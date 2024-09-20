افتتاح مؤتمر التصنيع العالمي لعام 2024 في خفي، آنهوي

(MENAFN
- AETOSWire) يُعقد مؤتمر التصنيع العالمي لعام 2024 في مدينة خفي بمقاطعة آنهوي في الفترة، ما بين 20 إلى 23 سبتمبر. يتمحور موضوع المؤتمر لهذا العام حول "التصنيع الذكي من أجل مستقبل أفضل"، حيث سيستعرض "الصناعات المتميزة" في مقاطعة آنهوي، بما في ذلك مركبات الطاقة الجديدة، وتكنولوجيا المعلومات من الجيل التالي، ومعدات التصنيع عالية الجودة.
يضم المؤتمر عدة قاعات عرض، بما في ذلك قاعة تعريفية، ومعرض دولي، وعروض لأبرز الإنجازات في مجال التصنيع التي حققتها الدول الرائدة، فضلًا هن معارض من المقاطعات والمدن الضيوف، ومعارض لتطوير التصنيع عالي الجودة من مناطق أخرى، وعروض للإنجازات التي حققتها مقاطعة آنهوي في مجال التصنيع الجديد.
سيسلط المؤتمر، المُقام على مساحة تبلغ 20,000 متر مربع، الضوء على أحدث الابتكارات في مجال التصنيع العالمي وأهمها. ولأول مرة، ستقام منطقة عرض خارجية كبيرة في منتزه لوقانغ بمدينة خفي، تضم عروضًا ثابتة وديناميكية لمركبات الطاقة الجديدة الذكية، والطائرات المسيرة، والروبوتات الشبيهة بالبشر، وغيرها.
يعقد مؤتمر التصنيع العالمي في خفي بمقاطعة آنهوي، منذ عام 2018. وعلى مدار ست سنوات متتالية، مثل المعرض منصة محورية لتبادل التعاون العالمي في مجال التصنيع، ولا سيما تعزيز التنمية المفتوحة لقطاع التصنيع في آنهوي. وقد نجح المؤتمر، حتى تاريخه، في جذب أكثر من 30,000 ضيف، وسهل توقيع أكثر من 3,600 مشروع تعاوني، باستثمارات إجمالية تتجاوز 1.5 تريليون يوان.
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