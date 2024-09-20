يخت فاخر في كاليفورنيا يتحول إلى كتلة نارية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -انفجر يخت فاخر في كاليفورنيا محمّلاً بالكثير من الألعاب النارية في ميناء مارينا ديل راي ليل أمس الأول الأربعاء، وتسبّب الانفجار في غرقه وسط ذعر كبير بين أصحاب القوارب الفاخرة التي كانت راسية أيضاً في نفس الميناء.
وكان "الأدميرال"، وهو قارب بمحرك ديزل مزدوج يبلغ طوله 30 متراً، راسياً في الميناء عندما اشتعلت فيه النيران، مما أدى إلى استجابة واسعة النطاق من إدارة الإطفاء في لوس أنجليس.
وبعد ساعتين فقط، غرق القارب الذي تبلغ قيمته نحو مليون دولار في الميناء مثيراً حالة ذعر، خوفاً من وصول النيران إلى القوارب الفاخرة الأخرى التي كانت ترسو في هذا الميناء.
ولحسن الحظ، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.
تضارب حول سبب الانفجار
بحسب صحيفة "نيويورك بوست"، تمكن شهود عيان من رصد ألسنة اللهب المشتعلة في اليخت، بالتزامن مع ألعاب نارية تتصاعد من اليخت مخلّفة سحابة سوداء ضخمة .
وفيما لم يصدر بيان رسمي يربط سبب الانفجار بالألعاب النارية، أكد شهود عيون رصدهم لهذه الألعاب فوق القارب مع بداية اندلاع الحريق من بينهم لين روز التي قالت: "رأيت النيران مشتعلة بالكامل، ومثل الكثيرين الذين يعيشون هنا، سمعت انفجاراً ورأيت ألعاباً نارية تنطلق من اليخت، والمزيد من ألسنة اللهب، ثم مشيت إلى هنا والتقطت مقطع فيديو".
ساعتان لإطفاء الحريق
بدت جهود إطفاء الحريق ناجحة في السيطرة على النيران من الخارج، إلا أن الحريق داخل القارب استمر في مقاومة خراطيم المياه، مما أدى إلى تدمير الجزء الداخلي وغرق القارب خلال ساعتين.
ونجا شخصان كانا على متنه، لكن لم تُفصح السلطات عن هويتهما.
من ناحية أخرى، أفاد شهود عيان بأن الحريق اندلع أثناء تزويد القارب بالوقود، مما أدى إلى اشتعال النيران وانتشار التلوث في مياه الميناء.
واستجاب المسؤولون البيئيون بسرعة بوضع حاجز لمنع امتداد التلوث إلى المياه المحيطة.
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