تعيين Tjalling (TJ) Halbertsma مديرًا إداريًا لشركة Harbourvest Partners

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة HarbourVest Partners، المتخصصة في الاستثمار في الأسواق الخاصة العالمية، عن تعيين Tjalling (TJ) Halbertsma في منصب المدير الإداري ورئيس علاقات المستثمرين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

قال John Toomey، المدير الإداري لشركة HarbourVest Partners: "يسعدنا أن نرحب بـ TJ في HarbourVest". "تستمر أعمالنا في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في النمو مع توسعنا في مناطق وشرائح عملاء جديدة. "إن الخبرة العميقة التي يتمتع بها TJ في السوق الأوروبية سوف تساعد شركتنا في الحفاظ على مسار النمو هذا، مع الاستمرار في تقديم خدمة استثنائية لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة".

يتمتع TJ بخبرة تمتد لنحو 30 عامًا في مجال التمويل ولديه خبرة واسعة في القيادة في السوق الأوروبية، وكان آخر منصب شغله هو رئيس توزيع الأسواق الخاصة في أوروبا لدى Morgan Stanley. قبل ذلك، شغل مناصب عليا في شركة Eaton Vance، حيث كان رئيسًا للتوزيع العالمي، وشركة Nuveen Investments، حيث كان رئيسًا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

التحق TJ بجامعة نينرود للأعمال في هولندا، حيث حصل على البكالوريوس والماجستير في العلوم في إدارة الأعمال. كما حضر برنامج تمويل الشركات التابع لكلية لندن للأعمال.

حول HARBOURVEST

HarbourVest هي شركة أسواق خاصة عالمية مستقلة تتمتع بخبرة تزيد عن 42 عامًا وأكثر من 127 مليار دولار من الأصول قيد الإدارة اعتبارًا من 31 مارس 2024. توفر منصتنا المتشابكة للعملاء إمكانية الوصول إلى الصناديق الأولية العالمية، والمعاملات الثانوية، والاستثمارات المشتركة المباشرة، والأصول الحقيقية والبنية الأساسية، والائتمان الخاص. وتمتد نقاط قوتنا عبر الاستراتيجيات، بفضل فريقنا الذي يضم أكثر من 1,200 موظف، بما في ذلك أكثر من 230 من المتخصصين في الاستثمار في جميع أنحاء آسيا وأوروبا والأمريكيتين. وعلى منصة أسواقنا الخاصة، خصص فريقنا أكثر من 59 مليار دولار لصناديق تم تشكيلها حديثًا، وأكمل أكثر من 55 مليار دولار من عمليات الشراء الثانوية، واستثمر أكثر من 40 مليار دولار في شركات التشغيل المباشر. نحن نتعاون بشكل استراتيجي ونخطط لعروضنا بشكل مبتكر لتزويد عملائنا بالقدرة على الوصول والبصيرة والفرص العالمية.

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