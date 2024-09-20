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جرش.. تجمعات سكنية تستنزف قدرات بلدية المعراض وشكاوى لأهالي الحدادة

9/20/2024 3:12:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش- تتواصل شكاوى سكان بلدة الحدادة التابعة لبلدية المعراض في محافظة جرش، لا سيما أن أكثر من أربعة تجمعات سكانية جديدة كانت تقيم في مخيم جرش باتت تشاركهم الخدمات، الأمر الذي أدى إلى تراجعها، وزيادة الضغط على البلدية.
ويأمل السكان أن تحل مشاكلهم بعد قرار حكومي بأن تتحول المعراض إلى لواء وإدخال المناطق السكانية الجديدة للتنظيم، وتخصيص موازنات خاصة فيها لتقديم الخدمات لها، علما أن سكانها غير مشمولين بخدمات وكالة الغوث وكانوا خرجوا من مخيم جرش نتيجة الضغط السكاني والاجتماعي، حيث يتجاوز عدد سكانه 32 ألف نسمة، وتحملوا عبء السكن في مناطق غير مخدومة خارج التنظيم للهروب من واقع الخدمات في المخيمات، إلا أن سكانا يرون أنه من الأولى أن تخصص مناطقهم وتدخل التنظيم وتخصص موازنات لتقديم خدمات عامة خاصة بهم.
ولا يجد سكان بلدة الحدادة وعددهم لا يتجاوز 4 آلاف نسمة، سوى الشكوى الرسمية إلى البلدية والجهات المعنية، لكن دون جدوى، على حد تعبيرهم، لا سيما وأن التجمعات السكانية الجديدة وهي المنشية والمنارة وجرن المسيح والخلال عدد السكان فيها لا يقل عن 20 ألف نسمة وتحتاج إلى خدمات أساسية أضعاف ما تحتاج إليه بلدة الحدادة.
إلا أن تحويل المعراض إلى لواء من شأنه تحسين الخدمات وزيادة مخصصاته المالية من مجلس المحافظة وباقي الدوائر الخدمية، بحيث يتم إدخال تلك المناطق السكانية الأربع إلى التنظيم وتخصيص موازنة خاصة بها، لا سيما أن سكانها هم من أبناء مخيم جرش واشتروا قطع أراض في هذه المناطق وبنوا فيها بيوتا ولا يمكن نقلهم أو ترحيلهم، فيما لا يوجد متسع في المخيم لاستيعاب هذه الأعداد، حتى تحول التمدد إلى قرى غرب المعراض وهي الأقرب إلى بلدية المعراض ومناطقها.
وقال سكان بلدة الحدادة، إن أبناء تلك المناطق السكنية عددهم لا يقل عن 20 ألف نسمة، يتقاسمون الخدمات الأساسية مع سكان البلدة، من جمع نفايات وإنارة وشبكة طرق وغيرها من الخدمات الأساسية، فيما مستوى الخدمات المتوفرة في الحدادة مخصص لـ4 آلاف نسمة فقط وسكان القرى الجديدة وهي خارج التنظيم أصلا كثير ويحتاجون إلى كادر عمل كبير وخدمات متعددة يوميا.
ويشكو سكان بلدة الحدادة منذ سنوات، من تراجع مستوى الخدمات التي تقدم لمنطقتهم، وأهمها خدمات النظافة والإنارة والتعبيد وفتح الطرق، في حين تضطر بليدة المعراض إلى تغطية المناطق الأربع الأخرى حتى لا تشهد مكاره صحية.
وقال المواطن مزيد الزعبي، إن بلدة الحدادة لا يتجاوز عدد عمال الوطن فيها الـ6 عمال، وهم بالكاد يغطون منطقتهم، مشيرا إلى أن تقديم الخدمات للتجمعات القريبة من مخيم جرش وسكانها من أبناء المخيم، شكل ضغطًا كبيرا على خدمات الحدادة، وخاصة خدمات جمع النفايات في فصل الصيف مما تسبب في تشكل مكاره صحية، عدا عن سوء أوضاع الطرقات وعدم شمولها بمشاريع التعبيد.
