D-Wave وstaque بصدد إبرام شراكة استراتيجية لتسريع اعتماد الحوسبة الكمومية في جميع أنحاء الشرق الأوسط

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت D-Wave Quantum (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: QBTS) (يُشار إليها فيما يلي باسم "D-Wave" أو "الشركة")، إحدى الشركات الرائدة في أنظمة الحوسبة الكمومية والبرمجيات والخدمات والمورِّد التجاري الأول في العالم لأجهزة الكمبيوتر الكمومية، وStaque، وهي شركة استشارية وتطويرية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة الكمومية، عن إبرام شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى تسريع اعتماد الحوسبة الكمومية من الناحية التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تم الكشف عن الشراكة في مؤتمر Qubits بالإمارات العربية المتحدة الذي انعقدت فعاليته في دبي، وهو النسخة التي تصل مدتها إلى نصف يوم من مؤتمر مستخدمي Qubits السنوي الذي تنظمه شركة D-Wave، والذي يبرز مقولة "النجاح المدعوم بالحوسبة الكمية" من خلال حالات استخدام تحسين الأعمال، والتقدُّم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تعمل بالحوسبة الكمومية، وعروض أداء الحوسبة الكمومية مقارنة بالحوسبة الكلاسيكية.

ستركِّز D-Wave وStaque معًا على مساعدة العملاء في تطوير التطبيقات الكمومية والهجينة المصمَّمة لمعالجة مشكلات تحسين المؤسسات والذكاء الاصطناعي ونشرها. تخطط الشركتان لاستخدام أجهزة الكمبيوتر الكمومية وأجهزة تقديم الحلول الهجينة من D-Wave، التي يمكن استخدامها من خلال خدمة الحوسبة السحابية الكمومية TMLeap من D-Wave، لاستكشاف التطبيقات الكمومية التي تعالج التحديات المعقدة التي تتعرَّض لها المؤسسات اليوم، بما في ذلك إدارة سلسلة التوريد، وتحسين شبكة المرافق، وتحسين محافظ الأعمال، وتحسين إدارة منافذ الأعمال، على سبيل المثال لا الحصر.

وتأتي هذه الشراكة في الوقت الذي تصب فيه بلدان الشرق الأوسط كامل تركيزها على تنويع مصادرها الاقتصادية بعيدًا عن إنتاج النفط والصادرات، والتوسُّع في مجالات مثل الخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتكنولوجيا المتقدمة، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

صرَّح الدكتور Muhammad Khan، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Staque قائلاً: "يلتزم فريقنا بتجاوز الحدود، ومجابهة التحديات الجديدة، وخلق حلول مؤثرة تعزِّز نجاح عملائنا". "وبشراكتنا مع D-Wave، أول شركة حوسبة كمومية تجارية في العالم، أصبح بإمكاننا توفير قوة معالجة حسابية مذهلة لعملائنا، بهدف مساعدتهم على الاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة التي يمكن أن تسهِّم في الارتقاء بأعمالهم."

ومن جانبه، صرَّح Lorenzo Martinelli، كبير مسؤولي الإيرادات في D-Wave قائلاً: "نعتقد أن المؤسسات يجب أن تعتمد التقنيات المتقدمة اليوم مثل الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي لتحقيق النجاح في بيئة اليوم ذات القدرات التنافسية للغاية والمعقدة". "تدرك شركة Staque التأثير التحويلي الذي يمكن أن تُحدِّثه الحوسبة الكمومية على عملائها، والتزامنا المشترك بإعادة تعريف ما هو ممكن باستخدام التكنولوجيا يخلق حالة من الإثارة الشديدة على هذه الشراكة."

نبذة عن شركة Staque

تلتزم شركة Staque بتمكين الشركات ومؤسسات القطاع العام والكيانات الحكومية من خلال تقديم حلول تكنولوجية متطورة. يستفيد فريقنا المكوَّن من خبراء الصناعة والأكاديميين من مجموعة فريدة من المهارات في الذكاء الاصطناعي والويب 3 والحوسبة عالية الأداء والحوسبة الكمومية لحل المشكلات المعقدة في العالم الحقيقي. نؤمن بقوة التكنولوجيا في التحوُّل والابتكار، ونحمل على عاتقنا التزامًا بمساعدة عملائنا على تصدر المشهد.

نبذة عن شركة D-Wave Quantum Inc.

تُعدُّ شركة D-Wave رائدةً في تطوير وتسليم أنظمة الحوسبة الكمومية والبرمجيات والخدمات، وهي أول مورِّد تجاري لأجهزة الكمبيوتر الكمومية في العالم، والشركة الوحيدة التي تقوم بتصميم كل من أجهزة الكمبيوتر الكمومية الصلبة وأجهزة الكمبيوتر الكمومية بنموذج البوابة. تتمثل مهمتنا في إطلاق العنان لقوة الحوسبة الكمومية اليوم لصالح الأعمال والمجتمع. نعهد إلى القيام بذلك من خلال تقديم قيمة للعملاء مع تطبيقات كمومية عملية لمعالجة مشاكل متنوعة مثل الخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي وعلوم المواد واكتشاف الأدوية والجدولة والأمن السيبراني واكتشاف الأخطاء والنمذجة المالية. تم استخدام تقنية D-Wave من قِبل بعض المؤسسات الأكثر تقدمًا في العالم، بما في ذلك Mastercard وDeloitte وDavidson Technologies وArcelorMittal وSiemens Healthineers وUnisys وNEC Corporation وPattison Food Group Ltd. وDENSO وLockheed Martin وForschungszentrum Jülich وUniversity of Southern California وLos Alamos National Laboratory.

البيانات التطلعية

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي بيانات تطلعية كما هو محدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. تتضمَّن هذه البيانات مخاطر وحالات شكوك وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عن المعلومات المقدَّمة أو المضمَّنة في هذه البيانات التطلعية وقد لا تكون مؤشرًا للنتائج المستقبلية. تخضع هذه البيانات التطلعية لعدد من المخاطر وحالات الشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عوامل مختلفة خارجة عن سيطرة الإدارة، من ضمنها المخاطر المنصوص عليها ضمن عنوان "عوامل الخطر"، والتي تمت مناقشتها ضمن التسمية التوضيحية "البند 1أ". تمت مناقشة "عوامل الخطر" في الجزء الأول من أحدث تقرير سنوي لدينا على النموذج 10-K أو أي تحديثات ضمن التسمية التوضيحية "البند 1أ". "عوامل الخطر" في الجزء الثاني من تقاريرنا الفصلية على النموذج 10-Q وفي ملفاتنا الأخرى المُقدَّمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. لا يجب الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي عند اتخاذ قرار استثماري، والتي تستند إلى المعلومات المتوفِّرة لنا في تاريخه. نلتزم بتحديث هذه المعلومات ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

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