جرش.. تجمعات سكنية تستنزف قدرات بلدية المعراض وشكاوى لأهالي الحدادة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صابرين الطعيمات
جرش- تتواصل شكاوى سكان بلدة الحدادة التابعة لبلدية المعراض في محافظة جرش، لا سيما أن أكثر من أربعة تجمعات سكانية جديدة كانت تقيم في مخيم جرش باتت تشاركهم الخدمات، الأمر الذي أدى إلى تراجعها، وزيادة الضغط على البلدية.
ويأمل السكان أن تحل مشاكلهم بعد قرار حكومي
بأن تتحول المعراض إلى لواء وإدخال المناطق السكانية الجديدة للتنظيم، وتخصيص موازنات خاصة فيها لتقديم الخدمات لها، علما أن سكانها غير مشمولين بخدمات وكالة الغوث وكانوا خرجوا من مخيم جرش نتيجة الضغط السكاني والاجتماعي، حيث يتجاوز عدد سكانه 32 ألف نسمة، وتحملوا عبء السكن في مناطق غير مخدومة خارج التنظيم للهروب من واقع الخدمات في المخيمات، إلا أن سكانا يرون أنه من الأولى أن تخصص مناطقهم وتدخل التنظيم وتخصص موازنات لتقديم خدمات عامة خاصة بهم.
ولا يجد سكان بلدة الحدادة وعددهم لا يتجاوز 4 آلاف نسمة، سوى الشكوى الرسمية إلى البلدية والجهات المعنية، لكن دون جدوى، على حد تعبيرهم، لا سيما وأن التجمعات السكانية الجديدة وهي المنشية والمنارة وجرن المسيح والخلال عدد السكان فيها لا يقل عن 20 ألف نسمة وتحتاج إلى خدمات أساسية أضعاف ما تحتاج إليه بلدة الحدادة.
إلا أن تحويل المعراض إلى لواء من شأنه تحسين الخدمات وزيادة مخصصاته المالية من مجلس المحافظة وباقي الدوائر الخدمية، بحيث يتم إدخال تلك المناطق السكانية الأربع إلى التنظيم وتخصيص موازنة خاصة بها، لا سيما أن سكانها هم من أبناء مخيم جرش واشتروا قطع أراض في هذه المناطق وبنوا فيها بيوتا ولا يمكن نقلهم أو ترحيلهم، فيما لا يوجد متسع في المخيم لاستيعاب هذه الأعداد، حتى تحول التمدد إلى قرى غرب المعراض وهي الأقرب إلى بلدية المعراض ومناطقها.
وقال سكان بلدة الحدادة، إن أبناء تلك المناطق السكنية عددهم لا يقل عن 20 ألف نسمة، يتقاسمون الخدمات الأساسية مع سكان البلدة، من جمع نفايات وإنارة وشبكة طرق وغيرها من الخدمات الأساسية، فيما مستوى الخدمات المتوفرة في الحدادة مخصص لـ4 آلاف نسمة فقط وسكان القرى الجديدة وهي خارج التنظيم أصلا كثير ويحتاجون إلى كادر عمل كبير وخدمات متعددة يوميا.
ويشكو سكان بلدة الحدادة منذ سنوات، من تراجع مستوى الخدمات التي تقدم لمنطقتهم، وأهمها خدمات النظافة والإنارة والتعبيد وفتح الطرق، في حين تضطر بليدة المعراض إلى تغطية المناطق الأربع الأخرى حتى لا تشهد مكاره صحية.
وقال المواطن مزيد الزعبي، إن بلدة الحدادة لا يتجاوز عدد عمال الوطن فيها الـ6 عمال، وهم بالكاد يغطون منطقتهم، مشيرا إلى أن تقديم الخدمات للتجمعات القريبة من مخيم جرش وسكانها من أبناء المخيم، شكل ضغطًا كبيرا على خدمات الحدادة، وخاصة خدمات جمع النفايات في فصل الصيف مما تسبب في تشكل مكاره صحية، عدا عن سوء أوضاع الطرقات وعدم شمولها بمشاريع التعبيد.