ويطالب الزعبي، أن تقدم المنظمات التي تعنى بأمور اللاجئين الخدمات الأساسية لسكان هذه التجمعات، نظرا لظروفهم الاقتصادية ووجودهم في مناطق سكنية تقع خارج التنظيم أصلًا وكون قاطني هذه القرى هم أبناء مخيم جرش والذين يهربون من الضغط السكاني داخل المخيم إلى تجمعات سكانية جديدة استحدثت بجانب المخيم وهي أراض خارج التنظيم أصلا وكان من الأولى أن ينتقلوا إلى قرى داخل التنظيم لضمان الحصول على الخدمات الأساسية.
بدوره، أكد رئيس قسم الصحة والسلامة العامة في البلدية المهندس مظهر الرماضنة لـ"الغد"، أن "بلدية المعراض تتحمل مسؤولية تقديم الخدمات الأساسية للتجمعات القريبة من مخيم جرش، والتي يسكنها أبناء المخيم، وهي ما تزال خارج التنظيم وهي الخلال والمنارة والجرن والمنشية وقرى أخرى حديثة ما تزال بدون أسماء وهي توسعات لتجمعات سكانية خرجت من مخيم جرش ويصعب حصرها لتعددها".
وقال، "إن هذه التجمعات جميعها تقع ضمن اختصاص بلدة الحدادة، حيث تقدم لهم الخدمات بشكل إنساني واجتماعي، على الرغم من أنه يحمل البلدية أعباء مالية إضافية".
ويعتقد الرماضنة، "أنه من الأولى أن تقدم وكالة الغوث للاجئين الخدمات الأساسية لهم، وأن يتم توفير الخدمات لسكان هذه التجمعات خاصة وأنها خارج التنظيم وسكانها هم أبناء مخيم جرش، الذين هربوا من المخيم إلى المناطق المجاورة لشدة الضغط السكاني والاجتماعي، الذي يعاني منه مخيم جرش"، مشيرا إلى "أن سكان هذه التجمعات لا يحملون أرقاما وطنية أصلا، لكن عددا من المستثمرين قاموا بشراء الأراضي وبيعها لأبناء المخيم بطرق ميسرة".
وبين، "أن وزارة البلديات توافق على موازنة بلدية المعراض التي يقدر عدد سكانها بـ62 ألف نسمة بدون سكان التجمعات الأربعة الجديدة، والبلدية تقدم لهم خدمات كغيرها من المناطق المخدومة، لا سيما أنها تقع في أراضي الحدادة وخارج حدود مخيم جرش الذي تقدم له الخدمات لجنة خدمات مخيم جرش".
إلى ذلك، أكد مصدر مطلع في بلدية المعراض، "أن البلدية تقدم الخدمات للمنطقة التابعة لها وهي داخل التنظيم وهي بلدة الحدادة، بالإضافة لكافة القرى الأخرى التي تقع على حدود المنطقة مع المخيم وهي خارج التنظيم أصلا وهي قرى حديثة وجميع سكانها من أبناء مخيم جرش الذين هربوا من الضغط السكاني داخل مخيم جرش".
وأوضح، "أن عدد عمال الوطن المخصص للمنطقة مع الزيادة 8 عمال فقط، وعددهم لا يغطي جزءا بسيطا من المساحة التابعة للحدادة، وفيها أكثر من 25 حوضا مما شكل مكاره صحية في العديد من القرى والمناطق، لا سيما أن هذه القرى تستخدم كمكبات للنفايات كذلك كونها خارج التنظيم مما يستدعي تنظيم حملات وتجهيز آليات كبيرة لجمع هذه المكاره الصحية التي تؤرق السكان وتعتبر كارثة بيئية وصحية".
