D-Wave وstaque بصدد إبرام شراكة استراتيجية لتسريع اعتماد الحوسبة الكمومية في جميع أنحاء الشرق الأوسط

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت D-Wave Quantum Inc.
(المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: QBTS) (يُشار إليها فيما يلي باسم "D-Wave" أو "الشركة")، إحدى الشركات الرائدة في أنظمة الحوسبة الكمومية والبرمجيات والخدمات والمورِّد التجاري الأول في العالم لأجهزة الكمبيوتر الكمومية، وStaque، وهي شركة استشارية وتطويرية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة الكمومية، عن إبرام شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى تسريع اعتماد الحوسبة الكمومية من الناحية التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تم الكشف عن الشراكة في مؤتمر Qubits بالإمارات العربية المتحدة الذي انعقدت فعاليته في دبي، وهو النسخة التي تصل مدتها إلى نصف يوم من مؤتمر مستخدمي Qubits السنوي الذي تنظمه شركة D-Wave، والذي يبرز مقولة "النجاح المدعوم بالحوسبة الكمية" من خلال حالات استخدام تحسين الأعمال، والتقدُّم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تعمل بالحوسبة الكمومية، وعروض أداء الحوسبة الكمومية مقارنة بالحوسبة الكلاسيكية.
ستركِّز D-Wave وStaque معًا على مساعدة العملاء في تطوير التطبيقات الكمومية والهجينة المصمَّمة لمعالجة مشكلات تحسين المؤسسات والذكاء الاصطناعي ونشرها. تخطط الشركتان لاستخدام أجهزة الكمبيوتر الكمومية وأجهزة تقديم الحلول الهجينة من D-Wave، التي يمكن استخدامها من خلال خدمة الحوسبة السحابية الكمومية TMLeap من D-Wave، لاستكشاف التطبيقات الكمومية التي تعالج التحديات المعقدة التي تتعرَّض لها المؤسسات اليوم، بما في ذلك إدارة سلسلة التوريد، وتحسين شبكة المرافق، وتحسين محافظ الأعمال، وتحسين إدارة منافذ الأعمال، على سبيل المثال لا الحصر.
وتأتي هذه الشراكة في الوقت الذي تصب فيه بلدان الشرق الأوسط كامل تركيزها على تنويع مصادرها الاقتصادية بعيدًا عن إنتاج النفط والصادرات، والتوسُّع في مجالات مثل الخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتكنولوجيا المتقدمة، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
صرَّح الدكتور Muhammad Khan، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Staque قائلاً: "يلتزم فريقنا بتجاوز الحدود، ومجابهة التحديات الجديدة، وخلق حلول مؤثرة تعزِّز نجاح عملائنا". "وبشراكتنا مع D-Wave، أول شركة حوسبة كمومية تجارية في العالم، أصبح بإمكاننا توفير قوة معالجة حسابية مذهلة لعملائنا، بهدف مساعدتهم على الاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة التي يمكن أن تسهِّم في الارتقاء بأعمالهم."
ومن جانبه، صرَّح Lorenzo Martinelli، كبير مسؤولي الإيرادات في D-Wave قائلاً: "نعتقد أن المؤسسات يجب أن تعتمد التقنيات المتقدمة اليوم مثل الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي لتحقيق النجاح في بيئة اليوم ذات القدرات التنافسية للغاية والمعقدة". "تدرك شركة Staque التأثير التحويلي الذي يمكن أن تُحدِّثه الحوسبة الكمومية على عملائها، والتزامنا المشترك بإعادة تعريف ما هو ممكن باستخدام التكنولوجيا يخلق حالة من الإثارة الشديدة على هذه الشراكة."
نبذة عن شركة Staque
تلتزم شركة Staque بتمكين الشركات ومؤسسات القطاع العام والكيانات الحكومية من خلال تقديم حلول تكنولوجية متطورة. يستفيد فريقنا المكوَّن من خبراء الصناعة والأكاديميين من مجموعة فريدة من المهارات في الذكاء الاصطناعي والويب 3 والحوسبة عالية الأداء والحوسبة الكمومية لحل المشكلات المعقدة في العالم الحقيقي. نؤمن بقوة التكنولوجيا في التحوُّل والابتكار، ونحمل على عاتقنا التزامًا بمساعدة عملائنا على تصدر المشهد.
نبذة عن شركة D-Wave Quantum Inc.
تُعدُّ شركة D-Wave رائدةً في تطوير وتسليم أنظمة الحوسبة الكمومية والبرمجيات والخدمات، وهي أول مورِّد تجاري لأجهزة الكمبيوتر الكمومية في العالم، والشركة الوحيدة التي تقوم بتصميم كل من أجهزة الكمبيوتر الكمومية الصلبة وأجهزة الكمبيوتر الكمومية بنموذج البوابة. تتمثل مهمتنا في إطلاق العنان لقوة الحوسبة الكمومية اليوم لصالح الأعمال والمجتمع. نعهد إلى القيام بذلك من خلال تقديم قيمة للعملاء مع تطبيقات كمومية عملية لمعالجة مشاكل متنوعة مثل الخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي وعلوم المواد واكتشاف الأدوية والجدولة والأمن السيبراني واكتشاف الأخطاء والنمذجة المالية. تم استخدام تقنية D-Wave من قِبل بعض المؤسسات الأكثر تقدمًا في العالم، بما في ذلك Mastercard وDeloitte وDavidson Technologies وArcelorMittal وSiemens Healthineers وUnisys وNEC Corporation وPattison Food Group Ltd. وDENSO وLockheed Martin وForschungszentrum Jülich وUniversity of Southern California وLos Alamos National Laboratory.
البيانات التطلعية
بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي بيانات تطلعية كما هو محدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. تتضمَّن هذه البيانات مخاطر وحالات شكوك وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عن المعلومات المقدَّمة أو المضمَّنة في هذه البيانات التطلعية وقد لا تكون مؤشرًا للنتائج المستقبلية. تخضع هذه البيانات التطلعية لعدد من المخاطر وحالات الشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عوامل مختلفة خارجة عن سيطرة الإدارة، من ضمنها المخاطر المنصوص عليها ضمن عنوان "عوامل الخطر"، والتي تمت مناقشتها ضمن التسمية التوضيحية "البند 1أ". تمت مناقشة "عوامل الخطر" في الجزء الأول من أحدث تقرير سنوي لدينا على النموذج 10-K أو أي تحديثات ضمن التسمية التوضيحية "البند 1أ". "عوامل الخطر" في الجزء الثاني من تقاريرنا الفصلية على النموذج 10-Q وفي ملفاتنا الأخرى المُقدَّمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. لا يجب الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي عند اتخاذ قرار استثماري، والتي تستند إلى المعلومات المتوفِّرة لنا في تاريخه. نلتزم بتحديث هذه المعلومات ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون.
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