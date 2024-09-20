المؤتمر الدولي السنوي العاشر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة يشهد مشاركة نخبة عالمية من المتحدثين

MENAFN - AETOSWire) أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة عن القائمة الرسمية للمتحدثين الرئيسيين المشاركين في جلسات مؤتمرها الدولي العاشر الذي تنطلق فعالياته في إمارة دبي،، في مدينة جميرا من 23-25 سبتمبر.

ويبدأ المؤتمر فعالياته بجلسة استراتيجية مغلقة تضم 30 وزيراً ورئيساً تنفيذياً وقياديين ضمن "الملتقى الوزاري" الذي يشهد مشاركة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، الدولة للتجارة الخارجية، إضافة إلى سعادة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة ، وسعادة امكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، فضلاً عن ملتقى "القطاع الخاص والمطورين" وملتقى "المناطق الاقتصادية الخاصة في دول البريكس" وملتقى "تطوير القادة".

ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر الحفل الافتتاحيّ الرسمي والذي سيلقي خلاله معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وسعادة الدكتور محمد الزرعوني، وغيرهارد شرودر، المستشار الألماني الأسبق، وجيم سنابي، رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز وعضو مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، ومارتن بيدرسن، الرئيس التنفيذي (IFZA) دبي، وجون ديفتيريوس، محرر سابق لأخبار الأسواق الناشئة في شبكة "سي إن إن" - المملكة المتحدة، كلمات رئيسية .

وينظم المؤتمر جلسة حول " مستقبل الخدمات اللوجستية " بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي للنقل الطرقي رادو دينيسكو، والدكتور هولجر بينغمان، نائب رئيس غرفة التجارة الدولية، وجلسة "مستقبل التمويل"، بمشاركة الدكتور سيدي ولد طه المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية أفريقيا، وسانتياغو روخاس أرويو، المدير الإقليمي لبنك التنمية لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي (CAF)، والبروفيسور تشي فولين، مدير مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية واسماعيل ارشاهين المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار.

وتشهد جلسة " مستقبل الطاقة " مشاركة جوزيف ماكمونيجل، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، والمهندسة نوال الهنائي، مدير إدارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، والدكتور حسن الشافعي، الشريك في شركة EY-Parthenon، وكوري غراي، الرئيس التنفيذي لمجلس المدن الذكية.

وتجمع جلسة " مستقبل التصنيع " معالي مانويل توفار ريفيرا وزير التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا، وبدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، ورئيس وزراء جنوب أستراليا السابق ستيفن مارشال.

ويشهد المؤتمر مشاركة الدكتور جان ميشيل مروسك، الرئيس التنفيذي السابق لسيمنز إينرجي، وحازم جلال، الشريك المسؤول عن قطاع المدن والحكومات المحلية لدى PWC، والدكتور أكرم نور، رئيس التحول الرقمي، ECSZA، المملكة العربية السعودية، وريتشارد بولين رئيس قسم أبحاث الاستثمار في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" في جلسة بعنوان " المستقبل الرقمي ".