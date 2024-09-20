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الداخلية تنفي اعتماد زي جديد لمنتسبيها وتؤكد استمرار دراسة التصاميم المقترحة

9/20/2024 3:07:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

نفت وزارة الداخلية ما تم تداوله بشأن اعتماد زي جديد لمنتسبيها من الضباط وضباط الصف والأفراد، موضحة أن الاجتماعات التي عقدت مؤخراً كانت تنسيقية، وتم خلالها استعراض عدة تصاميم وألوان مقترحة لزي رجال الأمن.
وأكدت الوزارة أن التصاميم لا تزال قيد الدراسة، مشددة على أن القرار النهائي بشأن اعتماد الزي الجديد سيتم بعد عرضه على صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، الذي يمتلك قرار اعتماد الزي الرسمي لمنتسبي وزارة الداخلية.
كما دعت الوزارة وسائل الإعلام والجمهور إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، تجنباً لنشر الأخبار غير الصحيحة, مؤكدة أن أبواب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مفتوحة على مدار الساعة للرد على أي استفسارات تتعلق
بالشأن
الأمني.

MENAFN20092024000130011022ID1108697627

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