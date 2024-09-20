افتتاح مؤتمر التصنيع العالمي لعام 2024 في خفي، آنهوي

MENAFN - AETOSWire) يُعقد مؤتمر التصنيع العالمي لعام 2024 في مدينة خفي بمقاطعة آنهوي في الفترة، ما بين 20 إلى 23 سبتمبر. يتمحور موضوع المؤتمر لهذا العام حول "التصنيع الذكي من أجل مستقبل أفضل"، حيث سيستعرض "الصناعات المتميزة" في مقاطعة آنهوي، بما في ذلك مركبات الطاقة الجديدة، وتكنولوجيا المعلومات من الجيل التالي، ومعدات التصنيع عالية الجودة.

يضم المؤتمر عدة قاعات عرض، بما في ذلك قاعة تعريفية، ومعرض دولي، وعروض لأبرز الإنجازات في مجال التصنيع التي حققتها الدول الرائدة، فضلًا هن معارض من المقاطعات والمدن الضيوف، ومعارض لتطوير التصنيع عالي الجودة من مناطق أخرى، وعروض للإنجازات التي حققتها مقاطعة آنهوي في مجال التصنيع الجديد.

سيسلط المؤتمر، المُقام على مساحة تبلغ 20,000 متر مربع، الضوء على أحدث الابتكارات في مجال التصنيع العالمي وأهمها. ولأول مرة، ستقام منطقة عرض خارجية كبيرة في منتزه لوقانغ بمدينة خفي، تضم عروضًا ثابتة وديناميكية لمركبات الطاقة الجديدة الذكية، والطائرات المسيرة، والروبوتات الشبيهة بالبشر، وغيرها.

يعقد مؤتمر التصنيع العالمي في خفي بمقاطعة آنهوي، منذ عام 2018. وعلى مدار ست سنوات متتالية، مثل المعرض منصة محورية لتبادل التعاون العالمي في مجال التصنيع، ولا سيما تعزيز التنمية المفتوحة لقطاع التصنيع في آنهوي. وقد نجح المؤتمر، حتى تاريخه، في جذب أكثر من 30,000 ضيف، وسهل توقيع أكثر من 3,600 مشروع تعاوني، باستثمارات إجمالية تتجاوز 1.5 تريليون يوان.

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