وبين المصدر ذاته، "أن هذه القرى الجديدة المستحدثة وعددها 7 قرى جديدة ما تزال خارج التنظيم وتنافس بلدة الحدادة على الخدمات الأساسية من جمع النفايات والإنارة والحاويات وفتح وتعبيد الطرقات وعطاءات الأرصفة وتعاني من تشوهات، وما تزال بحاجة إلى طرق ووحدات إنارة وحاويات وغيرها من الخدمات كونها جديدة وغير مخدومة بما فيه الكفاية ولا توجد إمكانيات في منطقة الحدادة لتسيطر على الخدمات في هذه المناطق كافة، ولا تقدم لهم وكالة الغوث أي خدمة من الخدمات التي تقدمها لسكان مخيم جرش، مع العلم أن المسافة الفاصلة بين هذه القرى والمخيم بضعة أمتار فقط وهي امتداد طبيعي وجغرافي للمخيم".
يشار إلى أن العديد من أبناء مخيم جرش، بدأوا بمغادرة السكن بالمخيم تدريجيا نحو المناطق المجاورة، لشدة الازدحام السكاني بالمخيم ونقص الخدمات فيه، إضافة إلى الضغوط الاجتماعية داخل المخيم، الذي يتجاوز عدد سكانه 30 ألف نسمة، خاصة بعد مكرمة جلالة الملك في السماح لأبناء مخيم جرش بتملك دونم أرض لغايات السكن، وفق رئيس لجنة خدمات المخيم خضر العبسي.
وأضاف العبسي، "أن الأغلبية العظمى خرجت من داخل المخيم للضغط الكبير على الخدمات، والضغط السكاني في المخيم على مساحة أرض صغيرة مقارنة بالعدد، مما أجبر المواطنين للبحث عن بدائل مناسبة وخاصة الذين يمتلكون مهنة أو تجارة أو حرفة معينة توفر لهم دخلًا شهريًا مناسبًا. ولولا الظروف الاقتصادية لأبناء المخيم لكان عدد السكان الذين يخرجون من المخيم أكثر بكثير من هذه الأعداد، إلا أن خروجهم يحتاج إلى شراء أرض وبناء مساكن وهي تحتاج إلى مبالغ مالية".
وأشار إلى "أن الخدمات التي تقدمها لجنة تحسين المخيم ووكالة الغوث تقدم فقط للسكان داخل حدود المخيم، أما السكان الذين يقطنون خارج حدود المخيم، حتى لو كانوا من أبناء المخيم، فهم غير مخدومين والجهة التي تقدم لهم خدمات هي الجهة التي يقطنون في أراضيها وهي بلدية المعراض".
إلى ذلك، قال أحد أبناء مخيم جرش، مهند عبد الرزاق، "إن الآلاف باتوا يهجرون المخيم ويقومون بشراء أراض، ويتحمّلون مشاق العيش في مناطق خارج التنظيم خاصة بعد المكرمة الملكية في تسجيل دونم أرض بأسمائهم لغايات بناء مساكن، على الرغم من أنهم لا يحملون أي وثيقة باستثناء جواز سفر مؤقت يجدد كل عامين، لكنهم يبحثون عن التوسع والهروب من الضغط الاجتماعي والسكاني من داخل المخيم بغض النظر عن مستوى الخدمات التي تقدم لهم في القرى التي تقع خارج التنظيم".
ويرى غبد الرزاق، "أن هذا الهروب من داخل المخيم يقوم به أبناؤه منذ سنوات إلى مناطق خارج التنظيم رغم عدم توفر شبكات المياه والطرق والإنارة فيها"، مشيرا إلى "أن جمع النفايات يتم بشكل غير منظم ومتقطع، مما يجبر السكان على جمع النفايات بواسطة سياراتهم والتخلص منها للحد من الروائح الكريهة التي تنبعث منها بين الأحياء السكنية".
ويعاني سكان هذه التجمعات أصلا من استخدامهم لطرق ترابية وزراعية غير معبدة وعدم تركيب وحدات إنارة وقلة عدد الحاويات وعمال الوطن وتحول مواقع قريبة من مساكنهم إلى مكاره صحية.

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