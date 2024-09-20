تعيين Tjalling (TJ) Halbertsma مديرًا إداريًا لشركة Harbourvest Partners

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة HarbourVest Partners، المتخصصة في الاستثمار في الأسواق الخاصة العالمية، عن تعيين Tjalling (TJ) Halbertsma في منصب المدير الإداري ورئيس علاقات المستثمرين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
قال John Toomey، المدير الإداري لشركة HarbourVest Partners: "يسعدنا أن نرحب بـ TJ في HarbourVest". "تستمر أعمالنا في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في النمو مع توسعنا في مناطق وشرائح عملاء جديدة. "إن الخبرة العميقة التي يتمتع بها TJ في السوق الأوروبية سوف تساعد شركتنا في الحفاظ على مسار النمو هذا، مع الاستمرار في تقديم خدمة استثنائية لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة".
يتمتع TJ بخبرة تمتد لنحو 30 عامًا في مجال التمويل ولديه خبرة واسعة في القيادة في السوق الأوروبية، وكان آخر منصب شغله هو رئيس توزيع الأسواق الخاصة في أوروبا لدى Morgan Stanley. قبل ذلك، شغل مناصب عليا في شركة Eaton Vance، حيث كان رئيسًا للتوزيع العالمي، وشركة Nuveen Investments، حيث كان رئيسًا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
التحق TJ بجامعة نينرود للأعمال في هولندا، حيث حصل على البكالوريوس والماجستير في العلوم في إدارة الأعمال. كما حضر برنامج تمويل الشركات التابع لكلية لندن للأعمال.
حول HARBOURVEST
HarbourVest هي شركة أسواق خاصة عالمية مستقلة تتمتع بخبرة تزيد عن 42 عامًا وأكثر من 127 مليار دولار من الأصول قيد الإدارة اعتبارًا من 31 مارس 2024. توفر منصتنا المتشابكة للعملاء إمكانية الوصول إلى الصناديق الأولية العالمية، والمعاملات الثانوية، والاستثمارات المشتركة المباشرة، والأصول الحقيقية والبنية الأساسية، والائتمان الخاص. وتمتد نقاط قوتنا عبر الاستراتيجيات، بفضل فريقنا الذي يضم أكثر من 1,200 موظف، بما في ذلك أكثر من 230 من المتخصصين في الاستثمار في جميع أنحاء آسيا وأوروبا والأمريكيتين. وعلى منصة أسواقنا الخاصة، خصص فريقنا أكثر من 59 مليار دولار لصناديق تم تشكيلها حديثًا، وأكمل أكثر من 55 مليار دولار من عمليات الشراء الثانوية، واستثمر أكثر من 40 مليار دولار في شركات التشغيل المباشر. نحن نتعاون بشكل استراتيجي ونخطط لعروضنا بشكل مبتكر لتزويد عملائنا بالقدرة على الوصول والبصيرة والفرص العالمية.
HarbourVest Partners, LLC هي شركة استشارية استثمارية مسجلة بموجب قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940. المعلومات الموجودة في هذا الموقع مخصصة فقط لمصلحة الشركات والمؤسسات التي تبحث عن رأس مال استثماري خاص من خلال تقديم معلومات عامة عن خدماتنا وفلسفتنا. المواد الموجودة على هذا الموقع هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضًا أو التماسًا لشراء أي حلول استثمارية أو توصية لشراء أو بيع ورقة مالية ولا يجب تفسيرها على أنها مشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية. ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن أي معلومات متاحة من خلال هذا الموقع تكون اعتبارًا من التاريخ المشار إليه فيه ولا يجوز تحديثها أو مراجعتها بطريقة أخرى لتعكس المعلومات التي تتوفر لاحقًا. HarbourVest ليست ملزمة بتحديث المعلومات الواردة في هذا الموقع. بالإضافة إلى ذلك، فإن المواد الموجودة على هذا الموقع لا تشكل إقرارًا بأن الحلول الموضحة فيه مناسبة أو ملائمة لأي شخص، ولا تتحمل HarbourVest أي مسؤولية فيما يتعلق بالمعلومات.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN20092024004146001356ID1108697542
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.