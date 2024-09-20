الداخلية تنفي اعتماد زي جديد لمنتسبيها وتؤكد استمرار دراسة التصاميم المقترحة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
نفت وزارة الداخلية ما تم تداوله بشأن اعتماد زي جديد لمنتسبيها من الضباط وضباط الصف والأفراد، موضحة أن الاجتماعات التي عقدت مؤخراً كانت تنسيقية، وتم خلالها استعراض عدة تصاميم وألوان مقترحة لزي رجال الأمن.
وأكدت الوزارة أن التصاميم لا تزال قيد الدراسة، مشددة على أن القرار النهائي بشأن اعتماد الزي الجديد سيتم بعد عرضه على صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، الذي يمتلك قرار اعتماد الزي الرسمي لمنتسبي وزارة الداخلية.
كما دعت الوزارة وسائل الإعلام والجمهور إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، تجنباً لنشر الأخبار غير الصحيحة, مؤكدة أن أبواب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مفتوحة على مدار الساعة للرد على أي استفسارات تتعلق
بالشأن
الأمني.
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