ويطالب الزعبي، أن تقدم المنظمات التي تعنى بأمور اللاجئين الخدمات الأساسية لسكان هذه التجمعات، نظرا لظروفهم الاقتصادية ووجودهم في مناطق سكنية تقع خارج التنظيم أصلًا وكون قاطني هذه القرى هم أبناء مخيم جرش والذين يهربون من الضغط السكاني داخل المخيم إلى تجمعات سكانية جديدة استحدثت بجانب المخيم وهي أراض خارج التنظيم أصلا وكان من الأولى أن ينتقلوا إلى قرى داخل التنظيم لضمان الحصول على الخدمات الأساسية.
بدوره، أكد رئيس قسم الصحة والسلامة العامة في البلدية المهندس مظهر الرماضنة لـ"الغد"، أن "بلدية المعراض تتحمل مسؤولية تقديم الخدمات الأساسية للتجمعات القريبة من مخيم جرش، والتي يسكنها أبناء المخيم، وهي ما تزال خارج التنظيم وهي الخلال والمنارة والجرن والمنشية وقرى أخرى حديثة ما تزال بدون أسماء وهي توسعات لتجمعات سكانية خرجت من مخيم جرش ويصعب حصرها لتعددها".
وقال، "إن هذه التجمعات جميعها تقع ضمن اختصاص بلدة الحدادة، حيث تقدم لهم الخدمات بشكل إنساني واجتماعي، على الرغم من أنه يحمل البلدية أعباء مالية إضافية".
ويعتقد الرماضنة، "أنه من الأولى أن تقدم وكالة الغوث للاجئين الخدمات الأساسية لهم، وأن يتم توفير الخدمات لسكان هذه التجمعات خاصة وأنها خارج التنظيم وسكانها هم أبناء مخيم جرش، الذين هربوا من المخيم إلى المناطق المجاورة لشدة الضغط السكاني والاجتماعي، الذي يعاني منه مخيم جرش"، مشيرا إلى "أن سكان هذه التجمعات لا يحملون أرقاما وطنية أصلا، لكن عددا من المستثمرين قاموا بشراء الأراضي وبيعها لأبناء المخيم بطرق ميسرة".
وبين، "أن وزارة البلديات توافق على موازنة بلدية المعراض التي يقدر عدد سكانها بـ62 ألف نسمة بدون سكان التجمعات الأربعة الجديدة، والبلدية تقدم لهم خدمات كغيرها من المناطق المخدومة، لا سيما أنها تقع في أراضي الحدادة وخارج حدود مخيم جرش الذي تقدم له الخدمات لجنة خدمات مخيم جرش".
إلى ذلك، أكد مصدر مطلع في بلدية المعراض، "أن البلدية تقدم الخدمات للمنطقة التابعة لها وهي داخل التنظيم وهي بلدة الحدادة، بالإضافة لكافة القرى الأخرى التي تقع على حدود المنطقة مع المخيم وهي خارج التنظيم أصلا وهي قرى حديثة وجميع سكانها من أبناء مخيم جرش الذين هربوا من الضغط السكاني داخل مخيم جرش".
وأوضح، "أن عدد عمال الوطن المخصص للمنطقة مع الزيادة 8 عمال فقط، وعددهم لا يغطي جزءا بسيطا من المساحة التابعة للحدادة، وفيها أكثر من 25 حوضا مما شكل مكاره صحية في العديد من القرى والمناطق، لا سيما أن هذه القرى تستخدم كمكبات للنفايات كذلك كونها خارج التنظيم مما يستدعي تنظيم حملات وتجهيز آليات كبيرة لجمع هذه المكاره الصحية التي تؤرق السكان وتعتبر كارثة بيئية وصحية".
