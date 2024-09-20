يخت فاخر في كاليفورنيا يتحول إلى كتلة نارية

MENAFN - Khaberni) خبرني -انفجر يخت فاخر في كاليفورنيا محمّلاً بالكثير من الألعاب النارية في ميناء مارينا ديل راي ليل أمس الأول الأربعاء، وتسبّب الانفجار في غرقه وسط ذعر كبير بين أصحاب القوارب الفاخرة التي كانت راسية أيضاً في نفس الميناء.





وكان "الأدميرال"، وهو قارب بمحرك ديزل مزدوج يبلغ طوله 30 متراً، راسياً في الميناء عندما اشتعلت فيه النيران، مما أدى إلى استجابة واسعة النطاق من إدارة الإطفاء في لوس أنجليس.





وبعد ساعتين فقط، غرق القارب الذي تبلغ قيمته نحو مليون دولار في الميناء مثيراً حالة ذعر، خوفاً من وصول النيران إلى القوارب الفاخرة الأخرى التي كانت ترسو في هذا الميناء.







ولحسن الحظ، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.





تضارب حول سبب الانفجار

بحسب صحيفة "نيويورك بوست"، تمكن شهود عيان من رصد ألسنة اللهب المشتعلة في اليخت، بالتزامن مع ألعاب نارية تتصاعد من اليخت مخلّفة سحابة سوداء ضخمة .





وفيما لم يصدر بيان رسمي يربط سبب الانفجار بالألعاب النارية، أكد شهود عيون رصدهم لهذه الألعاب فوق القارب مع بداية اندلاع الحريق من بينهم لين روز التي قالت: "رأيت النيران مشتعلة بالكامل، ومثل الكثيرين الذين يعيشون هنا، سمعت انفجاراً ورأيت ألعاباً نارية تنطلق من اليخت، والمزيد من ألسنة اللهب، ثم مشيت إلى هنا والتقطت مقطع فيديو".





ساعتان لإطفاء الحريق

بدت جهود إطفاء الحريق ناجحة في السيطرة على النيران من الخارج، إلا أن الحريق داخل القارب استمر في مقاومة خراطيم المياه، مما أدى إلى تدمير الجزء الداخلي وغرق القارب خلال ساعتين.





ونجا شخصان كانا على متنه، لكن لم تُفصح السلطات عن هويتهما.





من ناحية أخرى، أفاد شهود عيان بأن الحريق اندلع أثناء تزويد القارب بالوقود، مما أدى إلى اشتعال النيران وانتشار التلوث في مياه الميناء.





واستجاب المسؤولون البيئيون بسرعة بوضع حاجز لمنع امتداد التلوث إلى المياه المحيطة.