردن الخضراء الدكتور وائل سليمان، فإن هذه الاتفاقية تعتبر المرحلة الثالثة من برنامج العمل لإنشاء محطة لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم العام الماضي مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالمرحلة الأولى، التزمت الشركة بتسليم الدراسات الأولية ودراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء محطة لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية ما بين 100-300 ألف طن.
وقال سليمان، "إنه تم تسليم الدراسات الأولية خلال شهر أيار (مايو) من العام الحالي، والتي أثبتت جدوى إنشاء هذه المحطة، ويتم توقيع اتفاقية استخدام الأراضي لأعمال الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية النهائية والدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، للبدء بعد إنهائها بالدخول في مرحلة بناء هذا الاستثمار المميز"، مؤكدا "أن الشركة تسعى من خلال إستراتيجيتها إلى أن تكون المملكة مركزا عالميا لتصدير الأمونيا الخضراء إلى دول العالم، حيث إنه من المتوقع أن تكون المملكة من أوائل الدول التي ستنتج هذه المادة، وهي منتج يستخدم في العديد من الصناعات الصديقة بالبيئة، أهمها الأسمدة الزراعية، والبلاستيك، والأدوية، والكثير من الصناعات المهمة".
وبحسب مستشار الشركة شرحبيل ماضي، "فإن تلك المشاريع والإستراتيجيات تستهدف تعزيز قدرات الدولة في مجال استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، إلى جانب استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي مع استغلال الإمكانات المتاحة على الصعيد الوطني من كفاءات وبنية تحتية صناعية وطاقية متوفرة لا سيما موقع العقبة الإستراتيجي".
وأكد ماضي، أن هذا الاستثمار يعمل على خلق ما يزيد على 8 آلاف فرصة عمل خلال مرحلة البناء التي تستمر ثلاث سنوات، وما يزيد على 700 فرصة عمل دائمة في مجالات مختلفة، أهمها الهندسة الكيميائية والصناعية والكهربائية والمهن المساعدة المتخصصة، لافتا إلى أن الشركة ستعمل على إطلاق برامج تدريبية لأبناء المجتمع المحلي وإطلاق برامج أكاديمية متخصصة في الهيدروجين الأخضر، وستقام محطة الإنتاج على مساحة 30 هكتارا في المنطقة المخصصة للصناعات الكيميائية في المنطقة الجنوبية القريبة من منظومة الموانئ. كما ستقام محطة لإنتاج الطاقة الشمسية على مساحة 10 كيلومترات مربعة قابلة للزيادة بناء على كمية الإنتاج.
أما الخبير البيئي محمد الشقارين، فأكد من جهته، أن الأردن يخطو خطوات كبيرة نحو ريادة المنطقة في مجال الهيدروجين الأخضر، وكان قبلها السعي إلى ريادة الطاقة المتجددة وسط منافسة كبيرة مع دول المنطقة، مشددا على أن ما يميز العقبة بهذه المشاريع هو تمتعها بالعديد من نقاط القوة نتيجة توجهها نحو الاستثمار في مصادر الطاقة الخضراء الاقتصادية، بالإضافة إلى سعي بعض المصانع إلى التحول للطاقة النظيفة مما يوفر ميزة تنافسية كبيرة.
من جانبه، قال رئيس مجلس المفوضين نايف الفايز، إن الاتفاقية مع شركة أمونيا جاءت بالتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في سبيل المضي قدما لتنفيذ مشاريع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المملكة الأردنية الهاشمية، وتنفيذا للخطة الإستراتيجية للسلطة بدعم الصناعات الخضراء والتحول إلى مدينة خضراء، مؤكدا أن هذه المشاريع النوعية تعد جزءا أساسيا ومهما من رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات الاستثمار وتشغيل العمالة الوطنية بشكل عام.
وأوضح الفايز، أن مثل هذه المشاريع جاءت للتنوع في الاستخدام الأمثل، حيث إن سعينا المستمر، ننتهجه على خطى جلالة الملك، الذي يشدد على أهمية تطوير قطاع الطاقة النظيفة في كافة مجالاتها، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، الذي سيحفز ويجذب العديد من الأعمال التي تستخدم الطاقة الخضراء بديلا عن الموارد الأخرى ذات الأثر السلبي على البيئة، والتي من شأنها أن تعزز فرص النمو الاقتصادي للوصول إلى التنمية المستدامة.
وبناء على الاتفاقية، فقد روعي في المشروع الوصول إلى توليد الكهرباء من مصادر متجددة والاستخدام الذاتي أو بيع منتج كهربائي كافٍ لإنتاج 100 ألف طن، وللوصول إلى 300 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا باستخدام الطاقة الشمسية والمياه المحلاة من البحر.
يشار إلى أن المشروع سيعتمد اعتمادا كليا على إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال إنشاء محطات لتوليدها تصل طاقتها إلى 670 ميجا واط، وسيستخدم أنظمة تخزين طاقة مرتبطة بها.

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