وبين المصدر ذاته، "أن هذه القرى الجديدة المستحدثة وعددها 7 قرى جديدة ما تزال خارج التنظيم وتنافس بلدة الحدادة على الخدمات الأساسية من جمع النفايات والإنارة والحاويات وفتح وتعبيد الطرقات وعطاءات الأرصفة وتعاني من تشوهات، وما تزال بحاجة إلى طرق ووحدات إنارة وحاويات وغيرها من الخدمات كونها جديدة وغير مخدومة بما فيه الكفاية ولا توجد إمكانيات في منطقة الحدادة لتسيطر على الخدمات في هذه المناطق كافة، ولا تقدم لهم وكالة الغوث أي خدمة من الخدمات التي تقدمها لسكان مخيم جرش، مع العلم أن المسافة الفاصلة بين هذه القرى والمخيم بضعة أمتار فقط وهي امتداد طبيعي وجغرافي للمخيم".
يشار إلى أن العديد من أبناء مخيم جرش، بدأوا بمغادرة السكن بالمخيم تدريجيا نحو المناطق المجاورة، لشدة الازدحام السكاني بالمخيم ونقص الخدمات فيه، إضافة إلى الضغوط الاجتماعية داخل المخيم، الذي يتجاوز عدد سكانه 30 ألف نسمة، خاصة بعد مكرمة جلالة الملك في السماح لأبناء مخيم جرش بتملك دونم أرض لغايات السكن، وفق رئيس لجنة خدمات المخيم خضر العبسي.
وأضاف العبسي، "أن الأغلبية العظمى خرجت من داخل المخيم للضغط الكبير على الخدمات، والضغط السكاني في المخيم على مساحة أرض صغيرة مقارنة بالعدد، مما أجبر المواطنين للبحث عن بدائل مناسبة وخاصة الذين يمتلكون مهنة أو تجارة أو حرفة معينة توفر لهم دخلًا شهريًا مناسبًا. ولولا الظروف الاقتصادية لأبناء المخيم لكان عدد السكان الذين يخرجون من المخيم أكثر بكثير من هذه الأعداد، إلا أن خروجهم يحتاج إلى شراء أرض وبناء مساكن وهي تحتاج إلى مبالغ مالية".
وأشار إلى "أن الخدمات التي تقدمها لجنة تحسين المخيم ووكالة الغوث تقدم فقط للسكان داخل حدود المخيم، أما السكان الذين يقطنون خارج حدود المخيم، حتى لو كانوا من أبناء المخيم، فهم غير مخدومين والجهة التي تقدم لهم خدمات هي الجهة التي يقطنون في أراضيها وهي بلدية المعراض".
إلى ذلك، قال أحد أبناء مخيم جرش، مهند عبد الرزاق، "إن الآلاف باتوا يهجرون المخيم ويقومون بشراء أراض، ويتحمّلون مشاق العيش في مناطق خارج التنظيم خاصة بعد المكرمة الملكية في تسجيل دونم أرض بأسمائهم لغايات بناء مساكن، على الرغم من أنهم لا يحملون أي وثيقة باستثناء جواز سفر مؤقت يجدد كل عامين، لكنهم يبحثون عن التوسع والهروب من الضغط الاجتماعي والسكاني من داخل المخيم بغض النظر عن مستوى الخدمات التي تقدم لهم في القرى التي تقع خارج التنظيم".
ويرى غبد الرزاق، "أن هذا الهروب من داخل المخيم يقوم به أبناؤه منذ سنوات إلى مناطق خارج التنظيم رغم عدم توفر شبكات المياه والطرق والإنارة فيها"، مشيرا إلى "أن جمع النفايات يتم بشكل غير منظم ومتقطع، مما يجبر السكان على جمع النفايات بواسطة سياراتهم والتخلص منها للحد من الروائح الكريهة التي تنبعث منها بين الأحياء السكنية".
ويعاني سكان هذه التجمعات أصلا من استخدامهم لطرق ترابية وزراعية غير معبدة وعدم تركيب وحدات إنارة وقلة عدد الحاويات وعمال الوطن وتحول مواقع قريبة من مساكنهم إلى مكاره صحية.
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